Чем сильнее наша поддержка Украины, тем быстрее закончится война, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что усиление помощи Украине со стороны союзников значительно приблизит окончание войны.
Об этом он заявил во вторник после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Война России в Украине - это жестокая атака против мирной демократической нации. Эту войну поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Они хотят увидеть крах Соединенных Штатов. Они хотят увидеть крах НАТО", - отметил генсек Альянса.
Он отметил, если им это удастся сделать в Украине, то Америка, как и все НАТО станут более уязвимыми, а мир опасным.
"Поэтому наша поддержка Украины - не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.
И добавил, что все цивилизованные страны хотят, чтобы Россия прекратила войну.
"Чем сильнее наша поддержка, тем быстрее закончится война", - резюмировал Йенс Столтенберг.
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Гарні слова політиків коштують мало…
стойло,щоб ці дикі ядовиті
створіння більше ніколи не
погрожували світу