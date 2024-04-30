Українських чоловіків із протермінованими паспортами не висилатимуть з Естонії

Естонія не планує примусової репатріації українських чоловіків призовного віку, якщо їхні паспорти буде протерміновано.

Про це заявила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За її словами, мобілізація - це питання, яке стосується держави та її громадян.

"Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - сказала Вікс.

Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

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За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа", - пояснила вона.

Станом на кінець квітня в Естонії чинний дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 тисячі українських біженців.

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