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Новости
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Украинских мужчин с просроченными паспортами не будут высылать из Эстонии

біженці,естонія

Эстония не планирует принудительной репатриации украинских мужчин призывного возраста, если их паспорта будут просрочены.

Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По ее словам, мобилизация - это вопрос, который касается государства и его граждан.

"Министерство внутренних дел не имеет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, сбежав от войны, в том числе граждан Украины, которые относятся к целевой группе возможной украинской мобилизации", - сказала Викс.

По состоянию на 26 апреля разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Читайте также: Кулеба об остановке приема документов за рубежом: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они потеряют возможность путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии настоящего проездного документа", - пояснила она.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующий вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 тысячи украинских беженцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы смогут оставаться в Германии с недействительным паспортом

Консульские услуги для украинцев за рубежом. Почему их приостановили

Напомним, 23 апреля 2024 года ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Глава МИД Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета.

Читайте: Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорта за рубежом

Автор: 

загранпаспорт (199) Эстония (1411)


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Топ комментарии
+9
чому така агресія на тих, хто виїхав? якщо ви думаєте про збереження нації, то як раз вони її збережуть, бо тих, хто залишився, зелена влада разом з рашистами поступово просто винищить.
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30.04.2024 10:15
+8
Перспективна новина, треба зайти трохи пізніше, коли коменти "настояться"
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30.04.2024 10:09
+8
Найбільш агресивні ті, хто не встиг.
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30.04.2024 10:18
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Норм. Очікувано. Європейська країна.
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30.04.2024 10:08 Ответить
Перспективна новина, треба зайти трохи пізніше, коли коменти "настояться"
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30.04.2024 10:09 Ответить
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30.04.2024 10:14 Ответить
Цій зеленій хайпонині вже тиждень. Нічого нового Ви вже не дізнаєтесь.
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30.04.2024 10:24 Ответить
тут не було нічого неочікуваного. Яка новина в тому, що Европа між потаканням авторитарному режиму і дотриманням прав і свобод людей, обрала дотримання прав і свобод людини?
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30.04.2024 11:31 Ответить
Потрібно перестати надавати допомогу повністю поки не звільнять і не осудять на тривалі терміни зелених ультрапатріотів язиком.
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30.04.2024 10:14 Ответить
чому така агресія на тих, хто виїхав? якщо ви думаєте про збереження нації, то як раз вони її збережуть, бо тих, хто залишився, зелена влада разом з рашистами поступово просто винищить.
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30.04.2024 10:15 Ответить
Найбільш агресивні ті, хто не встиг.
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30.04.2024 10:18 Ответить
Справа в тому, що в клоунів немає стратегії перемоги. В них ціль заганяти під землю побільше людей і якомога подовше, прикриваючи це популістичним патріотичними гаслами, а насправді щоб і далі царювати на крові.
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30.04.2024 10:23 Ответить
Вы завжди згадуйте не КЛОВУНІВ а тих хто їх обрав...кловуни не робили держперевороту..їх обрали 73% довб..бів
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30.04.2024 11:55 Ответить
Українська національна ідея, - "Хай краще в сусіда корова здохне..."

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30.04.2024 10:27 Ответить
Не кажи гоп, покидьок. Кому потрібні такі представники нації, які біжать зі свого дому. Та і ваш виводок теж нікому не потрібен. Буряти не будуть жити в Україні. Всіх так званих біженців, які порушили закон рано чи пізно засудять і подадут у розшук. Країна знайде вас і поверне або в штрафбат, або в стройбат.
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30.04.2024 11:48 Ответить
"Країна знайде вас і поверне"

