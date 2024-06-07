УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4500 відвідувачів онлайн
Новини
6 402 64
документ (402) закордонний паспорт (183) паспорт (1134)

Військовозобов’язаним за кордоном для отримання паспортів необхідно надати військово-облікові документи, - ЗМІ

Видача паспорта України чоловікам за кордоном

Починаючи з 30 червня, військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років зможуть скористатися послугами ДП "Документ" лише після того, як покажуть свої військово-облікові документи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судово-юридична газета".

"Прийняття у громадян за кордоном документів для оформлення й обміну паспорта громадянина України та закордонного паспорту, у тому числі замість втраченого або викраденого, а також видачі документів філією чи представництвом за кордоном ДП "Документ", буде здійснюватися за новим порядком.

Ним встановлено, що оформлення паспорта громадянина України й закордонного паспорту чоловікам від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів", - пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хто зможе отримати документи за кордоном: роз’яснення від паспортного сервісу 

Відповідно працівники установи, яка буде оформлювати паспорт, повинні перевірити, чи військово-облікові документи дійсні. Перевірка буде проводитись в "установленому порядку".

Також зазначається, що потрібно показати документ з позначкою, яка буде підтверджувати, що громадянин опинився за кордоном у законний спосіб.

Кабмін ухвалив постанову №648, якою погоджено реалізацію експериментального проєкту щодо надання адміністративних послуг у сфері міграції за межами України.

Читайте також: МЗС відновлює надання консульських послуг для чоловіків за кордоном за умови пред’явлення військово-облікових документів 

Проєкт запрацює 30 червня 2024 року і діятиме до набрання чинності законом про надання адміністративних послуг громадянам України за кордоном, але не більше 6 місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Наразі за кордоном працюють 12 центрів "Паспортний сервіс": у Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Німеччині (Берлін, Кельн, Мюнхен), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччина (Братислава) та Італії (Мілан).

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Також читайте: ВР ухвалила законопроєкт про продовження видачі паспортів українцям за кордоном

24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні. Як пояснили в МЗС, це стосується тільки послуг ДП "Документ".

6 травня ДП "Документ" повідомило про відновлення видачі готових документів за кордоном.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Цим хочуть повернути мільйони чоловіків (заробітчан) призовного віку з закордону в Україну?
Це просто смішно.
показати весь коментар
07.06.2024 14:30
+13
Ага, зараз, прям так всі і ломануться з Лондона, Варшави, Парижу, Праги, Нью-Йорку, ітд... у ТЦК по місцю приписки в Україні, щоб оформити військово-обікові документи і опинитися в окопах Донбаса...
Вже навіть Зелі набридло сидіти тут концтаборі, який він створив, і зараз періодично їздить по Європі, світу.
показати весь коментар
07.06.2024 14:40
+12
Хотят расспространить концлагерь даже на тех кому посчастливилось от сюда уехать........
показати весь коментар
07.06.2024 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ще постукати по лобі ЗЕ, болтом на щастя...
показати весь коментар
07.06.2024 14:29 Відповісти
Цим хочуть повернути мільйони чоловіків (заробітчан) призовного віку з закордону в Україну?
Це просто смішно.
показати весь коментар
07.06.2024 14:30 Відповісти
Кому вони нахєр потрібні без українських документів?
показати весь коментар
07.06.2024 14:35 Відповісти
Привіт, а ти все і далі тут тільки в темах про мобілізацію.
На ботофермі єрмачка вам вже підняли зарплату, бо не справляєтесь з завданням?
показати весь коментар
07.06.2024 14:44 Відповісти
Це ти пасешся тільки у темах про ухилянтів тому мене тільки тут зустрічаєш.
показати весь коментар
07.06.2024 14:46 Відповісти
Не вгадав, передивись уважно всі теми.
показати весь коментар
07.06.2024 14:57 Відповісти
Жаба давить? Потрібніщі більше ніж ти уявляєщь.....
показати весь коментар
07.06.2024 14:59 Відповісти
Спали свій український паспорт і доведи усім, що ти комусь у світі потрібен.
показати весь коментар
07.06.2024 15:05 Відповісти

Номер лікарні підказати?
показати весь коментар
07.06.2024 15:09 Відповісти
Тобто без укр паспорта ти ніхто!
показати весь коментар
07.06.2024 17:29 Відповісти
Знову мимо
показати весь коментар
08.06.2024 11:14 Відповісти
Як не прискорбно, Але мені не відмовлять як що навіть я буду взагалі без документів.
показати весь коментар
07.06.2024 15:13 Відповісти
Яка видача паспортів за кордоном???
Лішать гражданства ухилянтов!
Нагадує овоча який казав про "казлов, которые мешают нам жить"
показати весь коментар
07.06.2024 14:31 Відповісти
Лішать гражданства ухилянтов!....

