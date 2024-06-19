Малюська опроверг фейки о перечне админуслуг, невозможных без военного билета

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не существует перечня конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В телеграмм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ГРАГС-ов). Это классический фейк и ИПСО", - подчеркнул он.

Он отметил, что отдельные услуги действительно уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, "но точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг-каналами". И призвал следить за нормативно-правовыми актами.

Малюська отдельно опроверг фейк о том, что без военного билета якобы не будет предоставляться международная правовая помощь.

В то же время он не привел настоящего перечня госуслуг, которые уже невозможны или будут ограничиваться без наличия военно-учетного документа.

Как сообщалось, согласно новому закону о мобилизации, пограничники начали выпускать мужчин за границу, даже тех, кто имеет такое право во время военного положения, только с бумажным военно-учетным документом. При этом любые электронные варианты, в том числе приложение "Резерв+", они не будут принимать.

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