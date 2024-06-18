Суд установил 2 млн грн залога командующему силами территориальной обороны "Південь", который привлек воинов к строительству имения. Готовится апелляция, - ГБР
Суд установил 2 млн грн залога командующему сил территориальной обороны "Південь", который привлек бойцов к строительству имения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По материалам ГБР Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Південь" в виде 2 млн грн залога.
"Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн", - говорится в сообщении.
Напомним, 3 июня 2024 года работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении командующему региональным управлением сил территориальной обороны "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.
Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
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Нема підлішого як командир в час війни, посилаючи людей на смерть тихенько краде в них гроші.
Татаров, ще з 2014 року вдосконалює її, з прокурорськими і суддівськими! Беркутня, цьому приклад!
Во время войны да еще и носитель штанов военного цвета, который не защищает а в тылу живет за наши деньги!!!