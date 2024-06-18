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Суд установил 2 млн грн залога командующему силами территориальной обороны "Південь", который привлек воинов к строительству имения. Готовится апелляция, - ГБР

командувача тероборони

Суд установил 2 млн грн залога командующему сил территориальной обороны "Південь", который привлек бойцов к строительству имения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам ГБР Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения командующему силами территориальной обороны "Південь" в виде 2 млн грн залога.

"Сейчас прокуратура готовит апелляцию, поскольку сторона обвинения просила суд избрать командующему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в 5 млн грн", - говорится в сообщении.

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Напомним, 3 июня 2024 года работники ГБР в сотрудничестве с СБУ сообщили о подозрении командующему региональным управлением сил территориальной обороны "Південь", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.

Чиновник привлек трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Автор: 

Одесская область (3595) ГБР (3007) тероборона (340)


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Топ комментарии
+6
Завтра сплатить і втече закордон.
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18.06.2024 15:30
+6
Ситуативний замасковано-прихований стратегічно-оперативний центр по знищенню пива, раків та горілки
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18.06.2024 15:35
+6
Таке наче спіймали прораба з цеглою на будівництві.
Нема підлішого як командир в час війни, посилаючи людей на смерть тихенько краде в них гроші.
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18.06.2024 15:46
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Завтра сплатить і втече закордон.
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18.06.2024 15:30 Ответить
Так і буде.
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18.06.2024 15:46 Ответить
А може, той маєток мав стратегічне значення для протистояння рузьге агресії?
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18.06.2024 15:31 Ответить
Ситуативний замасковано-прихований стратегічно-оперативний центр по знищенню пива, раків та горілки
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18.06.2024 15:35 Ответить
Будуть партизанити, знищувати ординську горілчану продукцію в тилу ворога, якщо що.
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18.06.2024 15:41 Ответить
ЦІНА ЗРАДНИЦЬКОГО МАРОДЕРСТВА ВЛАДИ ПАРОЧКИ ЄрмакоЗЕдентства !!!
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18.06.2024 15:33 Ответить
Зе-ДБР зациклилось на ЗСУ, коли ОПа кришує розкрадання на мільярди.
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18.06.2024 15:34 Ответить
Таке наче спіймали прораба з цеглою на будівництві.
Нема підлішого як командир в час війни, посилаючи людей на смерть тихенько краде в них гроші.
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18.06.2024 15:46 Ответить
Канешна, це ж не звичаного хлопака забити ногами в підвалі ТЦК. Тут АПІЛЯЦІЯ!
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18.06.2024 15:46 Ответить
Схема голика чи трубіцина від ОПУ, задіяні на повну виплату через суддівських МАЙДАНУ….
Татаров, ще з 2014 року вдосконалює її, з прокурорськими і суддівськими! Беркутня, цьому приклад!
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18.06.2024 15:48 Ответить
Тих виродків що погодились працювати покарають? Вони так само гнилі як і їх начальник.
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18.06.2024 16:29 Ответить
Так вони вже покарані-поки буде розглядатись апеляція-будуватимуть будинок без отримання доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
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18.06.2024 17:02 Ответить
Ну за это не должно быть пощады!!
Во время войны да еще и носитель штанов военного цвета, который не защищает а в тылу живет за наши деньги!!!
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18.06.2024 16:58 Ответить
Интересно чем он зеленой шобле не угодил? или поставят зежополиза надежного проверенного...тот будет строить сколько захочет....Явная заказуха
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18.06.2024 20:54 Ответить
 
 