щоб потім вони не стали балотуватися в преЗеденти....
показати весь коментар
07.06.2024 17:01 Відповісти
Хотят расспространить концлагерь даже на тех кому посчастливилось от сюда уехать........
показати весь коментар
07.06.2024 14:32 Відповісти
А навіщо зйобишам українські документи?! Хай уйопує це біосміття під три чорти.
показати весь коментар
07.06.2024 14:37 Відповісти
Ти перший змиєшся, якщо б відкрили кордони, ухилянт.
показати весь коментар
07.06.2024 14:41 Відповісти
Ухилянт - це ти. А у мене вільний виїзд з країни. Можу хоч через Кп, можу хоч через гори, можу хоч через тису виїхати.
показати весь коментар
07.06.2024 14:45 Відповісти
Чого тоді ти іншим указуєш, якщо сам ти ухилянт і навіть не приховуєш цього?
показати весь коментар
07.06.2024 14:52 Відповісти
Зебіл, поржи. Ти ж для цього клоуна обрав презіком.
показати весь коментар
07.06.2024 15:00 Відповісти
Ти саме тут і захищаєш його і його беззаконня стосовно мобілізації, ТЦК і порушення прав людей.
показати весь коментар
07.06.2024 15:06 Відповісти
Так ти сам за це беззаконня проголосував у 2019-му, а не я! Чому до мене претензії???
показати весь коментар
07.06.2024 17:37 Відповісти
Николай! Если убрать оголтелый фанатичный патриотизм, как у Юрия Бутусова или Стерненко к примеру, и посмотреть на ситуацию здраво, то в ближайшие 10-15 лет делать в Украине нечего ( Я имею ввиду простому гражданскому человеку у которого нет здесь сейчас бизнеса, ценной недвижимости, каких-то исключительных семейных обстоятельств, стабильной работы и т.д).....Государство Украин просто не хочет, да и не в состоянии обеспечить нормальный уровень жизни, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, пенсию, безопасность и т.д.. своим гражданам... Поэтому уезжать надо если есть возможность, здоровье и силы.....И дело тут не в патриотизме, а в элементарной логике и истинкте выживания.
показати весь коментар
07.06.2024 14:59 Відповісти
Напиши, що в твоєму розумінні нормальний рівень життя, і я тобі напишу професії за якими в Україні можна стільки заробити
показати весь коментар
07.06.2024 15:01 Відповісти
Гарне питання шановний!!! В моєму особистому розумінні, нормальне життя: це зарплатня хоча б 600-700 долларів на місяць, відкриті державні кордони із свободою виїзду і подорожей, нормальні податки і банківська система, яка не блокує картки за вказівкою Гетьманцева за переказ бабусі на ліки, електроживлення яке є завжди і усюди, відсутність бескінечної війни, коли твої діти не сидять у холодних підвалах замість школи під час повітряної тривоги..... П.с. Мені не треба шикарних мерседесів, дорогих вілл, мільйонів на банківському рахунку тощо..... Просто зарплатня, безпека, свобода пересування і відсутність ракет над головою.....Та країна яка дасть мені цей мінімум і буде моєю Батьківщиною!!! Україна років 10-15 цього ще точно не зможе дати......
показати весь коментар
07.06.2024 15:10 Відповісти
600-700 долл - це майже будь-яка кваліфікована праця у приватному секторі у великих містах.
показати весь коментар
07.06.2024 17:31 Відповісти
До речі, а що тобі заважало при відкритих кордонах до 24.02.2022 - подорожувати? Бо судячи з твоєї тупості, ти ніколи ніде не був.
показати весь коментар
07.06.2024 18:25 Відповісти
Ага, зараз, прям так всі і ломануться з Лондона, Варшави, Парижу, Праги, Нью-Йорку, ітд... у ТЦК по місцю приписки в Україні, щоб оформити військово-обікові документи і опинитися в окопах Донбаса...
Вже навіть Зелі набридло сидіти тут концтаборі, який він створив, і зараз періодично їздить по Європі, світу.
