В ЕС уверены, что санкции против РФ работают: Их цель - не обрушить экономику РФ, а предотвратить усиление агрессии против Украины
В Еврокомиссии считают, что введенные против России санкции работают, и их цель - не обвалить экономику РФ, а усложнить Путину возможность усиливать агрессию против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Стано отметил, что целью европейских санкций является не обвалить российскую экономику, а, вместе с другими инструментами, усложнить Владимиру Путину возможность усиливать свою агрессию против Украины.
"Хотя санкции являются средне- и долгосрочной мерой, которая демонстрирует свою полную эффективность только в средне- и долгосрочной перспективе, мы уже можем сказать, что санкции, на самом деле, работают. Потому что Путин не достиг ни одной из своих целей, с которыми он начал эту незаконную агрессию против Украины", - сказал Стано.
Он отметил, что Путин хотел захватить Киев за три дня и разрушить Украину и уничтожить украинский народ.
"Но Украина отбилась, с поддержкой ЕС. И единственное, что остается Путину - это коварно обстреливать ракетами и дронами гражданские цели по всей Украине и вести долгую войну на истощение на Востоке Украины", - подчеркнул спикер.
Напомним, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина президентом России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены. Также он заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Путина во вторник не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины.
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Схоже, що він не зовсім розуміє, що таке війна
І саме тому економіка рашки росте, і саме тому у пуйла ще більше коштів та можливостей ще більше вбивати українців .
Європа задоволена, пуйло теж, санкції працюють, ага... швидше проти українців.
Это называется делать хорошую мину при плохой игре. На самом деле ни у Европы, ни у США нет реальных рычагов и механизмов для обвала экономики РФ.
Вспоминается старый анекдот:
Строительство ведется из рук вон плохо, деньги разворовали, рабочих не хватает, нарушены все сроки и пр. и пр. Заказчик возмущен нарушением всех графиков и присылает на стройку комиссию.
Директор строительной компании вызывает бригадира и говорит: "Придумывай что хочешь, но комиссии надо втереть что у нас все под контролем и стройка идет по графику"
Приезжает комиссия. Заходят на объект и в это время, обваливается стена (из говна и палок). Бригадир невозмутимо смотрит на часы, потом в чертежи: "О, всё точно по графику!"
Так війна ніколи не припиниться . Бо - ускладнити це означає продовження війни але з більшими труднощами для агресора . А от обвал економіки русні - означає неможливість подальшого ведення війни через крах економіки країни агресора .
Європа і досі не зняла рожеві окуляри , і думає що все якось - само собою устаканиться . пц !!
Русня кинула виклик західній цивілізації .!! Не Україні .
Альо , гараж ,, та просніться ж ви нарешті .!