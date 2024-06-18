Зеленский подписал два закона по борьбе с экспортом "черного зерна"

Президент Владимир Зеленский подписал два закона о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодекс для борьбы с эспортом "черного зерна" и невозвратом валютной выручки.

Как сообщается на странице соответствующих законопроектов №10168-2 и №10169-2 на сайте Верховной Рады, документы вернули с подписью главы государства 17 июня.

Парламент принял эти законопроекты во втором чтении 9 мая.

Законопроектом №10168-2 предлагается отменить режим экспортного обеспечения для экспорта ряда агропромышленных товаров. Вместо этого устанавливается запрет по указанным операциям "зачисления встречных требований; использование счетов резидентов, открытых за рубежом, для получения денежных средств от нерезидентов; использование других форм денежных расчетов с нерезидентом, не предусматривающих движение средств из-за рубежа на счета резидентов в Украине".

Также предлагается уточнить требования к реквизитам налоговой накладной и особенности регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки, представленных для регистрации в Едином реестре налоговых накладных.

Целью проекта, как отмечается в пояснительной записке к нему, является "минимизация распространенных схем уклонения от налогообложения при осуществлении плательщиками операций по вывозу за пределы таможенной территории Украины отдельной сельскохозяйственной продукции (зерновых и масличных культур)".

В то же время законопроект №10169 обязывает экспортеров вноститы информацию о реквизитах соответствующей налоговой накладной в таможенную декларацию, а также предоставляет полномочия Минагрополитики устанавливать минимальные экспортные цены на зерно и масло.

Подробнее читайте в материале: "Черное зерно": Как из Украины выводят миллиарды долларов и не платят налоги

Напомним, по оценке Бюро экономической безопасности (БЭБ), в январе-сентябре 2023 года рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на 133,9 млрд грн, что составляет более 20% от общего количества.

С 11 ноября недели Нацбанк во исполнение решения Кабмина уменьшил со 180 до 90 календарных дней предельные сроки расчетов по операциям по экспорту аграрных товаров, а также изменил правила для экспортеров зерна.