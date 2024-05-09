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Новости
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ВР приняла законопроект о продлении выдачи паспортов украинцам за границей

Видача паспортів за кордоном

Сегодня, 9 мая, ВР поддержала в целом законопроект о предоставлении отдельных административных услуг гражданам Украины. В частности, в документе говорится о выдаче паспортов за рубежом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, законопроект№11017 поддержали в целом 236 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится о том, что законопроект призван решить проблему с выдачей паспортов за рубежом.

В Украине во время полномасштабной войны ввели экспериментальный проект для выдачи паспортов за рубежом. Срок его действия заканчивается летом 2024 года. Поэтому Рада решила закрепить на уровне закона возможность выдачи паспортов для украинцев за рубежом. Этим занимается государственное предприятие "Документ".

Также читайте: Решение Кабмина об изменении порядка выдачи паспортов мужчинам касается только услуг ГП "Документ", - МИД

Кроме того, вводится административный сбор за оформление паспортов, который будет идти в бюджет Украины.

Также законом продлевается возможность одновременного оформления паспорта гражданина Украины и паспорта/паспортов гражданина Украины для выезда за границу (в том числе замену утраченного/похищенного документа или его обмен).

Также законопроектом предусматривается:

  • паспорт гражданина Украины в форме карточки оформляется бессрочно лицам, достигшим 65 лет;
  • срочное оформление (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмен паспорта гражданина Украины осуществляется в срок не позднее чем через 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (вместо 10 рабочих дней в действующей редакции).

Читайте: Кто сможет получить документы за рубежом: разъяснения от паспортного сервиса

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, подразделения госпредприятия "Документ" Государственной миграционной службы возобновляет выдачу готовых документов за рубежом.

Напомним, 23 апреля ГП "Документ" приостановило выдачу готовых документов в своих зарубежных подразделениях, объяснив это техническими причинами.

В то же время, 23 апреля Кабинет министров запретил выдачу документов мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей. Исключение сделали для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, на которых распространяются положения пунктов 2-1 - 2-3, 2-7 Правил пересечения государственной границы. В этих пунктах приведены основания для выезда мужчин за границу во время военного положения.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил приостановление предоставления услуг мужчинам призывного возраста в зарубежных консульствах, хотя принятый Верховной Радой закон об усилении мобилизации еще не вступил в силу. По словам Кулебы, после приостановки предоставления услуг МИД подготовит новый порядок получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.

Автор: 

ВР (29229) загранпаспорт (199) паспорт (1179)


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Топ комментарии
+18
ще таких їбанутих світ не бачив...
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09.05.2024 14:22
+14
Зе-шоблу цивілізовані країни поставили на місце.
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09.05.2024 14:19
+12
Спробували - не вийшло, відкатили. Вони все так роблять з 2019 - роблять над нами експерименти як над мишами - скільки їх можна винищити, скільки тарифи підвищити.
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09.05.2024 14:21
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Правила форума Совет форумчан
Зе-шоблу цивілізовані країни поставили на місце.
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09.05.2024 14:19 Ответить
почяли пітляти тамади...
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09.05.2024 14:20 Ответить
Спробували - не вийшло, відкатили. Вони все так роблять з 2019 - роблять над нами експерименти як над мишами - скільки їх можна винищити, скільки тарифи підвищити.
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09.05.2024 14:21 Ответить
ще таких їбанутих світ не бачив...
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09.05.2024 14:22 Ответить
нєнє. щє є трампісти.
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09.05.2024 14:44 Ответить
є шо тут зробиш, як і в Україні зелені...
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09.05.2024 14:47 Ответить
в мене нема українського громадянства,
мене зовсім зелені полузакони не їбуть...
але ж як вас ганяє по европі 4 рази ухилянт і як ви гнетесь під нього?
така собі гидлива срань - ....
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09.05.2024 14:43 Ответить
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. (С)
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09.05.2024 15:04 Ответить
і це чув, комсорг....
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09.05.2024 15:13 Ответить
Шо єта бьіла ??
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09.05.2024 15:02 Ответить
Але, по суті, ці наперсточники далі утримують величезну частину вже готових до видачі паспортів в ДП Документ і брешуть про неіснуючі проблеми.

Але дехто вже зміг забрати паспорти з допомогою поліції. Бо в ЄС керуються законами, а не вказівками зелених шулєрів.
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09.05.2024 15:15 Ответить
То я щось не зрозумів, чи будуть робити та видавати закордонні паспорти чоловіками у віці 18-60 років які знаходяться за кордоном чи ні?
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09.05.2024 15:19 Ответить
Не будуть.

Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив https://biz.censor.net/n3486193, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 - 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Джерело:
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09.05.2024 15:38 Ответить
То навіщо тоді приймали цей закон, аби тільки прийняти що-небудь
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09.05.2024 15:49 Ответить
Для інших категорій громодян.

В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ". Джерело:
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09.05.2024 18:21 Ответить
Закон имеет ВЫШЕ юридическую силу чем посианова КабМина...
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10.05.2024 00:04 Ответить
Відповідно до Закону "обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон здійснюється розпорядником Реєстру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"
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10.05.2024 00:26 Ответить
В Стамбуле начали выдавать всем и живая очередь как была так и есть. Мы там получали паспорт.
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10.05.2024 01:30 Ответить
Ахах.... Обк#кались))) Жаль, мне паспорт не нужен. Я бы посмотрел на этот сюррр...
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09.05.2024 15:20 Ответить
не очень приятное зрелище...
я пять месяцев пытался записаться в электронную очередь, безрезультатно, поехал в консульство в Кельн, там сказали "только по записи в электронной очереди" и "...найдите ай-тишника знакомого, и желательно в Украине", ушел ни с чем, у входа в консульство девушка дала телефончик "ай-тишника" и всего за 30 ойриков меня записали
в мае прошлого года при сдаче старого паспорта с истекшим сроком давности предупредили, что новый будет готов через 3,5 - 4 месяца
какие там 7 дней...
в августе пришла смс-ка "ваш документ придатен до видачі"
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09.05.2024 17:04 Ответить
Слышал о подобном, но знакомый в Берлине сделал новый загран за месяц. Просто что ездил он 300 км туда 300 км обратно с двумя пересадками.
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09.05.2024 18:59 Ответить
" В Україні під час повномасштабної війни "
а коли це в Україні була оголошена війна,
люди взяли кредити, купили квартири, в ратили ті квартири но банкам все одно треба за той кредит платити гроші як не настав форс-мажор, згідно Закону в Україні немає війни
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09.05.2024 15:35 Ответить
Собрались, запретим . да, собрались , разрешим. да, чем там Цуко можно заниматься ?
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09.05.2024 17:55 Ответить
 
 