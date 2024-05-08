В ЕС уверены, что санкции против РФ работают: Их цель - не обрушить экономику РФ, а предотвратить усиление агрессии против Украины

В Еврокомиссии считают, что введенные против России санкции работают, и их цель - не обвалить экономику РФ, а усложнить Путину возможность усиливать агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано отметил, что целью европейских санкций является не обвалить российскую экономику, а, вместе с другими инструментами, усложнить Владимиру Путину возможность усиливать свою агрессию против Украины.

"Хотя санкции являются средне- и долгосрочной мерой, которая демонстрирует свою полную эффективность только в средне- и долгосрочной перспективе, мы уже можем сказать, что санкции, на самом деле, работают. Потому что Путин не достиг ни одной из своих целей, с которыми он начал эту незаконную агрессию против Украины", - сказал Стано.

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Он отметил, что Путин хотел захватить Киев за три дня и разрушить Украину и уничтожить украинский народ.

"Но Украина отбилась, с поддержкой ЕС. И единственное, что остается Путину - это коварно обстреливать ракетами и дронами гражданские цели по всей Украине и вести долгую войну на истощение на Востоке Украины", - подчеркнул спикер.

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Напомним, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина президентом России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены. Также он заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Путина во вторник не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины.