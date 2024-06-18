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Дроны СБУ ночью атаковали две нефтебазы в Ростовской области РФ, - источники

СБУ дронами атакувала два нафтопереробних заводи у Ростовській області РФ

Служба безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Ростовской области РФ, в результате чего возникли пожары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Так, дроны СБУ атаковали две ростовские нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт". Они вместе насчитывают 22 резервуара с топливом.

Местные сообщали о взрывах, которые раздавались, в частности, в районе железнодорожной станции и возле порта, где расположены нефтебазы и топливные терминалы.

После атаки начался пожар на упомянутых объектах.

Напомним, ранее в сети сообщали, что в Ростовской области горят резервуары с нефтепродуктами.

Смотрите: В России заявили об атаке дронов на Новошахтинский НПЗ. ВИДЕО

Автор: 

НПЗ (241) россия (95725) СБУ (19939)


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Топ комментарии
+8
файно!
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18.06.2024 11:58
+8
а, це точно, задачі сбу, атакувати дронами заводи и танки?
то, може все ж таки зсу та ссо?
може сбу повинно ліквідовувати директорів , інженерів технологів цих заводів?
чи, я помиляюсь?
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18.06.2024 12:14
+2
хммм....
а хто ж займається безпекою держави?
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18.06.2024 13:29
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файно!
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18.06.2024 11:58 Ответить
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18.06.2024 14:09 Ответить
а, це точно, задачі сбу, атакувати дронами заводи и танки?
то, може все ж таки зсу та ссо?
може сбу повинно ліквідовувати директорів , інженерів технологів цих заводів?
чи, я помиляюсь?
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18.06.2024 12:14 Ответить
Головне ,що горять. А хто що повинен робити Вам звісно видніше.
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18.06.2024 12:35 Ответить
Захист державного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4 конституційного ладу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності , економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужб , підривних посягань з боку окремих організацій та осіб;

попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупції й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 обороноздатності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 економічного потенціалу , розширення міжнародного співробітництва.

соціальний контроль, інформаційно-психологічна безпека громадян України, інформаційна протидія політичній дезінформації, дезорганізуючій політичній інформації
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18.06.2024 13:58 Ответить
То вони так відкосили від невдобних розслідувань..
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18.06.2024 14:58 Ответить
ІнфоВійська України@i_army_org

В Белгородской области ВСУ коварно атаковали поезд , полный русских мальчиков в трусиках.

https://twitter.com/i/status/1802660077989466478 Трусики очень сильно детонируют.
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18.06.2024 18:16 Ответить
Щоб зруйнувати завод потрібно багато вибухівки. Тільки ракети. Обстрілюють нафтобази, бо там є чому горіти.
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18.06.2024 12:36 Ответить
сбу, обстрілює нафтобази?
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18.06.2024 12:40 Ответить
Так, саме нафтобази. Так СБУ.
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18.06.2024 12:58 Ответить
хммм....
а хто ж займається безпекою держави?
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18.06.2024 13:29 Ответить
СБУ і займається, безпілотники це невелика частина окремого підрозділу.
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18.06.2024 13:47 Ответить
оу...
то сбу всім на світі зацмається?
і за Пріськами підглядає. і повістки роздає. і гопніков пакує. і ботоферми розганяє. і ухилянтів з тиси виловлює. і на дронах літає.
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18.06.2024 13:56 Ответить
Повістки роздає ТЦК, гопніків пакуе поліція, ухилянтів з Тиси виловлюють прикордоннники, на дронах літають усі.
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18.06.2024 14:56 Ответить
на дронах літають усі - 👍
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18.06.2024 18:08 Ответить
Теоретично так. Але, оскільки на інших напрямках в сбу успіхи так собі, то хай краще палять кацапські нафтобази...
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18.06.2024 12:38 Ответить
Гори,гори ясно, щоби не погасло...
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18.06.2024 12:33 Ответить
Новина чудова. Але тут вже питали - а нащо ССО, ЗСУ, ВМС, ВПС ? Вже створили окремий вид військ.

У нас ще й ГУР цим займається. Може це стратегія така - розосереджена система.
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18.06.2024 18:12 Ответить
100%добре нікому не треба знати хто планує і завдає цих ударів. Якби кацапи дізналися заслали щура
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19.06.2024 02:08 Ответить
 
 