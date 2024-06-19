В течение дня оккупанты совершили 18 обстрелов Сумщины. В области раздалось 63 взрыва

В течение вторника, 18 июня, российские захватчики совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 63 взрыва на территории ряда громад.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в течение дня враг атаковал 9 громад на Сумщине.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

Хотинская громада: захватчики атаковали FPV-дронами;

Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии САУ и атаковал FРV-дроном;

На территорию Краснопольской громады враг сбросил 11 мин;

Шалыгинская громада: рашисты обстреливали из минометов;

Середино-Будская громада: зафиксирован вражеский минометный обстрел;

Эсманская громада: враг бил из минометов, а также атаковал FPV-дроном;

Великописаревская громада: войска РФ ударили из артиллерии;

Миропольская громада: зафиксирована атака FPV-дронов;

Белопольская громада: здесь захватчики тоже атаковали FPV-дроном.

Ранее начальник Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что с начала года в результате российских атак погиб 51 житель Сумщины.

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