ЄС все ще визнає Путіна президентом РФ, бо країни-члени не дійшли щодо цього єдиної думки, - речник Єврокомісії Стано

У Європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, оскільки щодо цього питання не змогли дійти консенсусу всі держави-члени.

Про це речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив на брифінгу в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Стано сказав, що ЄС як такий не має повноважень визнавати чи не визнавати чиюсь владу, а традиційно таке рішення ухвалюють держави-члени.

"Звичайно, якщо 27 країн-членів одностайно кажуть, що вони не визнають легітимність представника країни, як це зробили у випадку лідера Сирії Асада чи диктатора у Білорусі Лукашенка, тоді ми можемо мати цю позицію.

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У випадку Росії немає загальноєвропейської позиції ЄС, погодженої 27 країнами, яка б стверджувала, що ми не бачимо Путіна легітимним представником Росії", - сказав Стано.

"Фактом є те, що він сидить у Кремлі, і з Кремля він управляє найбільш насильницькою та жорстокою агресією у новітній історії Європи, агресією проти України", - додав речник.

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Стано зазначив, що ЄС висловив консенсусну позицію щодо так званих "виборів президента" в Росії у заяві від 18 березня, яку погодили 27 держав-членів. У цій заяві Євросоюз розкритикував російські "вибори" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

"Тому повторю - позиція ЄС щодо Білорусі, Сирії та Венесуели, до прикладу, була погоджена 27 країнами-членами щодо визначення того, як ми розглядаємо тих людей, що залишились при владі… У випадку Росії… немає загальноєвропейської позиції про те, чи ми визнаємо Путіна легітимним президентом", - сказав Стано.

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Він також запевнив, що участь кількох дипломатів ЄС у так званій "інавгурації" Путіна у вівторок не ставить під сумнів позицію Євросоюзу про підтримку України.