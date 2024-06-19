Украина и Польша подпишут соглашение об обучении украинских школьников, - Минреинтеграции
Украинское и польское правительство планируют подписать соглашение для урегулирования вопросов обучения украинских детей в польских школах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось на специальном совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что уже разработан драфт межправительственного соглашения с Министерством национального образования Республики Польша.
Документ будет касаться, в частности, таких вопросов:
- признание украинских образовательных центров на территории Польши;
- изучение украинского языка как второго иностранного;
- введение украиноведческого компонента.
"Спасибо всем, кто работает над решением этих вопросов и заботится об образовательных потребностях украинцев за рубежом. Наша совместная работа уже имеет первые результаты", - отметила вице-премьер Верещук.
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3 1 вересня 2025 року навчання у польських школах для дітей з України буде обов'язкове. Ця вимога пов'язана з отриманням допомоги у розмірі 800+ польських злотих. До польських шкіл, ймовірно, не було відправлено близько 75 тисяч українських дітей, адже багато батьків хочуть, щоб вони здобували українську освіту - або у школах, або нехай навіть дистанційно.
Bсе більше людей бачать відмінності між націями. Уперше від лютого 2022 року поляки вказали на "східну ментальність і радянську культуру", українських біженців, з якими їм довелось спілкуватись. Вони кажуть, що виявляється це у відсутності турботи про загальне благо.
Зниження прихильності до українців серед поляків поширилося на всі сфери життя, навіть щодо надання притулку в країні."
"3 1 вересня 2025 року навчання у польських школах для дітей з України буде обов'язкове."
хай пшечня визначиться - їм треба щоб українці поїхали додому чи їм треба шоб з них виросли нові пшеки.
Знову зелене ІБД якесь...
Ми за дітей переживаємо.
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