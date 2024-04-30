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Новини
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Українських чоловіків із протермінованими паспортами не висилатимуть з Естонії

біженці,естонія

Естонія не планує примусової репатріації українських чоловіків призовного віку, якщо їхні паспорти буде протерміновано.

Про це заявила радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За її словами, мобілізація - це питання, яке стосується держави та її громадян.

"Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії, втекли через війну, в тому числі громадян України, які належать до цільової групи можливої української мобілізації", - сказала Вікс.

Станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мали 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Читайте також: Кулеба про зупинку прийому документів за кордоном: "Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною"

За словами Вікс, якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої прострочені паспорти на нові в посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

"Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа", - пояснила вона.

Станом на кінець квітня в Естонії чинний дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту мали близько 31 тисячі українських біженців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть залишатися у Німеччині з нечинним паспортом

Консульські послуги для українців за кордоном. Чому їх призупинили

Нагадаємо, 23 квітня 2024 року ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Глава МЗС Кулеба заявив, що головним пріоритетом наразі є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

У МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Читайте: Українські чоловіки призовного віку не зможуть отримати паспорти за кордоном

Автор: 

закордонний паспорт (185) Естонія (1596)


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Топ коментарі
+9
чому така агресія на тих, хто виїхав? якщо ви думаєте про збереження нації, то як раз вони її збережуть, бо тих, хто залишився, зелена влада разом з рашистами поступово просто винищить.
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30.04.2024 10:15
+8
Перспективна новина, треба зайти трохи пізніше, коли коменти "настояться"
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30.04.2024 10:09
+8
Найбільш агресивні ті, хто не встиг.
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30.04.2024 10:18
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Норм. Очікувано. Європейська країна.
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30.04.2024 10:08 Відповісти
Перспективна новина, треба зайти трохи пізніше, коли коменти "настояться"
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30.04.2024 10:09 Відповісти
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30.04.2024 10:14 Відповісти
Цій зеленій хайпонині вже тиждень. Нічого нового Ви вже не дізнаєтесь.
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30.04.2024 10:24 Відповісти
тут не було нічого неочікуваного. Яка новина в тому, що Европа між потаканням авторитарному режиму і дотриманням прав і свобод людей, обрала дотримання прав і свобод людини?
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30.04.2024 11:31 Відповісти
Потрібно перестати надавати допомогу повністю поки не звільнять і не осудять на тривалі терміни зелених ультрапатріотів язиком.
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30.04.2024 10:14 Відповісти
чому така агресія на тих, хто виїхав? якщо ви думаєте про збереження нації, то як раз вони її збережуть, бо тих, хто залишився, зелена влада разом з рашистами поступово просто винищить.
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30.04.2024 10:15 Відповісти
Найбільш агресивні ті, хто не встиг.
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30.04.2024 10:18 Відповісти
Справа в тому, що в клоунів немає стратегії перемоги. В них ціль заганяти під землю побільше людей і якомога подовше, прикриваючи це популістичним патріотичними гаслами, а насправді щоб і далі царювати на крові.
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30.04.2024 10:23 Відповісти
Вы завжди згадуйте не КЛОВУНІВ а тих хто їх обрав...кловуни не робили держперевороту..їх обрали 73% довб..бів
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30.04.2024 11:55 Відповісти
Українська національна ідея, - "Хай краще в сусіда корова здохне..."

