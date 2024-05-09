ВР приняла законопроект о продлении выдачи паспортов украинцам за границей

Сегодня, 9 мая, ВР поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины. В частности, в документе говорится о выдаче паспортов за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, законопроект№11017 поддержали в целом 236 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится о том, что законопроект призван решить проблему с выдачей паспортов за рубежом.

В Украине во время полномасштабной войны ввели экспериментальный проект для выдачи паспортов за рубежом. Срок его действия заканчивается летом 2024 года. Поэтому Рада решила закрепить на уровне закона возможность выдачи паспортов для украинцев за рубежом. Этим занимается государственное предприятие "Документ".

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Кроме того, вводится административный сбор за оформление паспортов, который будет идти в бюджет Украины.

Также законом продлевается возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу (в том числе замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Также законопроектом предусматривается:

паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;

срочное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подразделения госпредприятия "Документ" Государственной миграционной службы возобновляет выдачу готовых документов за рубежом.

Напомним, 23 апреля ГП "Документ" приостановило выдачу готовых документов в своих зарубежных подразделениях, объяснив это техническими причинами.

В то же время, 23 апреля Кабинет министров запретил выдачу документов мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей. Исключение сделали для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, на которых распространяются положения пунктов 2-1 - 2-3, 2-7 Правил пересечения государственной границы. В этих пунктах приведены основания для выезда мужчин за границу во время военного положения.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил приостановление предоставления услуг мужчинам призывного возраста в зарубежных консульствах, хотя принятый Верховной Радой закон об усилении мобилизации еще не вступил в силу. По словам Кулебы, после приостановки предоставления услуг МИД подготовит новый порядок получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.