В течение дня оккупанты совершили 18 обстрелов Сумщины. В области раздалось 63 взрыва
В течение вторника, 18 июня, российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 63 взрыва на территории ряда громад.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг атаковал 9 громад на Сумщине.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Хотинская громада: захватчики атаковали FPV-дронами;
- Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии САУ и атаковал FРV-дроном;
- На территорию Краснопольской громады враг сбросил 11 мин;
- Шалыгинская громада: рашисты обстреливали из минометов;
- Середино-Будская громада: зафиксирован вражеский минометный обстрел;
- Эсманская громада: враг бил из минометов, а также атаковал FPV-дроном;
- Великописаревская громада: войска РФ ударили из артиллерии;
- Миропольская громада: зафиксирована атака FPV-дронов;
- Белопольская громада: здесь захватчики тоже атаковали FPV-дроном.
Ранее начальник Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что с начала года в результате российских атак погиб 51 житель Сумщины.
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