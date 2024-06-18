С начала года вследствие российских обстрелов погиб 51 житель Сумщины, - Артюх

Враг продолжает системно обстреливать Сумскую область. С начала года в результате российских атак погиб 51 житель региона.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире национального марафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ.

По словам главы ОГА, в области было ранено 162 человека, в том числе 13 детей.

Также он напомнил, что еще в июле прошлого года на Сумщине была объявлена эвакуация - из населенных пунктов 5-километровой зоны - из 115 населенных пунктов.

На сегодня 28 населенных пунктов полностью покинуло население. Управление этих и других населенных пунктов 5-километровой зоны осуществляют ВСУ.

"Эвакуация продолжается. Сегодня также она проходит в Большой Писаревке и Середино-Буде (в этих населенных пунктах была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми). Также было принято решение об эвакуации жителей Белополья и Ворожбы, из этих населенных пунктов было перемещено в безопасные места на Сумщине и в другие регионы 1800 человек, в том числе более 200 детей. Сегодня Сумщине помогает фактически вся страна", - резюмировал Артюх.

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