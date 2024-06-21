Применение бомбы ФАБ-3000 россиянами на Харьковщине пока не подтверждается, - Воздушные силы

Воздушные силы не подтверждают применение бомбы ФАБ-3000 войсками РФ на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш.

"Да, мы видели это видео, однако окончательно можно будет об этом говорить только тогда, когда официально удастся обнаружить обломки и хотя бы ознакомиться с местом. По видео сказать сложно, поэтому необходимо немного подождать, когда удастся исследовать это место и уже с уверенностью сообщить, какой именно это был тип боеприпаса", - сказал он.

По словам Евлаша, чаще всего оккупанты применяют ФАБ-250 и ФАБ-500, переделывая их под унифицированный новый боеприпас.

"ФАБ-3000 является достаточно редким случаем, и вероятно, если экспертиза это подтвердит, это станет одним из первых случаев, когда россияне применили такую мощную авиационную бомбу", - добавил спикер.

Накануне в соцсетях пропагандистов было опубликовано видео авиаудара по пограничникам Харьковщины. РосСМИ заявили, что на этих кадрах армия РФ впервые применила ФАБ-3000 М-54 с УМПК.

Также читайте: Враг этой ночью отказался от использования "шахедов", ракетами пытался атаковать критические объекты, - Воздушные силы