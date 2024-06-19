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Малюська опроверг фейки о перечне админуслуг, невозможных без военного билета

Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не существует перечня конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В телеграмм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ГРАГС-ов). Это классический фейк и ИПСО", - подчеркнул он.

Он отметил, что отдельные услуги действительно уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, "но точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг-каналами". И призвал следить за нормативно-правовыми актами.

Малюська отдельно опроверг фейк о том, что без военного билета якобы не будет предоставляться международная правовая помощь.

В то же время он не привел настоящего перечня госуслуг, которые уже невозможны или будут ограничиваться без наличия военно-учетного документа.

Как сообщалось, согласно новому закону о мобилизации, пограничники начали выпускать мужчин за границу, даже тех, кто имеет такое право во время военного положения, только с бумажным военно-учетным документом. При этом любые электронные варианты, в том числе приложение "Резерв+", они не будут принимать.

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Автор: 

Минюст (1752) мобилизация (2785) фейк (681) админуслуги (24) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+13
Поголіть вже і цього гибріда берія/чапаєв..
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19.06.2024 03:22
+12
Значит будут
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19.06.2024 02:13
+12
Выражение его лица просто кричит об умственной отсталости. Бритье вряд ли что-либо существенно изменит. После выборов 19-го, во власти других практически нет, одни безумные, котлеты и т.д..
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19.06.2024 06:24
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Значит будут
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19.06.2024 02:13 Ответить
Ну і добре. Коли почнеш качати свої права, згадай про 65 статтю конституції України. А то різко чомусь всі про неї забули.
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19.06.2024 08:26 Ответить
немає прав, немає обов'язків. зрозумів, довбень? кожне зенене Иксперд намагається маніпулювати 65 статтею. а до 65 є статті про ПРАВА!

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства ПРАВА

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

що із цих статтей дотримується зелене шобло?

тому, вова-калаш, прости іди за кораблем!
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19.06.2024 09:13 Ответить
Яких в тебе прав не було? Мобілізація була об'явлена коли, довбойоб? Що тобі заважало прийти?
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19.06.2024 19:55 Ответить
ст.8 Конституции Украины -в Украине действует ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА!!!НЕ обязанностей, не закона и даже НЕ ст.65, а ПРАВА!!!НЕТ НИКАКИХ обязаностей, до тех пор пока не реализованы ПРАВА!!!!
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19.06.2024 09:50 Ответить
Вони реалізовані, тільки не для таких підорухилянтів як ти.
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19.06.2024 19:56 Ответить
))) ты настолько т п,что не понимаешь, что реализация прав индивидуальна (!) - КАЖДЫЙ человек реализовывает свои права!
Не "ЗА КАЖДОГО" кото то или что то их реализовывает, а КАЖДЫЙ САМ реализовывает свои права!
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19.06.2024 22:51 Ответить
А ось так русня робить своє іпсо:

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19.06.2024 02:18 Ответить
Поголіть вже і цього гибріда берія/чапаєв..
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19.06.2024 03:22 Ответить
Выражение его лица просто кричит об умственной отсталости. Бритье вряд ли что-либо существенно изменит. После выборов 19-го, во власти других практически нет, одни безумные, котлеты и т.д..
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19.06.2024 06:24 Ответить
Людина, котра тримає в робочому кабінеті олію в мінібарі, не може не зацікавити лікарів у білих халатах...
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19.06.2024 08:37 Ответить
Угу, я завжди дивувалась - чому на керування транспортним засобом довідки від психіатра, нарколога потрібні, а на керування країною - ні...
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19.06.2024 10:16 Ответить
Як повідомлялося, відповідно но нового закону про мобілізацію, прикордонники почали випускати чоловіків за кордон, навіть тих, що мають таке право під час воєнного стану, лише з https://biz.censor.net/n3490628. При цьому будь-які електронні варіанти, у тому числі додаток "Резерв+", вони не прийматимуть. Джерело:

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19.06.2024 04:09 Ответить
А ось як Луценко не фейками розкрив наміри парочки ПРавителів Україною після саміту у Швейцарії.

Тепер мене не дивує рятівна пропозиція для України від Порошенко - провести той обіцяний нетряпкоюякоюсь наступний саміт на полях ООН

https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U
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19.06.2024 04:14 Ответить
Прогрів почався.
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19.06.2024 05:44 Ответить
як рибак я малюську на кручок зацеплю, іноді клює...
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19.06.2024 05:55 Ответить
Ти не рибак. Ти алкаш.
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19.06.2024 06:32 Ответить
сказав беґемот
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19.06.2024 06:39 Ответить
ше один на танкі поплювати...
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19.06.2024 06:45 Ответить
Та якщо ти на танк плюнеш, то він вибухне точно, алік. цікаво, чим бухаєш?
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20.06.2024 04:13 Ответить
Обмеження є, і обсяг буде збільшуватись, але іпсо про обмеження - це іпсо, не вірте...
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19.06.2024 07:40 Ответить
Фейк -це Малюська на посаді міністра
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19.06.2024 08:11 Ответить
бреше. реєстрація місця проживання неможлива
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19.06.2024 09:39 Ответить
На посаді міністрів сидять якісь загадкарі. Жоден не може прямо відповісти на конкретне питання
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19.06.2024 15:48 Ответить
Погано
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19.06.2024 16:48 Ответить
Народна прикмета. Раз Зельониє спростовують, значить так і буде.
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19.06.2024 17:46 Ответить
 
 