Зимой украинцам могут давать свет на пять-шесть часов в день, - гендиректор Yasno Коваленко.

Количество часов, которые будут украинцы без света зимой, зависят от того удастся ли восстановить больше поврежденных объектов энергетики, увеличить физическую возможность импорта электроэнергии и какой будет температура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Business Breakfast сказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко

"Относительно зимы, то весь прогноз базируется на двух вещах: сможем ли мы увеличить физическую возможность импорта электроэнергии. Об этом уже все говорили, я надеюсь, что до конца лета или начала отопительного сезона у нас увеличится эта физическая возможность для импорта... Во-вторых, все атомные блоки ремонтируются сейчас, чтобы все работало зимой. В-третьих, мы частично отремонтируем то, что можно отремонтировать", - отметил он.

Коваленко добавил, что зимой пик потребления электроэнергии еще больше, чем летом.

Здесь тоже мы зависим от температуры. Если зимой будет +10 в среднем, то это будет для нас счастье. Если будет -15 и больше, это для нас будет плохо. Потому что чем ниже температура, тем больше потребление на отопление", - сказал глава Yasno.

Он спрогнозировал, что зимой генерационный дефицит может составлять 30-35%.

"Если отвечать на вопрос: шесть-пять часов света для потребителей в день - это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Это зависит от того, сколько мы восстановим. Поэтому по прогнозу на зиму: я считаю, что нужно готовиться, исходя из того, что будет 5-6 часов в день. Но в конце августа нужно будет обновить прогноз", - сказал гендиректор Yasno.

При этом Коваленко напомнил, что летом пик потребления электроэнергии на 30% больше, чем в марте-апреле - прежде всего из-за использования кондиционеров, а также из-за ремонта атомной генерации. Сейчас дефицит электричества составляет от 15 до 25%.

"В межсезонье - в сентябре и в начале октября - ситуация будет лучше, поскольку потребление снизится", - добавил Коваленко.

Напомним, если враг продолжит обстреливать энергетическую инфраструктуру, то при худшем сценарии зимой украинцы будут вынуждены проводить без света и тепла до 20 часов, заявили в компании ДТЭК.

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