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Новости Помощь Украине
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Чем сильнее наша поддержка Украины, тем быстрее закончится война, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что усиление помощи Украине со стороны союзников значительно приблизит окончание войны.

Об этом он заявил во вторник после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война России в Украине - это жестокая атака против мирной демократической нации. Эту войну поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Они хотят увидеть крах Соединенных Штатов. Они хотят увидеть крах НАТО", - отметил генсек Альянса.

Он отметил, если им это удастся сделать в Украине, то Америка, как и все НАТО станут более уязвимыми, а мир опасным.

"Поэтому наша поддержка Украины - не благотворительность. Это в интересах нашей безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

И добавил, что все цивилизованные страны хотят, чтобы Россия прекратила войну.

"Чем сильнее наша поддержка, тем быстрее закончится война", - резюмировал Йенс Столтенберг.

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Автор: 

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Зашибісь ! Невже нарешті дійшло ?
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19.06.2024 01:23 Ответить
Та ні то просто завтра він йде на пенсію тому чому б язика не почесати
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19.06.2024 01:29 Ответить
Це просто слова. Робота у нього така.
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19.06.2024 09:14 Ответить
Та ні…

Гарні слова політиків коштують мало…
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19.06.2024 09:28 Ответить
Війна напевне не закінчиться доки стоїть кримський міст. Починати деокупацію варто з Криму. Далі, однозначно, косити кацапське падло буде набагато легше і, головне, зручніше.
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19.06.2024 02:09 Ответить
рашу необхідно загнать в
стойло,щоб ці дикі ядовиті
створіння більше ніколи не
погрожували світу
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19.06.2024 06:00 Ответить
Капітан Очевидність
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19.06.2024 06:50 Ответить
Йшов десятий рік війни.
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19.06.2024 08:04 Ответить
 
 