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Украина и Польша подпишут соглашение об обучении украинских школьников, - Минреинтеграции

Україна та Польща підпишуть угоду, щодо навчання українських школярів

Украинское и польское правительство планируют подписать соглашение для урегулирования вопросов обучения украинских детей в польских школах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось на специальном совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что уже разработан драфт межправительственного соглашения с Министерством национального образования Республики Польша.

Документ будет касаться, в частности, таких вопросов:

  • признание украинских образовательных центров на территории Польши;
  • изучение украинского языка как второго иностранного;
  • введение украиноведческого компонента.

"Спасибо всем, кто работает над решением этих вопросов и заботится об образовательных потребностях украинцев за рубежом. Наша совместная работа уже имеет первые результаты", - отметила вице-премьер Верещук.

Также читайте: Отношение поляков к беженцам из Украины ухудшилось, - опрос

Автор: 

образование (2271) Польша (8441) школа (3016) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+6
не *****,все там доьре!,Якщо людина дебіл-вона ніде не потрібна,а таких 73+
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19.06.2024 01:56
+4
Товариш оманського осла ти шо лента.ру зкопіпастив?😀
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19.06.2024 02:24
+2
Вже другий рік навчаються без всяких угод!!!Країна безнадійних довбойобів!А взагалі,яке діло дебілів до ухилянтів ?
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19.06.2024 01:57
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" Сьогодні лише 17% поляків згодні приймати українських біженців з можливістю поселення у себе вдома, тоді як на початку війни таких було 37%. Також 61% хоче, щоб українці повернулися у свою країну після війни.

3 1 вересня 2025 року навчання у польських школах для дітей з України буде обов'язкове. Ця вимога пов'язана з отриманням допомоги у розмірі 800+ польських злотих. До польських шкіл, ймовірно, не було відправлено близько 75 тисяч українських дітей, адже багато батьків хочуть, щоб вони здобували українську освіту - або у школах, або нехай навіть дистанційно.

Bсе більше людей бачать відмінності між націями. Уперше від лютого 2022 року поляки вказали на "східну ментальність і радянську культуру", українських біженців, з якими їм довелось спілкуватись. Вони кажуть, що виявляється це у відсутності турботи про загальне благо.

Зниження прихильності до українців серед поляків поширилося на всі сфери життя, навіть щодо надання притулку в країні."
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19.06.2024 01:53 Ответить
не *****,все там доьре!,Якщо людина дебіл-вона ніде не потрібна,а таких 73+
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19.06.2024 01:56 Ответить
Товариш оманського осла ти шо лента.ру зкопіпастив?😀
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19.06.2024 02:24 Ответить
"Також 61% хоче, щоб українці повернулися у свою країну після війни."

"3 1 вересня 2025 року навчання у польських школах для дітей з України буде обов'язкове."

хай пшечня визначиться - їм треба щоб українці поїхали додому чи їм треба шоб з них виросли нові пшеки.
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19.06.2024 08:54 Ответить
Вже другий рік навчаються без всяких угод!!!Країна безнадійних довбойобів!А взагалі,яке діло дебілів до ухилянтів ?
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19.06.2024 01:57 Ответить
Та да..в мене племінниця навчається другий рік у звичайній польській школі+дистанційно в нашій..проблем якось не виникало. Буде два атестати)))

Знову зелене ІБД якесь...
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19.06.2024 03:15 Ответить
дві шкільні програми для дитини це типу нормально?
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19.06.2024 08:55 Ответить
Це не моя дитина. В неї свої батькі є.
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19.06.2024 10:13 Ответить
Ухилянтів погано навчали в школі на уроках історії. Хай тепер параші миють по Європах, на них насрати з великої гори.
Ми за дітей переживаємо.
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19.06.2024 08:57 Ответить
Юрій Обісрант перестань заздрити..тобі обидно але алкаші там не потрібні
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19.06.2024 11:24 Ответить
На твоє дурне щастя в ЄС приймають навіть вівцетрахів з ІДІЛу, що вже казати про обкаканих і розумово відсталих тисоплавів.
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19.06.2024 12:03 Ответить
DW

Шольц має намір ужесточити міграційну політику в Німеччині.
Після зустрічі з главами шести східних земель Німеччини, що відбулася у вівторок, 18 червня, канцлер заявив про єдність думок з питань регулярної міграції.

Рішення німецької влади будуть спрямовані на зменшення кількості іммігрантів у країні.
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19.06.2024 02:57 Ответить
То шо,тепер школярики будуть їздити Богданчиком на уроки в Пшекляндію?)))
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19.06.2024 07:02 Ответить
От як підуть діти в тамошні школи то даю 100 % шо сюди вони вже не повернуться ..хіба шо їхні бабусі та дідусі пенсіонери
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19.06.2024 11:19 Ответить
 
 