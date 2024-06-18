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Новости
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Мы должны привести Украину в такую ​​позицию, чтобы она смогла стать членом НАТО сразу, как будут необходимые политические условия, - Столтенберг

Столтенберг про членство України в НАТО

НАТО не будет определять никаких дат для вступления Украины в Альянс во время саммита в Вашингтоне.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я ожидаю, что мы придем к согласию относительно формулировки, которая пришлет четкое сообщение о перспективах членства Украины, и о том, что Украина станет членом Альянса", - сказал он.

По словам генсека, этот вопрос должен быть "согласован среди союзников". Также он добавил, что союзники не имеют определения конкретных препятствий для вступления Украины в Альянс.

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"Также потому, что мы имеем определенную дилемму. Трудно пригласить Украину, пока идет война. С другой стороны, также трудно сказать, что мы не можем этого сделать, пока существует конфликт с Россией, потому что тогда Россия получит стимул продолжать конфликт. ... Мы будем сближать Украину с альянсом, помогая ей соответствовать всем стандартам НАТО, быть все более оперативно совместимыми с НАТО, отменив требования к Плану действий по членству, а также углубив политическое сотрудничество в Совете НАТО-Украина. И тогда мы примем решение, когда придет время", - добавил Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что если Украину подготовить сейчас, она очень быстро может получить членство в НАТО, когда будет согласие всех стран-членов.

"Мы помогаем привести Украину в такую позицию, чтобы они смогли стать членами альянса сразу, как только будут необходимые политические условия, когда будет консенсус между союзниками, - тогда для нас не останется препятствий, чтобы просто пригласить их, и они смогут стать членом НАТО очень быстро", - подытожил Столтенберг.

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Автор: 

НАТО (10005) членство в НАТО (1515) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+2
Невже зможуть змінити ОПешників на реформаторів?
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18.06.2024 11:14
+1
Ну ось все зрозуміло (адекватні люди давно це знають) навіть для зебаранів: не одразу після перемоги, а коли винесуть зелене лайно
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18.06.2024 10:57
+1
Тобто, коли кацапи заберуть собі ще декілька українських областей?
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18.06.2024 11:02
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Ну ось все зрозуміло (адекватні люди давно це знають) навіть для зебаранів: не одразу після перемоги, а коли винесуть зелене лайно
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18.06.2024 10:57 Ответить
Шо за мова? - поставити Украіну в позицію
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18.06.2024 10:58 Ответить
Нормальна така мова. Спочатку ми тридцять років ставили самі себе в позицію, в якій знаходимось зараз, тут з'явились ті, хто хоче дещо зменшити кут нахилу - і дивись, знайшлись незадоволені. Ну то вас може поточний стан справ та перспективи цілком влаштовують?
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18.06.2024 11:02 Ответить
В Туреччині Ердоган під час виборів виніс на площу мішки з грошима і роздавав людям і іх таких красунчиків взяли в НАТО - до такого розгулу "демократіі" Украіні ше срати и срати
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18.06.2024 11:12 Ответить
Туреччина тоді вела відкриту війну з однією з найсильніших армій світу?
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18.06.2024 11:14 Ответить
З греками за Кіпр - і греки вже були членами НАТО - таи в турків своіх курдів хватало
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18.06.2024 11:22 Ответить
НАТО проводило операцію в Югославії, США, будучи членом НАТО, воювали в Іраку (після 9/11) та Афганістані. Але рашка - то дійсно другоє. Одна з найпотужніших армій, найбільший ядерний арсенал, чималий вплив на світовий ринок викопної сировини. Тут так не раздухарішся.
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18.06.2024 11:23 Ответить
Тобто, коли кацапи заберуть собі ще декілька українських областей?
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18.06.2024 11:02 Ответить
Кому вірити...??? Слова обман, курітє План !
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18.06.2024 11:03 Ответить
Щоб кацапи не мали ''стимулу продовжувати конфлікт'' надайте ЗСУ потрібну кількість озброєння і не обмежуйте її застосування, і отой ''стимул'' в кацапів швидко закінчиться.
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18.06.2024 11:14 Ответить
Невже зможуть змінити ОПешників на реформаторів?
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18.06.2024 11:14 Ответить
 
 