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В ЕС уверены, что санкции против РФ работают: Их цель - не обрушить экономику РФ, а предотвратить усиление агрессии против Украины

стано,пітер

В Еврокомиссии считают, что введенные против России санкции работают, и их цель - не обвалить экономику РФ, а усложнить Путину возможность усиливать агрессию против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано отметил, что целью европейских санкций является не обвалить российскую экономику, а, вместе с другими инструментами, усложнить Владимиру Путину возможность усиливать свою агрессию против Украины.

"Хотя санкции являются средне- и долгосрочной мерой, которая демонстрирует свою полную эффективность только в средне- и долгосрочной перспективе, мы уже можем сказать, что санкции, на самом деле, работают. Потому что Путин не достиг ни одной из своих целей, с которыми он начал эту незаконную агрессию против Украины", - сказал Стано.

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Он отметил, что Путин хотел захватить Киев за три дня и разрушить Украину и уничтожить украинский народ.

"Но Украина отбилась, с поддержкой ЕС. И единственное, что остается Путину - это коварно обстреливать ракетами и дронами гражданские цели по всей Украине и вести долгую войну на истощение на Востоке Украины", - подчеркнул спикер.

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Напомним, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз не отказался признавать Владимира Путина президентом России, поскольку по этому вопросу не смогли прийти к консенсусу все государства-члены. Также он заверил, что участие нескольких дипломатов ЕС в так называемой "инаугурации" Путина во вторник не ставит под сомнение позицию Евросоюза о поддержке Украины.

Автор: 

санкции (11259) Евросоюз (17069) Стано Петер (92)


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Топ комментарии
+16
ну так, не треба обвалювати, інакше вони не зможуть робити ракети та нітрувати толуол. А ми ще років десять протримаємось.
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08.05.2024 16:03
+13
І досі не можуть зрозуміти, що кацапи скоріше їсти не будуть, ніж зменшать фінансування війни. Йшов третій рік...
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08.05.2024 16:03
+13
без обвалу економіки агресія триватиме
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08.05.2024 16:05
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Хаи - рашка - в такому темпі нас і ******* - молодці
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08.05.2024 16:03 Ответить
ну так, не треба обвалювати, інакше вони не зможуть робити ракети та нітрувати толуол. А ми ще років десять протримаємось.
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08.05.2024 16:03 Ответить
І досі не можуть зрозуміти, що кацапи скоріше їсти не будуть, ніж зменшать фінансування війни. Йшов третій рік...
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08.05.2024 16:03 Ответить
без обвалу економіки агресія триватиме
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08.05.2024 16:05 Ответить
та інтенсивність ударів наростатиме
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08.05.2024 16:09 Ответить
Тобто мета не зупинити агресію, щоб не посилилася. Хай буде на такому рівні, але не сильніша. Мда.
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08.05.2024 16:05 Ответить
Обвалення економіки рф і є запоьіганням агресії рф. Причому не тільки проти України.
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08.05.2024 16:05 Ответить
Ящо раптом буде падати їх еконміка, то підтримайте, дайте їм грошей.

