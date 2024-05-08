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ЄС все ще визнає Путіна президентом РФ, бо країни-члени не дійшли щодо цього єдиної думки, - речник Єврокомісії Стано

путін

У Європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени.

Про це речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени.

"Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію.

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У випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії", - сказав Стано.

"Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України", - додав речник.

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Стано зазначив, що ЄС висловив консенсусну позицію щодо так званих "виборів президента" в Росії у заяві від 18 березня, яку погодили 27 держав-членів. У цій заяві Євросоюз розкритикував російські "вибори" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

"Тому повторю - позиція ЄС щодо Білорусі, Сирії та Венесуели, до прикладу, була погоджена 27 країнами-членами щодо визначення того, як ми розглядаємо тих людей, що залишились при владі… У випадку Росії… немає загальноєвропейської позиції про те, чи ми визнаємо Путіна легітимним президентом", - сказав Стано.

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Він також запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) Євросоюз (13327) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+10
Це вже крах цивілізації!
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08.05.2024 15:44
+9
Як можна визнавати самозванця, за якого були голоси з окупованої території іншої держави? Не змішуйте норми права з сцикливістю
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08.05.2024 15:44
+8
У вас тієї одностайності не буде навіть тоді,коли він почне херачити ЄС....
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08.05.2024 15:44
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понятно що геї , когути і лесбіянки бояться дворового ******** з кинджалом
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08.05.2024 15:42 Відповісти
Це вже крах цивілізації!
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08.05.2024 15:44 Відповісти
ЄС, як та повія, визнає любого, навіть людожера, якщо він заплатить чиновникам ЄС.
Цікаво а Гітлера визнавали країни заходу, зокрема Великобританія, США, під час другої світової війни?
Про решта країн Європи мова не йде, бо лежали під Гітлером.
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08.05.2024 15:44 Відповісти
У вас тієї одностайності не буде навіть тоді,коли він почне херачити ЄС....
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08.05.2024 15:44 Відповісти
Як можна визнавати самозванця, за якого були голоси з окупованої території іншої держави? Не змішуйте норми права з сцикливістю
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08.05.2024 15:44 Відповісти
У Європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, ДАЮЧИ ЗРОЗУМІТИ ВСЬОМУ СВІТОВІ , ЩО ЄС ТАКОЖ НЕ ВИЗНАЄ КУЙЛА МІЖНАРОДНИМ ЗЛОЧИНЦЕМ ЗА ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ І ЩО РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ПРО ЙОГО АРЕШТ ДЛЯ НИХ ТАКАЖ САМ КУЙНЯ.ЯК І ДЛЯ КУЙЛА...ПУТІНСЬКІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЩЛЮХИ.КУРВИ,БЛ..ДІ
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08.05.2024 15:45 Відповісти
Та всі визнають - не партесь - ви ліпше не маите з ним діла і з краіною
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08.05.2024 15:45 Відповісти
бо сцикуни - чемберлени-даладьє...
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08.05.2024 15:46 Відповісти
Не має нічого дивного,треба питання розглядати в комплексі,не можливо визнати ху@ла ху@лом,без "кастрації" лівого яйця ху@ла-Фіцо і правого яйця ху@ла-Орбана
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08.05.2024 15:48 Відповісти
А що не так з Лукошенко? I його визнайте, що там.
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08.05.2024 15:49 Відповісти
ясна річ!
всі розраховували на пенсію від газпрома,
а тут, якась клята україна уперлася.
от, що тепер робити?
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08.05.2024 15:50 Відповісти
Була надія, що у Заходу з'являться яйця і вони не визнають *****, але ніт. Це ж не якийсь там задрипаний Асад, чи Лука, це ж сам вялікій путін!
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08.05.2024 15:55 Відповісти
Ну добре, хай визнають диктатором, главарем, узурпатором, самодержцем, але не президентом який вибраний на ДЕМОКРАТИЧНИХ виборах.
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08.05.2024 15:56 Відповісти
підєр кацапів
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08.05.2024 15:56 Відповісти
Сцикуни. Мабуть треба підходити з іншого боку, слід пояснити західним партнерам: путлєр білий, гетеросексуальний (не факт), не жінка і не трансгендер, гомофоб. Борітеся.
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08.05.2024 15:56 Відповісти
Заплатив би мені кремльовський педофіл стільки бабла, як плідорам ЄС я б теж визнавав
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08.05.2024 15:58 Відповісти
Будь-які обіцянки мають вартість лише до того, як гроші за них сплачено (особливо якщо гроші дійсно великі, бо чим більше сума, тим менше вірогідність, що торги можна буде колись повторити -- а отже всі стосунки можна спокійно рвати в дризг).
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08.05.2024 16:03 Відповісти
На жаль, у Заходу погано з СИСТЕМНИМ підходом та прорахуванням ситуації на кілька кроків вперед. Справа ж не в ДЕКЛАРАТИВНОМУ визнанні (чи невизнанні) Путлера президентом, а в тому, що за цим може слідувати. Наприклад, якщо США офіційно не визнають ввп президентом, то потім можна буде не визнавати і всі його дії в якості президента. Зокрема будь-які дипломатичні призначення, в т.ч. і в ООН. А далі росіяни не отримують віз (бо немає юридично формальних підстав їх видати, бо не відомо кого ці люди представляють); тож російські представники будуть відсутні певний час і в ООН, і в Радбезі, а без їхнього вето можна буде там ухвалювати будь-які антиросійські резолюції, починаючи з направлення туди контингенту ООН і закінчуючи взагалі вигнанням рф з цієї організації. Ще залишається вето Китаю, але піднебесній теж можна зробити пропозицію, від якої не відмовляються (особливо, коли Пекін бачитиме рішучість покінчити з Москвою раз і назавжди, чи з Пекіном, чи без нього) -- наприклад, щодо Приамур'я, Забайкалля, Владивостоку тощо.
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08.05.2024 16:00 Відповісти
... коли ж європейці дадуть ладу своїй голові . та визначаться.
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08.05.2024 16:09 Відповісти
ну то де клоуни керують? ЄС і НАТО стають смішними через свої заяви і дії, цікаво, вони хоча б це усвідомлюють чи всі висрались на ту політичну відповідальність, демократії виявилися безпорадними перед реальними загрозами
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08.05.2024 16:49 Відповісти
Як я писав пару місяців тому -- не лише визнають, а й послів на вручення вірчих грамот відправлять.

Який ЄС, така й політика...
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08.05.2024 17:14 Відповісти
 
 