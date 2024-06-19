На саммите НАТО в Вашингтоне союзники сосредоточятся на долгосрочном успехе Украины, - Блинкен
Саммит НАТО, который будет проходить в Вашингтоне 9-11 июля, сфокусируется на объединении усилий союзников вокруг укрепления успеха Украины в долгосрочной перспективе.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Саммит будет сосредоточен на укреплении долгосрочного успеха Украины, который она развивала с первого дня", - отметил он.
По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами в течение последних недель прилагали усилия, чтобы ускорить помощь для ВСУ на передовой, а также обеспечить украинцев всем необходимым для противостояния агрессии РФ. По его словам, эта помощь принесла эффективный результат с точки зрения стабилизации линии фронта и обеспечения возможностей остановить наступление РФ.
Кроме того, он напомнил, что президенты США и Украины подписали несколько дней назад двустороннее соглашение по безопасности. Таким образом, США стали 17-й страной, которая имеет подобные договоренности с Украиной.
"И до саммита НАТО мы ожидаем, что около двадцати стран - а может, и больше - заключат двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Это яркое свидетельство того, что все наши страны поддерживают Украину в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Блинкен.
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при достаточном количестве оружия уже можно было давно завершить войну.
самолёты и ракеты нужны сотнями, а не десятками. это небольшой процент от того, что есть в НАТО.
"допомога принесла ефективний результат з погляду стабілізації лінії фронту та забезпечення можливостей зупинити наступ РФ." (Допомога для того щоб тільки зупинити наступ).
"І до саміту НАТО ми очікуємо, що близько двадцяти країн - а може, й більше - укладуть двосторонні безпекові угоди з Україною. Це яскраве свідчення того, що всі наші країни підтримують Україну в довгостроковій перспективі".
Тобто ці паперці які нічого не зобов'язують замість вступу в НАТО такі нам перспективу нам нав'язують, тут одразу згадується слова Шольца до х#йла що Україна не вступить в НАТО ще протягом наступних 30 років, гидке після цього відчуття, ось як наші Західні партнери будуть реагувати на можливе відновлення Ядерного статусу України - https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/17/715297/ МАГАТЕ підтримувало Іран у ядерних дослідженнях - Bild
- за 2.5 років жодного літака
- танків було поштучно до 15 штук
Цікаво а так би виграли війну з Гітлером? Я думаю так бо він би помер від сміху якби побачив такий другий фронт
Те, що США називають "успіхом України", насправді є "успіхом США". Бо як казав один конгресмен: "США гарно інвестують, коли знмщують армію росії без жодного свого солдата". От вам і успіх США - забезпечити Україну, щоб вона воювала вічно, але в жодному разі не перемогла.