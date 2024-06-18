Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь", який залучив воїнів до будівництва маєтку. Готується апеляція, - ДБР

Суд встановив 2 млн грн застави командувачу сил територіальної оборони "Південь", який залучив бійців до будівництва маєтку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За матеріалами ДБР Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу сил територіальної оборони "Південь" у вигляді 2 млн грн застави.

"Наразі прокуратура готує апеляцію, оскільки сторона обвинувачення просила суд обрати командувачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з правом внесення застави у 5 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 3 червня 2024 року працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру командувачу регіонального управління сил територіальної оборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок.

Посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку ще у 2023 році. Вони понад рік будували дім для начальника, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.