Щось совком потягнуло. Сумуєте за країною-концтабором?
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30.04.2024 11:56 Ответить
Совком тягне з півдня півночи і сходу. Та по ночам з неба у вигляді шахідів та різних ракет. Ото совок, а це захист Країни. Ну і мать його ЗАКОН один для всіх. А то Пилип з села за ухилянство йде за грати, а Пилип у Берліні за ухилянство вимагає новенький пачпорт.
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30.04.2024 12:41 Ответить
тому люди ні не хочуть воювати за "найдем і накажем". Українці вільна нація, віддавати життя за ГУЛАГ не варто.
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30.04.2024 12:03 Ответить
Нічого. Не можеш навчимо, не хочеш заставимо. А за порушення законів повинно бути покарання. Це і є правова Держава.
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30.04.2024 12:45 Ответить
То, "Де Баканов?"
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30.04.2024 12:47 Ответить
Воробушек )) я точно знаю, що мій тверезий світлий розум, досвід, отриманий під час роботи на підприємствах Європи, фінансові інвестиції (зароблені мною гроші) для України потрібніші за зелебобиків, які ховаються від ТЦК. Крім цього, я бачу, які ******** є серед українців, як тих, що понаїхали сюди після початку широкомасштабного вторгнення, так і тих, що залишилися там. І це не тільки природне недоумство 73% зебілів, а й результат війни і пов'язаних із нею змін у психіці! Комусь треба буде все будувати, відновлювати, платити податки, виховувати дітей. І це мають бути, зокрема, й ті, кого не торкнулася війна, психоз і зомбоящик (1+1, абдрістовичі, шашлики і всі відмазки про яйцекрадство, торгівлю гуманітаркою, безгуглі, спЄрмаки, агрохімії та всю ту маячню, яку вони несуть разом із головним зебілом)...
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30.04.2024 12:42 Ответить
Моськовська під*р*шка, яки прикинулась зі страху порохоботом, зараз потрібні тільки твої руки для видбиття нападу ворогу. Тиж так, чмо, любив Україну.
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30.04.2024 12:48 Ответить
шо ти кіздиш, кіса вороб'янінов ? )) кому потрібні? тобі, зелебобіку ? )) а ти сам не спроможен?? )) а де уся твої посіпаки з 73% - закінчились чи збігли після 24 лютого 2022 року?? а як ти мене запрошуєш? )) а як запрошує мене повернутись глав.зебіл? )) запам'ятай - як голосував - так і живеш! Впершу чергу захищати країну мають ті, хто там живе! А то ви згадали про заробітчан, коли дупа настала ... та ще дуже раділи, коли мільярди доларів заходили від них, які ми інвестували в країну!
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30.04.2024 13:01 Ответить
Батрачина, живи поки без пашпорта. І знай, що Батьківщина про тебе пам"ятає і знає де ти.
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30.04.2024 13:13 Ответить
птенчик )) в мене є дійсний паспорт і посвідка на проживання )) пиши, як вийдеш на кордон 91 року! Поставлю потім тобі нове завдання (визволити Москву, потім Пітер )) зустрінемось у Нарві )))
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30.04.2024 15:17 Ответить
А може на допиті?
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30.04.2024 16:17 Ответить
зелебоб, бери лопату у Кулєби та на нуль ))) хочеш щоб я приєднався ? )) надсилай повістку )) держава же знає де я )) я не ховаюсь, на консульскому обліку перебуваю )) чи ти вже вийшов на кордони 91 ? ))
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30.04.2024 16:33 Ответить
Сказочный дол...**
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30.04.2024 13:26 Ответить
Ти просто дол...ьоб.
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30.04.2024 16:18 Ответить
І це погано! мільон ссикунів призивного віку за кордоном! хто буде воювати за їх майно та сімї?
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30.04.2024 10:17 Ответить
Тих хто виїхав хоч зараз, хоч раніше не цікавить якесь там майно. Майно нажити нове можна. Життя нове ні.
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30.04.2024 10:20 Ответить
думаю, то був сарказм.
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30.04.2024 10:21 Ответить
таж так! вони тільки можуть використовувати паспорт України для вирішення своїх нагальних проблем- сидіти в теплі з допомогою як біженець а!а воювати за свою країну не хочуть! гидкі ссикливі потвори!
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30.04.2024 10:23 Ответить
Нехай українська держава надасть можливість вийти з громадянства і ви здивуєтеся скільки закордонних українських громадян будуть раді забути цю країну назавжди.
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30.04.2024 10:31 Ответить
добре що більше двох років ви допомогу отримуєте по українському паспорту! гидка ти потвора! таких як ти точно не потрібні!
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30.04.2024 10:34 Ответить
Я працюю, і отримую в 15 разів більше чим отримувала на батьківщині.
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30.04.2024 10:36 Ответить
Не сперечайтеся з ідіотами, не опускайтеся до їхнього рівня! Бо задавлять своїм "досвідом"!))
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30.04.2024 11:26 Ответить
Ти чого не воюєш, горлопан ?
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30.04.2024 10:32 Ответить
Як не воює? Воює. Він представляє ДШВ - диванно- шизофренічні війська імені Янелоха Оманського
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30.04.2024 10:39 Ответить
А хто воюватиме за твоє майно і сім'ї, британець?
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30.04.2024 10:22 Ответить
Він вже румин, з подоляківських мабуть.
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30.04.2024 10:37 Ответить
хто сказав що я в британії?
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30.04.2024 10:38 Ответить
хто тобі сказав що я в британії? потвора здриснувша до польші!
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30.04.2024 11:30 Ответить
І не тільки з Естонії. З жодної країни!
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30.04.2024 10:37 Ответить
Тобто, ЖОДНА(!) цивілізована країна не дозволить собі переступити через базові речі (закон, права людини, мораль) і не буде депортувати тих, хто законно за`їхав на їх територію. То було очевидно і прогнозовано. І про то чітко знали ті, хто втиснув ту херню в той закон про мобілізацію.
Чому, для чого? Але якщо його просто перейменувати на закон про деморалізацію стане все зрозумілим...
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30.04.2024 11:02 Ответить
Задача другая, навешать ответственность и забрать майно.
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30.04.2024 11:25 Ответить
Кабмин предложил новый закон о международном розыске и доступе к вещам подозреваемых за границей

1. В частности, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс новым положением о том, что следственный судья может вынести временное решение о доступе к вещам и документам подозреваемых, которые находятся на территории иностранного государства.

Информация о том, кто именно получит такой доступ к вещам и документам подозреваемого, будет изъята (скрыта) в постановлении следственного судьи.

2. Упрощается розыск подозреваемых, если они не являются по вызову следователя или прокурора, и существуют основания считать, что они находятся за границей или на временно оккупированных территориях.

В таком случае следователь или прокурор объявляет такого подозреваемого в международный розыск..................
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30.04.2024 11:29 Ответить
И думаете хотелки клоунов кто-то поддержит? Все их мечтания ограничиваются Украиной.
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30.04.2024 12:46 Ответить
За рубежом сейчас очень много украинцев. Никто в заразом уме не будет реагировать на несколько миллионов запросов в розиск. Только дураками клоунов назовут.
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30.04.2024 13:21 Ответить
Це все очікувано. Громадян інших країн, які тікають від війни або тоталітарних режимів, не висилають додому, а наші вкраїнчики думали, що українців будуть? Тоді будь який українець, або його родина, подадуть до суду з прав людини і виграють позов. І всі це знають. І опівські блазні теж. Просто треба відвернути увагу суспільства від своїх пройобів, тому і знайшли зовнішній подразник.
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30.04.2024 11:47 Ответить
Давай, до свидания....
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30.04.2024 12:39 Ответить
 
 