Российский "суд" заочно приговорил нардепа "ЕС" Гончаренко к 10 годам лишения свободы за распространение "фейков". Чиновник отреагировал (обновлено)
Второй Западный окружной военный "суд" заочно приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".
Согласно приговору, первые три года Гончаренко должен был бы провести в тюрьме, а следующие семь лет - в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение трех лет администрировать сайты.
Украинского нардепа "признали виновным" в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.
Что именно стало причиной для уголовного преследования Гончаренко неизвестно, добавляет издание.
Нардеп отреагировал на информацию о его осуждении в РФ.
"2-й Западный окружной военный суд в России заочно вынес мне приговор. (...) Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России!" – написал он.
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Кацапський суд заборонив українському депутату протягом трьох років адмініструвати сайти...
Був такий серіал фантастичний, де кожну серію герої відвідували паралельний всесвіт. Тут таке відчуття, що кілька років тому в незручній позі заснув і сам туди потрапив. Начебто все знайоме, а ні хріна не зрозуміло
Раз вони тебе судять- значить бояться!
Так тримати, Гончаренко!
Цікаво, а зі складу слуг народу військові кацапстанські суди когось засудили? До якого покарання і за шо?
ідіоти
І в партійному списку на наступних виборах - також.
Савпвдєніє? Да, савпадєніє... (с)