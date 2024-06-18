Отключение света будут применять все следующие сутки, - "Укрэнерго"
Завтра, 19 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".
"Причина - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды", - пояснили в компании.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Во вторник, 18 июня, графики отключений электроэнергии не применялись до 15:00. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут действовать снова.
Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет намного тяжелее. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.
До того генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой света в домах украинцев может не быть по 18 часов в сутки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль