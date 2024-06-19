Украина и Польша подпишут соглашение об обучении украинских школьников, - Минреинтеграции

Украинское и польское правительство планируют подписать соглашение для урегулирования вопросов обучения украинских детей в польских школах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорилось на специальном совещании под председательством Вице-премьер-министра Ирины Верещук.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что уже разработан драфт межправительственного соглашения с Министерством национального образования Республики Польша.

Документ будет касаться, в частности, таких вопросов:

признание украинских образовательных центров на территории Польши;

изучение украинского языка как второго иностранного;

введение украиноведческого компонента.

"Спасибо всем, кто работает над решением этих вопросов и заботится об образовательных потребностях украинцев за рубежом. Наша совместная работа уже имеет первые результаты", - отметила вице-премьер Верещук.

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