Из-за детонации взрывного устройства в Харьковской области ранен 7-летний мальчик. Под вражеским огнем 3 района
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, накануне в 20:30 в дачном поселке Родственники Харьковского района во время прогулки 7-летний парень поднял взрывное устройство (предварительно мину "лепесток"), которое сдетонировало и нанесло телесные повреждения. Ребенок госпитализирован.
Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:
- 17:30 Чугуевский р-н, Волчанска ТГ, с. Белый Колодец. В результате удара БПЛА поврежден частный дом.
- 15:24 Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, с. Слатино. В результате авиаобстрела повреждены 11 жилых домов. Пострадала женщина.
- 10:00 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Симиновка. В результате обстрела повреждено здание почты, клуба, магазина и здание старостинского округа.
- 08:45 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Куриловка. В результате обстрела получил ранения мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.
Боевые действия на Харьковщине
Как отмечается, на Харьковском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Наши войска помешали четырем атакам россиян в районе Волчанска. Отражение еще двух штурмовых действий врага в районах Волчанска и Липцов продолжается.
По словам Синегубова, на Купянском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 12. Наши воины отбили восемь атак противника вблизи Синьковки, Степной Новоселовки и Песчаного, еще четыре боестолкновения
продолжаются.
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