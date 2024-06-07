Військовозобов’язаним за кордоном для отримання паспортів необхідно надати військово-облікові документи, - ЗМІ
Починаючи з 30 червня, військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років зможуть скористатися послугами ДП "Документ" лише після того, як покажуть свої військово-облікові документи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судово-юридична газета".
"Прийняття у громадян за кордоном документів для оформлення й обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорту, у тому числі замість втраченого або викраденого, а також видачі документів філією чи представництвом за кордоном ДП "Документ", буде здійснюватися за новим порядком.
Ним встановлено, що оформлення паспорта громадянина України й закордонного паспорту чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів", - пише видання.
Відповідно працівники установи, яка буде оформлювати паспорт, повинні перевірити, чи військово-облікові документи дійсні. Перевірка буде проводитись в "установленому порядку".
Також зазначається, що потрібно показати документ з позначкою, яка буде підтверджувати, що громадянин опинився за кордоном у законний спосіб.
Кабмін ухвалив постанову №648, якою погоджено реалізацію експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.
Проєкт запрацює 30 червня 2024 року і діятиме до набрання чинності законом про надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.
Наразі за кордоном працюють 12 центрів "Паспортний сервіс": у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччина (Братислава) та Італії (Мілан).
Призупинення консульських послуг для українців за кордоном
23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.
В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.
24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".
6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачі готових документів за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Це просто смішно.
На ботофермі єрмачка вам вже підняли зарплату, бо не справляєтесь з завданням?
Номер лікарні підказати?
Лішать гражданства ухилянтов!
Нагадує овоча який казав про "казлов, которые мешают нам жить"
щоб потім вони не стали балотуватися в преЗеденти....
Вже навіть Зелі набридло сидіти тут концтаборі, який він створив, і зараз періодично їздить по Європі, світу.
Що стосується документів, то ЄС нікого ніколи не видасть любій країні, пока там йде війна і є небезпека для життя людини, і ти це знаєш.
Уряд Німеччини заявив нещодавно, що навіть якщо у громадянина України буде просрочений паспорт, він зможе перебувати там по тимчасовому документу, яка посвідчує особу, виданому німецькою владою.
Короче говоря, я не знаю, кто пострадает от этих понтов, но скорее всего люди живущие и работающие в Германии давно. Им необходим действующий паспорт на работе. А для тех кто по статусу беженца от войны все давно упростили.
Эх... ДП "Документ" ж ой чует, что бабло к ним перестаёт течь о тех кому нужны документы... Так как лбди получают местные документы...)))
Все одно у зєлі шансів обратись нема. Вибори.
- 1-2 місяці і в Резерв+, буде якась "картка замість військового квитка", пред'явивши яку ДП Документ/посольство видасть паспорт. Це для 99% за кордоном, в кого не буде статусу "в Розшуку"
- з'являться рішали, які все організують для інших 1% пловців через Тису, за певний прайс.
- ті хто не поставить Резерв+ і не заплатить рішалам......спокійно житиме далі. По старих документах. По ЄС, всередині США, Канади і т.п. нормальних країнах зможуть їздити. За межі будуть невеликі проблеми. В Україну їх не вишлють. Невеликі проблеми будуть з якимись певними роботами, але.....
А в Україні, десь приблизно 73% буде і далі чекати, коли замість них приїдуть з-за кордону і підуть воювати інші. Чекатимуть і збиратимуть кошти на власний "човен через Тису". Не забуваючи кричати в Інтернеті на "ухилянтів".
Я не кажу що це добре, це лише опис наслідків незграбних дій влади.
Закордонний українець саме і є надзвичайно небезпечний. Він вже мислить іншими категоріями, вимагає до себе поваги в стосунках, знає законодавства, виконує свої зобов'язання до спільноти де мешкає але і вимагає свої права. Знає собі вартість, бо багато починали з нуля і сьогодні є членами суспільства. Багато закінчили вузи за кордоном, отримали спеціальності, і розмовляти і дурити таких набагато важче аніж звичайного українця який мешкає в Україні ( без образи!!!) мало що бачив. Тому буде ще багато спроб влади, яка тенденційно стає авторитарною, або ліквідувати, заткнувши пельку закордонному українцю, або зробити його контрольованим, ускладнивши його життя.
До речі потужним виходом з ситуації було би створення , наприклад, асоціації, тобто української політичної сили за кордоном, яка би могла тиснути та мати вплив на місцеві органи влади і ТД до впливу на допомогу і підтримку України. І то дало би можливість боротися за кожного закордонного українця , затриманого в Україні.
Сила вона завжди в єднанні.