РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11389 посетителей онлайн
Новости
484 4

Юридических препятствий для конфискации замороженных активов РФ нет, - Минюст

Конфіскація російських активів

Суверенные активы не квалифицируются как иностранные инвестиции, поэтому никаких юридических препятствий для их конфискации нет.

Об этом заявил заместитель директора департамента международного сотрудничества и представительства Минюста Николай Юрлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Минюсте не видят инстанции, куда могла бы обратиться РФ для обжалования решения об изъятии ее суверенных активов.

"Это не как с механизмом урегулирования споров между инвесторами и государством, потому что Россия, очевидно, не будет иностранным инвестором, который защищен двусторонним инвестиционным договором", - пояснил Юрлов.

По его словам, механизм межправительственных соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций предназначен для частных инвесторов.

"Россия таковым не является. Это суверенные активы, они не квалифицируются как иностранные инвестиции по содержанию любого двустороннего договора, о котором идет речь, поэтому здесь нет никаких юридических препятствий", - подытожил Юрлов.

Ранее сообщалось, что страны G-7 согласились выдать Украине кредит в 50 млрд евро за счет замороженных активов РФ.

Также читайте: Использование замороженных активов РФ не имеет правовых возражений, – глава Минфина США Еллен

Автор: 

Минюст (1752) россия (95725) замороженные активы (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дегенерат малюська набрав собі, імбецилів.
юристи на "западє", кажуть треба все пропрацювати, а коля орлов, каже: вьо забрать і поделіть.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:09 Ответить
А що у придурка Малюськи з'явилась необхідність пропіаритися ?
показать весь комментарий
18.06.2024 14:15 Ответить
Если бы это зависело от украинских юристов, то так, но их не слушают и принимают свои решения
показать весь комментарий
18.06.2024 14:27 Ответить
Малюска! Ти це німцям роскажи!
показать весь комментарий
18.06.2024 16:40 Ответить
 
 