УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10810 відвідувачів онлайн
Новини
2 660 14

Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь", який залучив воїнів до будівництва маєтку. Готується апеляція, - ДБР

командувача тероборони

Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь", який залучив бійців до будівництва маєтку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами ДБР Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави.

"Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Син начальника Вінницького ТЦК за $20 тис. обіцяв ухилянтам "пакет" документів для виїзду за кордон, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Автор: 

Одеська область (3243) ДБР (3509) тероборона (386)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Завтра сплатить і втече закордон.
показати весь коментар
18.06.2024 15:30
+6
Ситуативний замасковано-прихований стратегічно-оперативний центр по знищенню пива, раків та горілки
показати весь коментар
18.06.2024 15:35
+6
Таке наче спіймали прораба з цеглою на будівництві.
Нема підлішого як командир в час війни, посилаючи людей на смерть тихенько краде в них гроші.
показати весь коментар
18.06.2024 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завтра сплатить і втече закордон.
показати весь коментар
18.06.2024 15:30 Відповісти
Так і буде.
показати весь коментар
18.06.2024 15:46 Відповісти
А може, той маєток мав стратегічне значення для протистояння рузьге агресії?
показати весь коментар
18.06.2024 15:31 Відповісти
Ситуативний замасковано-прихований стратегічно-оперативний центр по знищенню пива, раків та горілки
показати весь коментар
18.06.2024 15:35 Відповісти
Будуть партизанити, знищувати ординську горілчану продукцію в тилу ворога, якщо що.
показати весь коментар
18.06.2024 15:41 Відповісти
ЦІНА ЗРАДНИЦЬКОГО МАРОДЕРСТВА ВЛАДИ ПАРОЧКИ ЄрмакоЗЕдентства !!!
показати весь коментар
18.06.2024 15:33 Відповісти
Зе-ДБР зациклилось на ЗСУ, коли ОПа кришує розкрадання на мільярди.
показати весь коментар
18.06.2024 15:34 Відповісти
Таке наче спіймали прораба з цеглою на будівництві.
Нема підлішого як командир в час війни, посилаючи людей на смерть тихенько краде в них гроші.
показати весь коментар
18.06.2024 15:46 Відповісти
Канешна, це ж не звичаного хлопака забити ногами в підвалі ТЦК. Тут АПІЛЯЦІЯ!
показати весь коментар
18.06.2024 15:46 Відповісти
Схема голика чи трубіцина від ОПУ, задіяні на повну виплату через суддівських МАЙДАНУ….
Татаров, ще з 2014 року вдосконалює її, з прокурорськими і суддівськими! Беркутня, цьому приклад!
показати весь коментар
18.06.2024 15:48 Відповісти
Тих виродків що погодились працювати покарають? Вони так само гнилі як і їх начальник.
показати весь коментар
18.06.2024 16:29 Відповісти
Так вони вже покарані-поки буде розглядатись апеляція-будуватимуть будинок без отримання доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.
показати весь коментар
18.06.2024 17:02 Відповісти
Ну за это не должно быть пощады!!
Во время войны да еще и носитель штанов военного цвета, который не защищает а в тылу живет за наши деньги!!!
показати весь коментар
18.06.2024 16:58 Відповісти
Интересно чем он зеленой шобле не угодил? или поставят зежополиза надежного проверенного...тот будет строить сколько захочет....Явная заказуха
показати весь коментар
18.06.2024 20:54 Відповісти
 
 