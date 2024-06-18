Мы должны привести Украину в такую ​​позицию, чтобы она смогла стать членом НАТО сразу, как будут необходимые политические условия, - Столтенберг

НАТО не будет определять никаких дат для вступления Украины в Альянс во время саммита в Вашингтоне.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я ожидаю, что мы придем к согласию относительно формулировки, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, и о том, что Украина станет членом Альянса", - сказал он.

По словам генсека, этот вопрос должен быть "согласован среди союзников". Также он добавил, что союзники не имеют определения конкретных препятствий для вступления Украины в Альянс.

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"Также потому, что мы имеем определенную дилемму. Трудно пригласить Украину, пока идет война. С другой стороны, также трудно сказать, что мы не можем этого сделать, пока существует конфликт с Россией, потому что тогда Россия получит стимул продолжать конфликт. ... Мы будем сближать Украину с альянсом, помогая ей соответствовать всем стандартам НАТО, быть все более оперативно совместимыми с НАТО, отменив требования к Плану действий по членству, а также углубив политическое сотрудничество в Совете НАТО-Украина. И тогда мы примем решение, когда придет время", - добавил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что если Украину подготовить сейчас, она очень быстро может получить членство в НАТО, когда будет согласие всех стран-членов.

"Мы помогаем привести Украину в такую позицию, чтобы они смогли стать членами альянса сразу, как только будут необходимые политические условия, когда будет консенсус между союзниками, - тогда для нас не останется препятствий, чтобы просто пригласить их, и они смогут стать членом НАТО очень быстро", - подытожил Столтенберг.

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