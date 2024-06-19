Чем сильнее наша поддержка Украины, тем быстрее закончится война, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что усиление помощи Украине со стороны союзников значительно приблизит окончание войны.

Об этом он заявил во вторник после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война России в Украине - это жестокая атака против мирной демократической нации. Эту войну поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Они хотят увидеть крах Соединенных Штатов. Они хотят увидеть крах НАТО", - отметил генсек Альянса.

Он отметил, если им это удастся сделать в Украине, то Америка, как и все НАТО станут более уязвимыми, а мир опасным.

"Поэтому наша поддержка Украины - не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

И добавил, что все цивилизованные страны хотят, чтобы Россия прекратила войну.

"Чем сильнее наша поддержка, тем быстрее закончится война", - резюмировал Йенс Столтенберг.

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