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30.04.2024 10:27 Відповісти
Не кажи гоп, покидьок. Кому потрібні такі представники нації, які біжать зі свого дому. Та і ваш виводок теж нікому не потрібен. Буряти не будуть жити в Україні. Всіх так званих біженців, які порушили закон рано чи пізно засудять і подадут у розшук. Країна знайде вас і поверне або в штрафбат, або в стройбат.
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30.04.2024 11:48 Відповісти
"Країна знайде вас і поверне"

Щось совком потягнуло. Сумуєте за країною-концтабором?
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30.04.2024 11:56 Відповісти
Совком тягне з півдня півночи і сходу. Та по ночам з неба у вигляді шахідів та різних ракет. Ото совок, а це захист Країни. Ну і мать його ЗАКОН один для всіх. А то Пилип з села за ухилянство йде за грати, а Пилип у Берліні за ухилянство вимагає новенький пачпорт.
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30.04.2024 12:41 Відповісти
тому люди ні не хочуть воювати за "найдем і накажем". Українці вільна нація, віддавати життя за ГУЛАГ не варто.
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30.04.2024 12:03 Відповісти
Нічого. Не можеш навчимо, не хочеш заставимо. А за порушення законів повинно бути покарання. Це і є правова Держава.
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30.04.2024 12:45 Відповісти
То, "Де Баканов?"
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30.04.2024 12:47 Відповісти
Воробушек )) я точно знаю, що мій тверезий світлий розум, досвід, отриманий під час роботи на підприємствах Європи, фінансові інвестиції (зароблені мною гроші) для України потрібніші за зелебобиків, які ховаються від ТЦК. Крім цього, я бачу, які ******** є серед українців, як тих, що понаїхали сюди після початку широкомасштабного вторгнення, так і тих, що залишилися там. І це не тільки природне недоумство 73% зебілів, а й результат війни і пов'язаних із нею змін у психіці! Комусь треба буде все будувати, відновлювати, платити податки, виховувати дітей. І це мають бути, зокрема, й ті, кого не торкнулася війна, психоз і зомбоящик (1+1, абдрістовичі, шашлики і всі відмазки про яйцекрадство, торгівлю гуманітаркою, безгуглі, спЄрмаки, агрохімії та всю ту маячню, яку вони несуть разом із головним зебілом)...
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30.04.2024 12:42 Відповісти
Моськовська під*р*шка, яки прикинулась зі страху порохоботом, зараз потрібні тільки твої руки для видбиття нападу ворогу. Тиж так, чмо, любив Україну.
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30.04.2024 12:48 Відповісти
шо ти кіздиш, кіса вороб'янінов ? )) кому потрібні? тобі, зелебобіку ? )) а ти сам не спроможен?? )) а де уся твої посіпаки з 73% - закінчились чи збігли після 24 лютого 2022 року?? а як ти мене запрошуєш? )) а як запрошує мене повернутись глав.зебіл? )) запам'ятай - як голосував - так і живеш! Впершу чергу захищати країну мають ті, хто там живе! А то ви згадали про заробітчан, коли дупа настала ... та ще дуже раділи, коли мільярди доларів заходили від них, які ми інвестували в країну!
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30.04.2024 13:01 Відповісти
Батрачина, живи поки без пашпорта. І знай, що Батьківщина про тебе пам"ятає і знає де ти.
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30.04.2024 13:13 Відповісти
птенчик )) в мене є дійсний паспорт і посвідка на проживання )) пиши, як вийдеш на кордон 91 року! Поставлю потім тобі нове завдання (визволити Москву, потім Пітер )) зустрінемось у Нарві )))
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30.04.2024 15:17 Відповісти
А може на допиті?
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30.04.2024 16:17 Відповісти
зелебоб, бери лопату у Кулєби та на нуль ))) хочеш щоб я приєднався ? )) надсилай повістку )) держава же знає де я )) я не ховаюсь, на консульскому обліку перебуваю )) чи ти вже вийшов на кордони 91 ? ))
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30.04.2024 16:33 Відповісти
Сказочный дол...**
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30.04.2024 13:26 Відповісти
Ти просто дол...ьоб.
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30.04.2024 16:18 Відповісти
І це погано! мільон ссикунів призивного віку за кордоном! хто буде воювати за їх майно та сімї?
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30.04.2024 10:17 Відповісти
Тих хто виїхав хоч зараз, хоч раніше не цікавить якесь там майно. Майно нажити нове можна. Життя нове ні.
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30.04.2024 10:20 Відповісти
думаю, то був сарказм.
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30.04.2024 10:21 Відповісти
таж так! вони тільки можуть використовувати паспорт України для вирішення своїх нагальних проблем- сидіти в теплі з допомогою як біженець а!а воювати за свою країну не хочуть! гидкі ссикливі потвори!
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30.04.2024 10:23 Відповісти
Нехай українська держава надасть можливість вийти з громадянства і ви здивуєтеся скільки закордонних українських громадян будуть раді забути цю країну назавжди.
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30.04.2024 10:31 Відповісти
добре що більше двох років ви допомогу отримуєте по українському паспорту! гидка ти потвора! таких як ти точно не потрібні!
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30.04.2024 10:34 Відповісти
Я працюю, і отримую в 15 разів більше чим отримувала на батьківщині.
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30.04.2024 10:36 Відповісти
Не сперечайтеся з ідіотами, не опускайтеся до їхнього рівня! Бо задавлять своїм "досвідом"!))
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30.04.2024 11:26 Відповісти
Ти чого не воюєш, горлопан ?
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30.04.2024 10:32 Відповісти
Як не воює? Воює. Він представляє ДШВ - диванно- шизофренічні війська імені Янелоха Оманського
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30.04.2024 10:39 Відповісти
А хто воюватиме за твоє майно і сім'ї, британець?
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30.04.2024 10:22 Відповісти
Він вже румин, з подоляківських мабуть.
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30.04.2024 10:37 Відповісти
хто сказав що я в британії?
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30.04.2024 10:38 Відповісти
хто тобі сказав що я в британії? потвора здриснувша до польші!
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30.04.2024 11:30 Відповісти
І не тільки з Естонії. З жодної країни!
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30.04.2024 10:37 Відповісти
Тобто, ЖОДНА(!) цивілізована країна не дозволить собі переступити через базові речі (закон, права людини, мораль) і не буде депортувати тих, хто законно за`їхав на їх територію. То було очевидно і прогнозовано. І про то чітко знали ті, хто втиснув ту херню в той закон про мобілізацію.
Чому, для чого? Але якщо його просто перейменувати на закон про деморалізацію стане все зрозумілим...
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30.04.2024 11:02 Відповісти
Задача другая, навешать ответственность и забрать майно.
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30.04.2024 11:25 Відповісти
Кабмин предложил новый закон о международном розыске и доступе к вещам подозреваемых за границей

