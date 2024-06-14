РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9444 посетителя онлайн
Новости
7 594 104

Зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день, - гендиректор Yasno Коваленко.

Чи буде світло взимку

Количество часов, которые будут украинцы без света зимой, зависят от того удастся ли восстановить больше поврежденных объектов энергетики, увеличить физическую возможность импорта электроэнергии и какой будет температура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Business Breakfast сказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко

"Относительно зимы, то весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта... Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", - отметил он.

Коваленко добавил, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом.

Здесь тоже мы зависим от температуры. Если зимой будет +10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет -15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление", - сказал глава Yasno.

Он спрогнозировал, что зимой генерационный дефицит может составлять 30-35%.

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день - это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", - сказал гендиректор Yasno.

При этом Коваленко напомнил, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле - прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. Сейчас дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

"В межсезонье - в сентябре и в начале октября - ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится", - добавил Коваленко.

Напомним, если враг продолжит обстреливать энергетическую инфраструктуру, то при худшем сценарии зимой украинцы будут вынуждены проводить без света и тепла до 20 часов, заявили в компании ДТЭК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов россиян по энергосистеме: Украина потратит на импорт электроэнергии $800 миллионов долларов

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2169) отключение света (424) Yasno (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
То пішли ви на юх, живіть у кам'яному віці самі! Восени чекайте масового виїзду людей закордон, які більше у вашу зелену клоаку не повернуться ніколи.
показать весь комментарий
14.06.2024 10:38
+18
Особисто від мене: оплата за такі "послуги" буде вам, сволоті, через 5-6 років!!!
показать весь комментарий
14.06.2024 10:36
+17
Мене цікавить одне питання, якщо ці підараси здатні тільки людей залякувати, а не здатні забезпечити народ е/е, чому вони досі на своїх посадах? Вони де факто - профнепригодні і мають бути звільнені.
показать весь комментарий
14.06.2024 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А ця влада разом з директором Ясно така впевнена, що вони будуть тут і взимку..? А якщо їх не буде більше в житті українців 24 години на добу..?
показать весь комментарий
14.06.2024 12:41 Ответить
А наступної весни, в якомусь фінансовому звіті ДТЕК, буде фігурувати гарний прибуток за рахунок експорту надлишкової електроенергії атомних станцій взимку. І Зеленський отримає чергову подяку від Шолца, за допомогу електрикою взимку.
показать весь комментарий
14.06.2024 13:22 Ответить
дЄрмаковским біткоїнфермам потрібно дуже багато електроенергії, тому щоб не втрачати гроші, українці взимку будуть мерзнути 18 годин на добу! YASNO Вас попередило заздалегідь!
показать весь комментарий
14.06.2024 14:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 