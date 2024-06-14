Взимку українцям можуть давати світло на п’ять-шість годин на день, - гендиректор Yasno Коваленко

Кількість годин, які будуть українці без світла взимку, залежать від того чи вдасться відновити більше пошкоджених об'єктів енергетики, збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії та якою буде температура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Business Breakfast повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко

"Щодо зими, то весь прогноз базується на двох речах: чи зможемо ми збільшити фізичну можливість імпорту електроенергії. Про це вже всі говорили, я сподіваюся, що до кінця літа чи початку опалювального сезону у нас збільшиться ця фізична можливість для імпорту… По-друге, всі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби все працювало взимку. По-третє, ми частково відремонтуємо те, що можна відремонтувати", – зазначив він.

Коваленко додав, що взимку пік споживання електроенергії ще більший, ніж улітку.

Тут теж ми залежимо від температури. Якщо взимку буде +10 у середньому, то це буде для нас щастя. Якщо буде -15 і більше, це для нас буде погано. Бо чим нижча температура, тим більше споживання на опалення", – сказав голова Yasno.

Він спрогнозував, що взимку генераційний дефіцит може становити 30-35%.

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому за прогнозом на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз", - сказав гендиректор Yasno.

При цьому Коваленко нагадав, що влітку пік споживання електроенергії на 30% більше, ніж у березні-квітні - насамперед через використання кондиціонерів, а також через ремонт атомної генерації. Зараз дефіцит електрики становить від 15 до 25%.

"У міжсезоння - у вересні та на початку жовтня - ситуація буде кращою, оскільки споживання знизиться", - додав Коваленко.

Нагадаємо, якщо ворог продовжить обстрілювати енергетичну інфраструктуру, то за найгіршого сценарію узимку українці будуть змушені проводити без світла та тепла до 20 годин, заявили в компанії ДТЕК.

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