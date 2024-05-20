Прем’єр Фінляндії Орпо не виключає часткового відкриття кордону з РФ
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що кордон країни з Росією можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".
Про це Орпо сказав в інтерв'ю Yle Radio Suomi, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику і ситуація на кордоні залишається незмінною.
Попри те, що з приходом весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, у Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.
"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", - зазначив Орпо.
Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.
"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", - зазначив Орпо.
За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.
"Ми могли б спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", - додав він.
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