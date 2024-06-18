З початку року внаслідок російських обстрілів загинув 51 житель Сумщини, - Артюх

Ворог продовжує системно обстрілювати Сумську область. З початку року внаслідок російських атак загинув 51 житель регіону.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі національного марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника ОВА, в області було поранено162 людей, в тому числі 13 дітей.

Також він нагадав, що ще в липні минулого року на Сумщині була оголошена евакуація – з населених пунктів 5-кілометрової зони – із 115 населених пунктів.

На сьогодні 28 населених пунктів повністю залишило населення. Управління цих та інших населених пунктів 5-кілометрової зони здійснюють ЗСУ.

"Евакуація продовжується. Сьогодні також вона проходить у Великій Писарівці та Середино-Буді (у цих населених пунктах була оголошена примусова евакуація родин з дітьми). Також було прийняте рішення щодо евакуації мешканців Білопілля та Ворожби, з цих населених пунктів було переміщено в безпечні місця на Сумщині та в інші регіони 1800 осіб, в тому числі більше 200 дітей, Сьогодні Сумщині допомагає фактично вся країна", - резюмував Артюх.

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