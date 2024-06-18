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Вечером оккупанты атаковали Одесчину противорадиолокационной ракетой Х-31П, в течение суток ПВО уничтожило два ударных беспилотника "Ланцет"

ракета,х-31п

Армия РФ вечером 17 июня атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31П

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице ОК "Юг".

"За прошедшие сутки 17 июня 2024 года враг в очередной раз атаковал юг Украины, осуществив пуск баллистической и авиационной ракеты и нанеся авиаудары с использованием КАБов. В частности, ночью выпустил по Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П", - говорится в сообщении.

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За минувшие сутки противовоздушной обороной юга Украины на Херсонщине уничтожено два ударных беспилотника "Ланцет".

Автор: 

обстрел (27405) Одесская область (3595)


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