1. В частности, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс новым положением о том, что следственный судья может вынести временное решение о доступе к вещам и документам подозреваемых, которые находятся на территории иностранного государства.

Информация о том, кто именно получит такой доступ к вещам и документам подозреваемого, будет изъята (скрыта) в постановлении следственного судьи.

2. Упрощается розыск подозреваемых, если они не являются по вызову следователя или прокурора, и существуют основания считать, что они находятся за границей или на временно оккупированных территориях.

В таком случае следователь или прокурор объявляет такого подозреваемого в международный розыск..................
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30.04.2024 11:29 Відповісти
И думаете хотелки клоунов кто-то поддержит? Все их мечтания ограничиваются Украиной.
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30.04.2024 12:46 Відповісти
За рубежом сейчас очень много украинцев. Никто в заразом уме не будет реагировать на несколько миллионов запросов в розиск. Только дураками клоунов назовут.
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30.04.2024 13:21 Відповісти
Це все очікувано. Громадян інших країн, які тікають від війни або тоталітарних режимів, не висилають додому, а наші вкраїнчики думали, що українців будуть? Тоді будь який українець, або його родина, подадуть до суду з прав людини і виграють позов. І всі це знають. І опівські блазні теж. Просто треба відвернути увагу суспільства від своїх пройобів, тому і знайшли зовнішній подразник.
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30.04.2024 11:47 Відповісти
Давай, до свидания....
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30.04.2024 12:39 Відповісти
 
 