РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12246 посетителей онлайн
Новости Война
1 652 6

Применение бомбы ФАБ-3000 россиянами на Харьковщине пока не подтверждается, - Воздушные силы

У Повітряних силах не підтверджують використання ФАБ-3000 окупантами

Воздушные силы не подтверждают применение бомбы ФАБ-3000 войсками РФ на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Да, мы видели это видео, однако окончательно можно будет об этом говорить только тогда, когда официально удастся обнаружить обломки и хотя бы ознакомиться с местом. По видео сказать сложно, поэтому необходимо немного подождать, когда удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить, какой именно это был тип боеприпаса", - сказал он.

По словам Евлаша, чаще всего оккупанты применяют ФАБ-250 и ФАБ-500, переделывая их под унифицированный новый боеприпас.

"ФАБ-3000 является достаточно редким случаем, и вероятно, если экспертиза это подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили такую мощную авиационную бомбу", - добавил спикер.

Накануне в соцсетях пропагандистов было опубликовано видео авиаудара по пограничникам Харьковщины. РосСМИ заявили, что на этих кадрах армия РФ впервые применила ФАБ-3000 М-54 с УМПК.

Также читайте: Враг этой ночью отказался от использования "шахедов", ракетами пытался атаковать критические объекты, - Воздушные силы

Автор: 

армия РФ (20331) бомбардировка (461) Евлаш Илья (138)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може і не 3000, але набагато потужніше ніж зазвичай!
показать весь комментарий
21.06.2024 11:05 Ответить
На відео видно що бомба розірвалась за 20 м від триповерхової будівлі , а будівля як стояла так і стоїть . ! Як таке можливо ? Коли відомо що трьохтонна ФАБ зносить все в радіусі 100 м . !
Розповідають що на Азовсталі такі бомби складали великі цехи , як карткові будинки , а тут - встояв цегляний будиночок .
Кацапи як завжди - видають бажане за дійсне .
показать весь комментарий
21.06.2024 11:19 Ответить
100%. Дві тони вибухівки знесли б ту легку споруду під корінь, бо вибух був майже поряд.
показать весь комментарий
21.06.2024 11:32 Ответить
У ФАБ-3000 не три тонні вибухівки - просто вся бомба важить три тонни, а вибухівки там від 1200 до 1400 кг. в залежності від модифікації.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:30 Ответить
Слабкувато як для 1,2 тонни. Вибух поряд з будівлею, навіть стіни не попадали.
показать весь комментарий
21.06.2024 14:31 Ответить
Багато ще залежить від будівельників!
показать весь комментарий
21.06.2024 14:32 Ответить
 
 