Украинских мужчин с просроченными паспортами не будут высылать из Эстонии

Эстония не планирует принудительной репатриации украинских мужчин призывного возраста, если их паспорта будут просрочены.

Об этом заявила советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Викс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По ее словам, мобилизация - это вопрос, который касается государства и его граждан.

"Министерство внутренних дел не имеет плана принудительной репатриации граждан Украины, которые законно проживают в Эстонии, сбежав от войны, в том числе граждан Украины, которые относятся к целевой группе возможной украинской мобилизации", - сказала Викс.

По состоянию на 26 апреля разрешение на проживание в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

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По словам Викс, если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, то они потеряют возможность путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продление вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии настоящего проездного документа", - пояснила она.

По состоянию на конец апреля в Эстонии действующий вид на жительство на основании временной защиты имели около 31 тысячи украинских беженцев.

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Консульские услуги для украинцев за рубежом. Почему их приостановили

Напомним, 23 апреля 2024 года ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

Глава МИД Кулеба заявил, что главным приоритетом сейчас является защита Украины от уничтожения. А пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно воинского учета.

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