Дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в Ростовской области РФ, - источники
Служба безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Ростовской области РФ, в результате чего возникли пожары.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Так, дроны СБУ атаковали две ростовские нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт". Они вместе насчитывают 22 резервуара с топливом.
Местные сообщали о взрывах, которые раздавались, в частности, в районе железнодорожной станции и возле порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы.
После атаки начался пожар на упомянутых объектах.
Напомним, ранее в сети сообщали, что в Ростовской области горят резервуары с нефтепродуктами.
Топ комментарии
+8 Дима Л #583950
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+8 Hrysha Hlyba #582024
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+2 Hrysha Hlyba #582024
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то, може все ж таки зсу та ссо?
може сбу повинно ліквідовувати директорів , інженерів технологів цих заводів?
чи, я помиляюсь?
попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупції й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 обороноздатності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 економічного потенціалу , розширення міжнародного співробітництва.
соціальний контроль, інформаційно-психологічна безпека громадян України, інформаційна протидія політичній дезінформації, дезорганізуючій політичній інформації
В Белгородской области ВСУ коварно атаковали поезд , полный русских мальчиков в трусиках.
https://twitter.com/i/status/1802660077989466478 Трусики очень сильно детонируют.
а хто ж займається безпекою держави?
то сбу всім на світі зацмається?
і за Пріськами підглядає. і повістки роздає. і гопніков пакує. і ботоферми розганяє. і ухилянтів з тиси виловлює. і на дронах літає.
У нас ще й ГУР цим займається. Може це стратегія така - розосереджена система.