Прем’єр Фінляндії Орпо не виключає часткового відкриття кордону з РФ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що кордон країни з Росією можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Про це Орпо сказав в інтерв'ю Yle Radio Suomi, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику і ситуація на кордоні залишається незмінною.

Попри те, що з приходом весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, у Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", - зазначив Орпо.

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Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", - зазначив Орпо.

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.

"Ми могли б спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", - додав він.

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