показати весь коментар
07.06.2024 14:40 Відповісти
Є знайомий, у нього робоча віза у Чехії. У цьому році у нього закінчується закордонний паспорт, посольство України новий паспорт не видає. Як ти думаєш, що він буде робити без дійсного паспорта?!
показати весь коментар
07.06.2024 14:43 Відповісти
А де твої товариші по ботофермі єрмачка, раніше вас декілька тут було в темах про мобілізацію?
Що стосується документів, то ЄС нікого ніколи не видасть любій країні, пока там йде війна і є небезпека для життя людини, і ти це знаєш.
Уряд Німеччини заявив нещодавно, що навіть якщо у громадянина України буде просрочений паспорт, він зможе перебувати там по тимчасовому документу, яка посвідчує особу, виданому німецькою владою.
показати весь коментар
07.06.2024 14:50 Відповісти
Ти дебіл, я тобі писав про чувака, який ще в 2020-му поїхав по контракту працювати у Чехію. Мова не йде про ухилянтів
показати весь коментар
07.06.2024 14:59 Відповісти
Буде сидіти в Чехії чи в іншій країні ЄС, стільки скільки захоче, поки йде війна.
показати весь коментар
07.06.2024 15:03 Відповісти
Опудало, мова йде про офіційну кваліфіковану працю. Сидіти на пособії - це для таких рагулів як ти
показати весь коментар
07.06.2024 17:32 Відповісти
И что же он будет делать?
показати весь коментар
07.06.2024 14:51 Відповісти
може на статус біженця подасть?
показати весь коментар
07.06.2024 14:51 Відповісти
ті хто плили тисою, хто давав хабарі для виїзду, тепер поставили у незручне становище. Ахаха))) какая разніца! хоть паржом (с)
показати весь коментар
07.06.2024 14:33 Відповісти
Хто тобі сказав таке, в методиці від ботоферми єрмачка таке написано?
показати весь коментар
07.06.2024 14:54 Відповісти
Чучело тупе, це ти привів до влади клоуна, а не я. Тепер поржи, ідіот.
показати весь коментар
07.06.2024 14:57 Відповісти
У тебе істерика, ухилянт. Ти приписуєш іншим те, що сам ти робив.
показати весь коментар
07.06.2024 15:01 Відповісти
Зебіл, то що хужє нє будєт? Чи хужє вже настало?
показати весь коментар
07.06.2024 15:03 Відповісти
Зебіл це ти, який тут постійно захищає беззаконня зеленої влади.
показати весь коментар
07.06.2024 15:16 Відповісти
Зебіл, так це ти клоуна вибрав, а не я.
показати весь коментар
07.06.2024 17:33 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2024 14:43 Відповісти
Так до сраної худоби те так і не дійшло...
показати весь коментар
07.06.2024 15:08 Відповісти
Странно это всё, рассчитано видимо на внутренний рынок. Мне в Германии со старта спросили: вы загран паспорт хотите обновлять, или вам сделать "внутренний" для Германии?
Короче говоря, я не знаю, кто пострадает от этих понтов, но скорее всего люди живущие и работающие в Германии давно. Им необходим действующий паспорт на работе. А для тех кто по статусу беженца от войны все давно упростили.
показати весь коментар
07.06.2024 15:04 Відповісти
Якщо немає актуального укр закордонного паспорту, то хєр виїдеш за межі ЄС. Наприклад, у відпустку в Туреччину чи Чорногорію. Я вже не кажу про u4u чи cuet
показати весь коментар
07.06.2024 17:51 Відповісти
В Европе есть куда съездить без загран, а если сильно захотеть вам за 60 евро сделают райзепасс. Так что это проблема для работающих и она легко решается, а остальным пофиг.
показати весь коментар
07.06.2024 17:58 Відповісти
слухаємо скавчання ухилянтів про порушення іх прав та свабод...
показати весь коментар
07.06.2024 15:18 Відповісти
Люди на них скоро полный ... забьют, во ДП"Документ" , а вернее те кто с этого пасется - ЗАВОЮЕТ...)))

