Отключение света будут применять все следующие сутки, - "Укрэнерго"

Завтра, 19 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Причина - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды", - пояснили в компании.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Во вторник, 18 июня, графики отключений электроэнергии не применялись до 15:00. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут действовать снова.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме Украины будет намного тяжелее. Так, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в остальное время суток.

До того генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что зимой света в домах украинцев может не быть по 18 часов в сутки.

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