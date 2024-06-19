Из-за детонации взрывного устройства в Харьковской области ранен 7-летний мальчик. Под вражеским огнем 3 района

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, накануне в 20:30 в дачном поселке Родственники Харьковского района во время прогулки 7-летний парень поднял взрывное устройство (предварительно мину "лепесток"), которое сдетонировало и нанесло телесные повреждения. Ребенок госпитализирован.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

17:30 Чугуевский р-н, Волчанска ТГ, с. Белый Колодец. В результате удара БПЛА поврежден частный дом.

15:24 Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате авиаобстрела повреждены 11 жилых домов. Пострадала женщина .

. 10:00 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Симиновка. В результате обстрела повреждено здание почты, клуба, магазина и здание старостинского округа.

08:45 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела получил ранения мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.

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Боевые действия на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцов продолжается.

По словам Синегубова, на Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши воины отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения

продолжаются.