Схоже, що він не зовсім розуміє, що таке війна
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08.05.2024 16:06 Ответить
просто європейські поцифісти у Брюселі ще не розуміють - якщо не впаде економіка рф, то через п'ять років проти армії ЄС (у якій доречі буде воювати і родичі цього Стано) будуть воювати і українці, які не встигнуть втікті від окупації.
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08.05.2024 16:24 Ответить
Вони там зовсім ідіоти, чи просто лицемірні покидьки? Тобто, не придушити паРашу, щоб вона забралася з України, а дозволяти їй в Україні вчиняти роками геноцид, аби тільки далі не йшла?
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08.05.2024 16:07 Ответить
думаю, просто ідіоти, які ще й до того хворі на інфантильний поцифізм.
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08.05.2024 16:25 Ответить
Благословив нас Господь союзниками..
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08.05.2024 16:29 Ответить
ну, союзників ми не вибирали, на відміну від влади. Які вже є....
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08.05.2024 16:32 Ответить
Вибори влади в 19 - це вже була катастрофа. Імбецильна зелена какістократія у війну може коштувати держави.
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08.05.2024 16:35 Ответить
Це не є благословення Господа....АНТИХРИСТА БЛАГОСЛОВЕННЯ ЦЕ
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08.05.2024 16:34 Ответить
Вони з іншої планети.
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08.05.2024 16:08 Ответить
З такими санкціями вони будуть ще років десять нас будуть террорезувати , невже не зрозуміло що вони гівно будуть жрати аби тільки воювати. Треба вже ж вивчити урок, як Рейган развалював совок, повністю перекравши нафтовий краник.
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08.05.2024 16:09 Ответить
якщо не обрушити їхню "iканомiку", вони будуть посилювати агресiю. бо вони нiчого окрiм ненавистi i смертi не виробляють. а євродовбо#би казочки розказують..
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08.05.2024 16:09 Ответить
Санкції працюють, на думку ЄС.
І саме тому економіка рашки росте, і саме тому у пуйла ще більше коштів та можливостей ще більше вбивати українців .
Європа задоволена, пуйло теж, санкції працюють, ага... швидше проти українців.
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08.05.2024 16:10 Ответить
Ось і проговорились. Тобто ворога треба любити та не давати померти. Бо не хочуть перемоги України. Тільки трішки ослабити щоб на них не нападав.
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08.05.2024 16:17 Ответить
Путін прочитавши це безглуздя сміється з цих ідіотів.
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08.05.2024 16:22 Ответить
Європейці в ступорі бо не мають власної армії. 35 000 солдат бундесверу це не армія. Ті мізерні кошти які вони десятиліттями витрачали на оборону призвело до того що єдина боєздатна сила в Європі це Франція. Решта країн з військової точки зору недієздатні бо не забезпечені ******** зброєю і не мають достатньої кількості підготовлених військових. Тому просто "тягнуть час" і намагаються швидко надолужити відставання.В кінцевому результаті Європа стане боєздатною, але до того часу Україна залишиться в руїнах. Можна запустити виробництво зброї швидше, але тоді бюргери мають трошки скоротити побутові витрати. Щось я не бачу там бажання відмовитись від лишньої франзузської булочки і тірольської сосиски...
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08.05.2024 16:27 Ответить
У Єврокомісії вважають, що запроваджені проти Росії санкції працюють, і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а давати рашистському світовому терористу і вбивці українського народу можливість посилювати агресію проти України і збільшувати кількість жертв серед українців .та знищення України...шлюхи
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08.05.2024 16:31 Ответить
як це "не обвалити", рашизм тотально підлягає знищенню, він проник у кожну дірку ох...его нарота
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08.05.2024 16:36 Ответить
" ...і їхня мета - не обвалити економіку РФ, а ..."
Это называется делать хорошую мину при плохой игре. На самом деле ни у Европы, ни у США нет реальных рычагов и механизмов для обвала экономики РФ.
Вспоминается старый анекдот:
Строительство ведется из рук вон плохо, деньги разворовали, рабочих не хватает, нарушены все сроки и пр. и пр. Заказчик возмущен нарушением всех графиков и присылает на стройку комиссию.
Директор строительной компании вызывает бригадира и говорит: "Придумывай что хочешь, но комиссии надо втереть что у нас все под контролем и стройка идет по графику"
Приезжает комиссия. Заходят на объект и в это время, обваливается стена (из говна и палок). Бригадир невозмутимо смотрит на часы, потом в чертежи: "О, всё точно по графику!"
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08.05.2024 16:36 Ответить
З того усього, що говориться і відбувається, можна зробити висновок, ЄС висралось на Україну і їх зовсім не цікавить скільки українців гине щодня. Дати опір путіну і його шоблі в ЄС і НАТО не можуть, бо бояться екскалації і ядерної війни,то розрахунок у них видно такий, чим довше війна, тим більше здатних воювати загине з обох сторін і навіть, якщо путін захопить Україну, не буде з ким пертися на НАТО. Все стає просто очевидно за більш як два роки кровопролитної війни.
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08.05.2024 16:42 Ответить
цей Стано, виявляється, з тої самої шобли заморозчиків конфлікту....
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08.05.2024 16:43 Ответить
...Ну й дурня ж .
Так війна ніколи не припиниться . Бо - ускладнити це означає продовження війни але з більшими труднощами для агресора . А от обвал економіки русні - означає неможливість подальшого ведення війни через крах економіки країни агресора .
Європа і досі не зняла рожеві окуляри , і думає що все якось - само собою устаканиться . пц !!
Русня кинула виклик західній цивілізації .!! Не Україні .
Альо , гараж ,, та просніться ж ви нарешті .!
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08.05.2024 17:02 Ответить
Якщо ви думаєте, що санкції працюють тоді кацапи не воюють.
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08.05.2024 19:37 Ответить
Бред какой-то! Они сами -то понимают, что говорят? Как можно предотвратить усиление агрессии против Украины не обрушив экономику рашки? Не будет экономики- не будет денег на выплаты ублюдкам, убивающих нас, не будет бабла на создание новых орудий убийств! Двойная европейская мораль.
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08.05.2024 19:52 Ответить
Тупое розовое пони..
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08.05.2024 20:16 Ответить
 
 