На саммите НАТО в Вашингтоне союзники сосредоточятся на долгосрочном успехе Украины, - Блинкен

Саммит НАТО, который будет проходить в Вашингтоне 9-11 июля, сфокусируется на объединении усилий союзников вокруг укрепления успеха Украины в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Саммит будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня", - отметил он.

По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами в течение последних недель прилагали усилия, чтобы ускорить помощь для ВСУ на передовой, а также обеспечить украинцев всем необходимым для противостояния агрессии РФ. По его словам, эта помощь принесла эффективный результат с точки зрения стабилизации линии фронта и обеспечения возможностей остановить наступление РФ.

Кроме того, он напомнил, что президенты США и Украины подписали несколько дней назад двустороннее соглашение по безопасности. Таким образом, США стали 17-й страной, которая имеет подобные договоренности с Украиной.

"И до саммита НАТО мы ожидаем, что около двадцати стран - а может, и больше - заключат двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Это яркое свидетельство того, что все наши страны поддерживают Украину в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Блинкен.

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