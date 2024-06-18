РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11484 посетителя онлайн
Новости
3 885 18

Российский "суд" заочно приговорил нардепа "ЕС" Гончаренко к 10 годам лишения свободы за распространение "фейков". Чиновник отреагировал (обновлено)

У Росії заочно засудили депутата ВР Олексія Гончаренка

Второй Западный окружной военный "суд" заочно приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Согласно приговору, первые три года Гончаренко должен был бы провести в тюрьме, а следующие семь лет - в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Украинского нардепа "признали виновным" в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

Что именно стало причиной для уголовного преследования Гончаренко неизвестно, добавляет издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Суд" РФ приговорил украинку Любашенко к 12 годам заключения за украинский гимн и воздушные шарики с бело-сине-белым флагом, - СМИ

Нардеп отреагировал на информацию о его осуждении в РФ.

"2-й Западный окружной военный суд в России заочно вынес мне приговор. (...) Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России!" – написал он.

Автор: 

россия (95725) суд (25113) Гончаренко (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Крім того, йому заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.
=====

Кацапський суд заборонив українському депутату протягом трьох років адмініструвати сайти...

Був такий серіал фантастичний, де кожну серію герої відвідували паралельний всесвіт. Тут таке відчуття, що кілька років тому в незручній позі заснув і сам туди потрапив. Начебто все знайоме, а ні хріна не зрозуміло
показать весь комментарий
18.06.2024 12:20
+11
a Gončarenko hlopec - krasavec , troļit rusņu na 99LVL
показать весь комментарий
18.06.2024 12:24
+8
На рашці маразм крепчає.
показать весь комментарий
18.06.2024 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крім того, йому заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти.
=====

Кацапський суд заборонив українському депутату протягом трьох років адмініструвати сайти...

Був такий серіал фантастичний, де кожну серію герої відвідували паралельний всесвіт. Тут таке відчуття, що кілька років тому в незручній позі заснув і сам туди потрапив. Начебто все знайоме, а ні хріна не зрозуміло
показать весь комментарий
18.06.2024 12:20 Ответить
Пам'ятаю цей серіал, шкода назву забув, головні герої в певний час активовували портал у наступний всесвіт з надією відшукати рідний світ.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:59 Ответить
Леша! Це як нагорода.

Раз вони тебе судять- значить бояться!

Так тримати, Гончаренко!
показать весь комментарий
18.06.2024 17:01 Ответить
В що цікаво, Дерьмака вони не судять…
показать весь комментарий
18.06.2024 17:02 Ответить
Меседж тіпа такий: дивіться, що ми з вами зробимо, коли переможемо.
показать весь комментарий
18.06.2024 12:20 Ответить
ce povny treš
показать весь комментарий
18.06.2024 12:23 Ответить
Отсосать только,и то если клиент не побрезгует
показать весь комментарий
18.06.2024 15:17 Ответить
a Gončarenko hlopec - krasavec , troļit rusņu na 99LVL
показать весь комментарий
18.06.2024 12:24 Ответить
На рашці маразм крепчає.
показать весь комментарий
18.06.2024 12:26 Ответить
Дауни млять! військовий (!!!) кацапстанський суд засудив цивільного Українця... Ідіоти @уйлостанівські!
Цікаво, а зі складу слуг народу військові кацапстанські суди когось засудили? До якого покарання і за шо?
показать весь комментарий
18.06.2024 12:29 Ответить
Ворон ворону око не виклює; собака собаці хвоста не відкусить; свій своєму не ворог. (Приказка).
показать весь комментарий
18.06.2024 12:39 Ответить
дивно, що ви шукаєте якусь логіку в діях кацапів..., що їм скажуть, то вони й роблять... скажуть вкусити себе за дупу(навіщо це, чи можливо це, нікого не цікавить) вони вкусять...
показать весь комментарий
18.06.2024 12:54 Ответить
ні звичайно !!! зе-депутатів, інших зе-слуг кацапи ставлять гауляйтерами окупованих територій та у владу в Україні !!!


показать весь комментарий
18.06.2024 13:11 Ответить
Іпанутим немає спокою ...
показать весь комментарий
18.06.2024 12:47 Ответить
Судді кацапії можуть тільки по повітрю розцілувати Гончаренка в дупу,
ідіоти
показать весь комментарий
18.06.2024 13:04 Ответить
Гончаренку додаткові бали в карму (рейтинг).
І в партійному списку на наступних виборах - також.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:21 Ответить
Цікаво, цікаво... Днями аналогічний "туп ногов" кацапи зробили на Йулю. Тепер - на Гончаренка.
Савпвдєніє? Да, савпадєніє... (с)
показать весь комментарий
18.06.2024 13:39 Ответить
Дела Ху...лят неисповедимы.... И кто, а главное сколько им платит за эти приговоры. Дебилы
показать весь комментарий
18.06.2024 15:15 Ответить
 
 