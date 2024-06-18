Юридических препятствий для конфискации замороженных активов РФ нет, - Минюст

Суверенные активы не квалифицируются как иностранные инвестиции, поэтому никаких юридических препятствий для их конфискации нет.

Об этом заявил заместитель директора департамента международного сотрудничества и представительства Минюста Николай Юрлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Минюсте не видят инстанции, куда могла бы обратиться РФ для обжалования решения об изъятии ее суверенных активов.

"Это не как с механизмом урегулирования споров между инвесторами и государством, потому что Россия, очевидно, не будет иностранным инвестором, который защищен двусторонним инвестиционным договором", - пояснил Юрлов.

По его словам, механизм межправительственных соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций предназначен для частных инвесторов.

"Россия таковым не является. Это суверенные активы, они не квалифицируются как иностранные инвестиции по содержанию любого двустороннего договора, о котором идет речь, поэтому здесь нет никаких юридических препятствий", - подытожил Юрлов.

Ранее сообщалось, что страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ.

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