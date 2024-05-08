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ЕС все еще признает Путина президентом РФ, потому что страны-члены не пришли к этому единому мнению, - представитель Еврокомиссии Стано

путін

В Европейской комиссии объяснили, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина президентом России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены.

Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Стано сказал, что ЕС как таковой не имеет полномочий признавать или не признавать чью-то власть, а традиционно такое решение принимают государства-члены.

"Конечно, если 27 стран-членов единодушно говорят, что они не признают легитимность представителя страны, как это сделали в случае лидера Сирии Асада или диктатора в Беларуси Лукашенко, тогда мы можем иметь эту позицию.

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В случае России нет общеевропейской позиции ЕС, согласованной 27 странами, которая бы утверждала, что мы не видим Путина легитимным представителем России", - сказал Стано.

"Фактом является то, что он сидит в Кремле, и из Кремля он управляет наиболее насильственной и жестокой агрессией в новейшей истории Европы, агрессией против Украины", - добавил спикер.

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Стано отметил, что ЕС выразил консенсусную позицию относительно так называемых "выборов президента" в России в заявлении от 18 марта, которое согласовали 27 государств-членов. В этом заявлении Евросоюз раскритиковал российские "выборы" как проходившие с многочисленными ограничениями, без участия реальной оппозиции и проводившиеся, в том числе, на оккупированных территориях Украины.

"Поэтому повторю - позиция ЕС по Беларуси, Сирии и Венесуэле, к примеру, была согласована 27 странами-членами по определению того, как мы рассматриваем тех людей, которые остались у власти... В случае России... нет общеевропейской позиции о том, признаем ли мы Путина легитимным президентом", - сказал Стано.

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Он также заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Путина во вторник не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины.

Автор: 

путин владимир (31217) россия (95393) Евросоюз (17069) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+10
Це вже крах цивілізації!
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08.05.2024 15:44
+9
Як можна визнавати самозванця, за якого були голоси з окупованої території іншої держави? Не змішуйте норми права з сцикливістю
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08.05.2024 15:44
+8
У вас тієї одностайності не буде навіть тоді,коли він почне херачити ЄС....
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08.05.2024 15:44
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понятно що геї , когути і лесбіянки бояться дворового ******** з кинджалом
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08.05.2024 15:42 Ответить
Це вже крах цивілізації!
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08.05.2024 15:44 Ответить
ЄС, як та повія, визнає любого, навіть людожера, якщо він заплатить чиновникам ЄС.
Цікаво а Гітлера визнавали країни заходу, зокрема Великобританія, США, під час другої світової війни?
Про решта країн Європи мова не йде, бо лежали під Гітлером.
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08.05.2024 15:44 Ответить
У вас тієї одностайності не буде навіть тоді,коли він почне херачити ЄС....
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08.05.2024 15:44 Ответить
Як можна визнавати самозванця, за якого були голоси з окупованої території іншої держави? Не змішуйте норми права з сцикливістю
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08.05.2024 15:44 Ответить
У Європейській комісії пояснили, що Євросоюз не відмовився визнавати Володимира Путіна президентом Росії, ДАЮЧИ ЗРОЗУМІТИ ВСЬОМУ СВІТОВІ , ЩО ЄС ТАКОЖ НЕ ВИЗНАЄ КУЙЛА МІЖНАРОДНИМ ЗЛОЧИНЦЕМ ЗА ВБИВСТВО УКРАЇНЦІВ І ОКУПАЦІЮ УКРАЇНИ І ЩО РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ПРО ЙОГО АРЕШТ ДЛЯ НИХ ТАКАЖ САМ КУЙНЯ.ЯК І ДЛЯ КУЙЛА...ПУТІНСЬКІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЩЛЮХИ.КУРВИ,БЛ..ДІ
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08.05.2024 15:45 Ответить
Та всі визнають - не партесь - ви ліпше не маите з ним діла і з краіною
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08.05.2024 15:45 Ответить
бо сцикуни - чемберлени-даладьє...
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08.05.2024 15:46 Ответить
Не має нічого дивного,треба питання розглядати в комплексі,не можливо визнати ху@ла ху@лом,без "кастрації" лівого яйця ху@ла-Фіцо і правого яйця ху@ла-Орбана
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08.05.2024 15:48 Ответить
А що не так з Лукошенко? I його визнайте, що там.
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08.05.2024 15:49 Ответить
ясна річ!
всі розраховували на пенсію від газпрома,
а тут, якась клята україна уперлася.
от, що тепер робити?
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08.05.2024 15:50 Ответить
Була надія, що у Заходу з'являться яйця і вони не визнають *****, але ніт. Це ж не якийсь там задрипаний Асад, чи Лука, це ж сам вялікій путін!
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08.05.2024 15:55 Ответить
Ну добре, хай визнають диктатором, главарем, узурпатором, самодержцем, але не президентом який вибраний на ДЕМОКРАТИЧНИХ виборах.
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08.05.2024 15:56 Ответить
підєр кацапів
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08.05.2024 15:56 Ответить
Сцикуни. Мабуть треба підходити з іншого боку, слід пояснити західним партнерам: путлєр білий, гетеросексуальний (не факт), не жінка і не трансгендер, гомофоб. Борітеся.
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08.05.2024 15:56 Ответить
Заплатив би мені кремльовський педофіл стільки бабла, як плідорам ЄС я б теж визнавав
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08.05.2024 15:58 Ответить
Будь-які обіцянки мають вартість лише до того, як гроші за них сплачено (особливо якщо гроші дійсно великі, бо чим більше сума, тим менше вірогідність, що торги можна буде колись повторити -- а отже всі стосунки можна спокійно рвати в дризг).
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08.05.2024 16:03 Ответить
На жаль, у Заходу погано з СИСТЕМНИМ підходом та прорахуванням ситуації на кілька кроків вперед. Справа ж не в ДЕКЛАРАТИВНОМУ визнанні (чи невизнанні) Путлера президентом, а в тому, що за цим може слідувати. Наприклад, якщо США офіційно не визнають ввп президентом, то потім можна буде не визнавати і всі його дії в якості президента. Зокрема будь-які дипломатичні призначення, в т.ч. і в ООН. А далі росіяни не отримують віз (бо немає юридично формальних підстав їх видати, бо не відомо кого ці люди представляють); тож російські представники будуть відсутні певний час і в ООН, і в Радбезі, а без їхнього вето можна буде там ухвалювати будь-які антиросійські резолюції, починаючи з направлення туди контингенту ООН і закінчуючи взагалі вигнанням рф з цієї організації. Ще залишається вето Китаю, але піднебесній теж можна зробити пропозицію, від якої не відмовляються (особливо, коли Пекін бачитиме рішучість покінчити з Москвою раз і назавжди, чи з Пекіном, чи без нього) -- наприклад, щодо Приамур'я, Забайкалля, Владивостоку тощо.
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08.05.2024 16:00 Ответить
... коли ж європейці дадуть ладу своїй голові . та визначаться.
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08.05.2024 16:09 Ответить
ну то де клоуни керують? ЄС і НАТО стають смішними через свої заяви і дії, цікаво, вони хоча б це усвідомлюють чи всі висрались на ту політичну відповідальність, демократії виявилися безпорадними перед реальними загрозами
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08.05.2024 16:49 Ответить
Як я писав пару місяців тому -- не лише визнають, а й послів на вручення вірчих грамот відправлять.

Який ЄС, така й політика...
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08.05.2024 17:14 Ответить
 
 