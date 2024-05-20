УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9543 відвідувача онлайн
Новини
1 839 9

Прем’єр Фінляндії Орпо не виключає часткового відкриття кордону з РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо з

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що кордон країни з Росією можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Про це Орпо сказав в інтерв'ю Yle Radio Suomi, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, згідно з розвідданими, Росія не змінила свою політику і ситуація на кордоні залишається незмінною.

Попри те, що з приходом весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, у Росії біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", - зазначив Орпо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія та ще чотири країни ЄС посилюють контроль за дотриманням санкцій проти РФ

Законопроєкт, що передбачає повернення прохачів притулку в Росію, буде подано на розгляд парламенту наступного тижня.

"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", - зазначив Орпо.

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від Росії.

"Ми могли б спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", - додав він.

Читайте також: Фінляндія з 15 квітня призупинить роботу морських пунктів пропуску на кордоні з РФ

Автор: 

кордон (4754) росія (64984) Фінляндія (1298) Орпо Петтері (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тролинг 80-го левела.
показати весь коментар
20.05.2024 09:33 Відповісти
Відкривайте, але тільки на вихід.
показати весь коментар
20.05.2024 09:33 Відповісти
Воно вам тре?
показати весь коментар
20.05.2024 09:36 Відповісти
А нашо?
показати весь коментар
20.05.2024 09:36 Відповісти
Торгаші натиснули на фінських політиків. Відкривайте, хто ж вам лікар. Хтось знає, як на суомі написати тег #Прибутокпонадусе?
показати весь коментар
20.05.2024 09:36 Відповісти
Суомі в свій час будували лінії захисту,а не дороги. Тому тепер і ждороги в них хороші
показати весь коментар
20.05.2024 09:39 Відповісти
Краще відновіть лінію Манергейма.
показати весь коментар
20.05.2024 09:44 Відповісти
Росія ніколи не принесе нових можливостей, тільки нові проблеми.
показати весь коментар
20.05.2024 10:10 Відповісти
Похоже, что он не Орпо, а Ордло!
показати весь коментар
20.05.2024 12:34 Відповісти
 
 