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Новини
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ВР ухвалила законопроєкт про продовження видачі паспортів українцям за кордоном

Видача паспортів за кордоном

Сьогодні, 9 травня, ВР підтримала у цілому законопроєкт щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, зокрема, у документі йдеться про видачу паспортів за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, законопроєкт№11017 підтримали у цілому 236 народних депутатів.

У пояснювальній записці йдеться про те, що законопроєкт покликаний вирішити проблему з видачею паспортів за кордоном.

В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ".

Також читайте: Українських чоловіків із протермінованими паспортами не висилатимуть з Естонії

Крім того, вводиться адміністративний збір за оформлення паспортів, який йтиме у бюджет України.

Також законом продовжується можливість одночасного оформлення паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі заміну втраченого/викраденого документа чи його обмін).

Також законопроектом передбачається:

  • паспорт громадянина України у формі картки оформлюється безстроково особам, які досягли 65 років;
  • термінове оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України здійснюється у строк не пізніше ніж через 7 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети (замість 10 робочих днів у чинній редакції).

Читайте: Хто зможе отримати документи за кордоном: роз’яснення від паспортного сервісу

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, підрозділи держпідприємства "Документ" Державної міграційної служби відновлює видачу готових документів за кордоном.

Нагадаємо, 23 квітня ДП "Документ" призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.

Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 – 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча ухвалений Верховною Радою закон про посилення мобілізації ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

Автор: 

ВР (14943) закордонний паспорт (185) паспорт (1152)


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Топ коментарі
+18
ще таких їбанутих світ не бачив...
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09.05.2024 14:22
+14
Зе-шоблу цивілізовані країни поставили на місце.
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09.05.2024 14:19
+12
Спробували - не вийшло, відкатили. Вони все так роблять з 2019 - роблять над нами експерименти як над мишами - скільки їх можна винищити, скільки тарифи підвищити.
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09.05.2024 14:21
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Зе-шоблу цивілізовані країни поставили на місце.
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09.05.2024 14:19 Відповісти
почяли пітляти тамади...
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09.05.2024 14:20 Відповісти
Спробували - не вийшло, відкатили. Вони все так роблять з 2019 - роблять над нами експерименти як над мишами - скільки їх можна винищити, скільки тарифи підвищити.
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09.05.2024 14:21 Відповісти
ще таких їбанутих світ не бачив...
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09.05.2024 14:22 Відповісти
нєнє. щє є трампісти.
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09.05.2024 14:44 Відповісти
є шо тут зробиш, як і в Україні зелені...
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09.05.2024 14:47 Відповісти
в мене нема українського громадянства,
мене зовсім зелені полузакони не їбуть...
але ж як вас ганяє по европі 4 рази ухилянт і як ви гнетесь під нього?
така собі гидлива срань - ....
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09.05.2024 14:43 Відповісти
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. (С)
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09.05.2024 15:04 Відповісти
і це чув, комсорг....
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09.05.2024 15:13 Відповісти
Шо єта бьіла ??
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09.05.2024 15:02 Відповісти
Але, по суті, ці наперсточники далі утримують величезну частину вже готових до видачі паспортів в ДП Документ і брешуть про неіснуючі проблеми.

Але дехто вже зміг забрати паспорти з допомогою поліції. Бо в ЄС керуються законами, а не вказівками зелених шулєрів.
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09.05.2024 15:15 Відповісти
То я щось не зрозумів, чи будуть робити та видавати закордонні паспорти чоловіками у віці 18-60 років які знаходяться за кордоном чи ні?
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09.05.2024 15:19 Відповісти
Не будуть.

Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив https://biz.censor.net/n3486193, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 - 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Джерело:
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09.05.2024 15:38 Відповісти
То навіщо тоді приймали цей закон, аби тільки прийняти що-небудь
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09.05.2024 15:49 Відповісти
Для інших категорій громодян.

В Україні під час повномасштабної війни запровадили експериментальний проєкт для видачі паспортів за кордоном. Термін його дії закінчується влітку 2024 року. Тому Рада вирішила закріпити на рівні закону можливість видачі паспортів для українців за кордоном. Цим займається державне підприємство "Документ". Джерело:
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09.05.2024 18:21 Відповісти
Закон имеет ВЫШЕ юридическую силу чем посианова КабМина...
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10.05.2024 00:04 Відповісти
Відповідно до Закону "обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон здійснюється розпорядником Реєстру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"
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10.05.2024 00:26 Відповісти
В Стамбуле начали выдавать всем и живая очередь как была так и есть. Мы там получали паспорт.
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10.05.2024 01:30 Відповісти
Ахах.... Обк#кались))) Жаль, мне паспорт не нужен. Я бы посмотрел на этот сюррр...
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09.05.2024 15:20 Відповісти
не очень приятное зрелище...
я пять месяцев пытался записаться в электронную очередь, безрезультатно, поехал в консульство в Кельн, там сказали "только по записи в электронной очереди" и "...найдите ай-тишника знакомого, и желательно в Украине", ушел ни с чем, у входа в консульство девушка дала телефончик "ай-тишника" и всего за 30 ойриков меня записали
в мае прошлого года при сдаче старого паспорта с истекшим сроком давности предупредили, что новый будет готов через 3,5 - 4 месяца
какие там 7 дней...
в августе пришла смс-ка "ваш документ придатен до видачі"
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09.05.2024 17:04 Відповісти
Слышал о подобном, но знакомый в Берлине сделал новый загран за месяц. Просто что ездил он 300 км туда 300 км обратно с двумя пересадками.
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09.05.2024 18:59 Відповісти
" В Україні під час повномасштабної війни "
а коли це в Україні була оголошена війна,
люди взяли кредити, купили квартири, в ратили ті квартири но банкам все одно треба за той кредит платити гроші як не настав форс-мажор, згідно Закону в Україні немає війни
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09.05.2024 15:35 Відповісти
Собрались, запретим . да, собрались , разрешим. да, чем там Цуко можно заниматься ?
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09.05.2024 17:55 Відповісти
 
 