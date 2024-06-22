Испания начала расследование относительно причастности России к попытке отделения Каталонии

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре в пятницу, 21 июня, начал расследование дела, связанного с возможным вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании.

Основанием для открытия дела послужили факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании. Агирре считает, что Москва оказывала поддержку сепаратистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в частности бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники. В 56-страничном постановлении о начале следствия, отмечается, что сторонники независимости Каталонии "рассчитывали получить от России помощь для осуществления их планов". Их подозревают в государственной измене и нецелевом использовании регионального бюджета.

Действия России в Каталонии, по мнению Хоакина Агирре, объясняются ее "желанием дестабилизировать политически и экономически страны Европейского Союза". Он напоминает, что аналогичные попытки Москва предпринимала и по отношению к другим государствам, особенно в ходе выборов. Но в Каталонии, как считает следователь, намерения России были особенно опасными.