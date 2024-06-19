Малюська опроверг фейки о перечне админуслуг, невозможных без военного билета
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не существует перечня конкретных государственных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В телеграмм-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ГРАГС-ов). Это классический фейк и ИПСО", - подчеркнул он.
Он отметил, что отдельные услуги действительно уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться, "но точно не по спискам, опубликованным и придуманным тг-каналами". И призвал следить за нормативно-правовыми актами.
Малюська отдельно опроверг фейк о том, что без военного билета якобы не будет предоставляться международная правовая помощь.
В то же время он не привел настоящего перечня госуслуг, которые уже невозможны или будут ограничиваться без наличия военно-учетного документа.
Как сообщалось, согласно новому закону о мобилизации, пограничники начали выпускать мужчин за границу, даже тех, кто имеет такое право во время военного положения, только с бумажным военно-учетным документом. При этом любые электронные варианты, в том числе приложение "Резерв+", они не будут принимать.
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Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
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що із цих статтей дотримується зелене шобло?
тому, вова-калаш, прости іди за кораблем!
Не "ЗА КАЖДОГО" кото то или что то их реализовывает, а КАЖДЫЙ САМ реализовывает свои права!
Тепер мене не дивує рятівна пропозиція для України від Порошенко - провести той обіцяний нетряпкоюякоюсь наступний саміт на полях ООН
https://www.youtube.com/watch?v=Lf88_Gq1J2U