Эх... ДП "Документ" ж ой чует, что бабло к ним перестаёт течь о тех кому нужны документы... Так как лбди получают местные документы...)))
показати весь коментар
07.06.2024 15:36 Відповісти
Це зелені хочуть позбавити можливості голосувати за кордоном, бо у зєлі рейтинг - НУЛЬ. А в Україні зєля собі голосів домалює, докупить, проїде на адмінресурсі.

Все одно у зєлі шансів обратись нема. Вибори.
показати весь коментар
07.06.2024 15:43 Відповісти
Якраз закордонні зебіли - невиліковні. На них нічого не падає, тому вони восхіщаються бубочкою і його лідерською величчю. Ці категорії якраз треба відрізати від виборчого процесу в Україні
показати весь коментар
07.06.2024 17:36 Відповісти
А тепер як буде в реальності.
- 1-2 місяці і в Резерв+, буде якась "картка замість військового квитка", пред'явивши яку ДП Документ/посольство видасть паспорт. Це для 99% за кордоном, в кого не буде статусу "в Розшуку"
- з'являться рішали, які все організують для інших 1% пловців через Тису, за певний прайс.
- ті хто не поставить Резерв+ і не заплатить рішалам......спокійно житиме далі. По старих документах. По ЄС, всередині США, Канади і т.п. нормальних країнах зможуть їздити. За межі будуть невеликі проблеми. В Україну їх не вишлють. Невеликі проблеми будуть з якимись певними роботами, але.....
А в Україні, десь приблизно 73% буде і далі чекати, коли замість них приїдуть з-за кордону і підуть воювати інші. Чекатимуть і збиратимуть кошти на власний "човен через Тису". Не забуваючи кричати в Інтернеті на "ухилянтів".
Я не кажу що це добре, це лише опис наслідків незграбних дій влади.
показати весь коментар
07.06.2024 16:07 Відповісти
Нормальному украинцу достаточно сходить в консульство в Милане что бы ощутить на себе скотское отношение и после этого поменять гражданство.
показати весь коментар
07.06.2024 16:58 Відповісти
Та, нормально, блатной мужик, как мы привыкли, решает вопросы. Решало . Такой самоуверенный.,как нас приучили.
показати весь коментар
07.06.2024 17:17 Відповісти
Розмовляє українською.
показати весь коментар
07.06.2024 17:18 Відповісти
Ну да. Гражданство Італії видають усім охочим. Піши єсчьо. Паржом з тебе🤣🤣🤣
показати весь коментар
07.06.2024 17:34 Відповісти
Ну так и ржи,сейчас любой беженец получивший работу через почту может поменять свой статус на нормальный вид на жительство.Кстати по своему опыту знаю что раньше они с наших людей в квестурах всю кровь и нервы выматывали.
показати весь коментар
07.06.2024 17:57 Відповісти
Навіщо мені твоя брехня? Ти вище написав про "памєнять гражданство". Я тобі написав, що неможливо просто так взяти і поміняти. Неможливо! Я тобі пишу це ще раз. По щучьему вєлєнію па маєму хатєнію це не працює
показати весь коментар
07.06.2024 18:24 Відповісти
В общем на лицо эмигрантофобия.
показати весь коментар
07.06.2024 20:17 Відповісти
Гадаю що наступ на подвійних громадян і пмжшників за кордоном зроблено щоб приборкати їх до рук, зробити контрольованим бо саме з української закордонної спільноти яка має критичне мислення і надходить потужна критика влади. То навіть можна констатувати і подивитись по коментарях з закордонними прапорцями. І ці всі наші блоги активно моніторяться саме людьми з влади.
Закордонний українець саме і є надзвичайно небезпечний. Він вже мислить іншими категоріями, вимагає до себе поваги в стосунках, знає законодавства, виконує свої зобов'язання до спільноти де мешкає але і вимагає свої права. Знає собі вартість, бо багато починали з нуля і сьогодні є членами суспільства. Багато закінчили вузи за кордоном, отримали спеціальності, і розмовляти і дурити таких набагато важче аніж звичайного українця який мешкає в Україні ( без образи!!!) мало що бачив. Тому буде ще багато спроб влади, яка тенденційно стає авторитарною, або ліквідувати, заткнувши пельку закордонному українцю, або зробити його контрольованим, ускладнивши його життя.
До речі потужним виходом з ситуації було би створення , наприклад, асоціації, тобто української політичної сили за кордоном, яка би могла тиснути та мати вплив на місцеві органи влади і ТД до впливу на допомогу і підтримку України. І то дало би можливість боротися за кожного закордонного українця , затриманого в Україні.
Сила вона завжди в єднанні.
показати весь коментар
07.06.2024 18:09 Відповісти
 
 