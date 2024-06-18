Российский "суд" заочно приговорил нардепа "ЕС" Гончаренко к 10 годам лишения свободы за распространение "фейков". Чиновник отреагировал (обновлено)

Второй Западный окружной военный "суд" заочно приговорил к 10 годам лишения свободы депутата Верховной Рады Украины от "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Медиазона".

Согласно приговору, первые три года Гончаренко должен был бы провести в тюрьме, а следующие семь лет - в колонии общего режима. Кроме того, ему запретили в течение трех лет администрировать сайты.

Украинского нардепа "признали виновным" в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия.

Что именно стало причиной для уголовного преследования Гончаренко неизвестно, добавляет издание.

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Нардеп отреагировал на информацию о его осуждении в РФ.

"2-й Западный окружной военный суд в России заочно вынес мне приговор. (...) Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России!" – написал он.