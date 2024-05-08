ЕС все еще признает Путина президентом РФ, потому что страны-члены не пришли к этому единому мнению, - представитель Еврокомиссии Стано
В Европейской комиссии объяснили, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина президентом России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.
Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Стано сказал, что ЕС как таковой не имеет полномочий признавать или не признавать чью-то власть, а традиционно такое решение принимают государства-члены.
"Конечно, если 27 стран-членов единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, тогда мы можем иметь эту позицию.
В случае России нет общеевропейской позиции ЕС, согласованной 27 странами, которая бы утверждала, что мы не видим Путина легитимным представителем России", - сказал Стано.
"Фактом является то, что он сидит в Кремле, и из Кремля он управляет наиболее насильственной и жестокой агрессией в новейшей истории Европы, агрессией против Украины", - добавил спикер.
Стано отметил, что ЕС выразил консенсусную позицию относительно так называемых "выборов президента" в России в заявлении от 18 марта, которое согласовали 27 государств-членов. В этом заявлении Евросоюз раскритиковал российские "выборы" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся, в том числе, на оккупированных территориях Украины.
"Поэтому повторю - позиция ЕС по Беларуси, Сирии и Венесуэле, к примеру, была согласована 27 странами-членами по определению того, как мы рассматриваем тех людей, которые остались у власти... В случае России... нет общеевропейской позиции о том, признаем ли мы Путина легитимным президентом", - сказал Стано.
Он также заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Путина во вторник не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины.
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Цікаво а Гітлера визнавали країни заходу, зокрема Великобританія, США, під час другої світової війни?
Про решта країн Європи мова не йде, бо лежали під Гітлером.
всі розраховували на пенсію від газпрома,
а тут, якась клята україна уперлася.
от, що тепер робити?
плідорам ЄС я б теж визнавав
Який ЄС, така й політика...