Испания начала расследование относительно причастности России к попытке отделения Каталонии

Карлес Пучдемон

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре в пятницу, 21 июня, начал расследование дела, связанного с возможным вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании.

Основанием для открытия дела послужили факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании. Агирре считает, что Москва оказывала поддержку сепаратистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в частности бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники. В 56-страничном постановлении о начале следствия, отмечается, что сторонники независимости Каталонии "рассчитывали получить от России помощь для осуществления их планов". Их подозревают в государственной измене и нецелевом использовании регионального бюджета.

Також читайте: Испанские правоохранители задержали украинца в связи с расследованием следа РФ в попытке провозглашения независимости Каталонии

Действия России в Каталонии, по мнению Хоакина Агирре, объясняются ее "желанием дестабилизировать политически и экономически страны Европейского Союза". Он напоминает, что аналогичные попытки Москва предпринимала и по отношению к другим государствам, особенно в ходе выборов. Но в Каталонии, как считает следователь, намерения России были особенно опасными.

Испания (888) россия (96910) Каталония (127) Пучдемон Карлес (10)
В той час чомусь навіть всі п'яні їжаки всього світу знали ,шо москва віддерає Каталонію від Іспанії , а Іспанія наївна, тільки сьогодні роздуплилася
Куда сунется лапоть,там будет вонь Ху.. лостана. Сами жить как люди не хотят, да и не могут, но и другим не дадут. Ху... лостан это вселенское зло.
2017 рік
Що там Портніков? Пам'ятається, свого часу дуже радів з "вибору каталонського народу".
Тогда он ещё коммунятскими воспоминаниями жил
схоже Подлякопетушарні Портніков стоїть поперек горла
Очевидно, що українська держава через повагу до міжнародного права має підтримувати територіальну цілісність Іспанії до того самого дня, поки сама Іспанія не визнає незалежності Каталонської Республіки. Саме такої позиції Україна дотримується відносно будь-яких інших самопроголошених держав ‒ включаючи і Республіку Косово, суверенітет якої визнаний більшістю країн Європейського Союзу та Сполученими Штатами.
....

З точки зору міжнародного права Джордж Буш-старший мав цілковиту рацію: СРСР був сформованою державою, а ми, українські державники ‒ сепаратистами, які загрожували стабільності й усталеному світовлаштуванню. Ось тільки український народ вирішив інакше.

Каталонський народ боровся то за незалежність, то за автономію упродовж усієї своєї тисячолітньої історії

Не витримує критики й теза, що каталонське прагнення до незалежності не можна підтримувати, адже серед його прихильників чимало представників лівих і навіть лівацьких організацій і трапляються навіть шанувальники Путіна та «ДНР». Рух за незалежність ‒ загальнонародне явище
.....Каталонія відрізняється від всіх інших територій ******** Іспанії практичною відсутністю епохи мусульманського завоювання, вона існувала як самостійна країна ще тоді, коли всі інші частини цієї держави входили до складу різноманітних еміратів, що і стало причиною значної цивілізаційної відмінності. Каталонський народ боровся то за незалежність, то за автономію упродовж усієї своєї тисячолітньої історії.
.... Вихід з каталонського глухого кута ‒ в пошуку взаєморозуміння між Мадридом і Барселоною, Каталонією та рештою Іспанії. Це ‒ вибір вільних людей у демократичному суспільстві.
ВСЕ ВИЩЕ ЦИТАТИ- З ВИСТУПУ ПОРТНІКОВА НА РС. . ПОРІВНЯННЯ З СИТУАЦІЄЮ ПРИЄДНАННЯ КРИМУ РАШИСТАМИ..

"Віталій Портников: Чому Каталонія ‒ не Крим. жовтень 2017 року"
https://ua.krymr.com/a/28773516.html
А влада ********** Портніковиа ненавидить за те. що виріс рівень йвпливу його думки й його аналізу , й головне -він виважено без хайпу вважає владу парочки бідою України на шляху до подорослішання
Й ТЕЖ КАЖЕ ТЕ САМЕ - це рішення народу , котрий тупо пішов за гнидами імперії!
"З точки зору міжнародного права Джордж Буш-старший мав цілковиту рацію: СРСР був сформованою державою, а ми, українські державники ‒ сепаратистами, які загрожували стабільності й усталеному світовлаштуванню. Ось тільки український народ вирішив інакше." - УНР І ЗУНР які обєдналися в одну державу і ніхто не змушував комуняк прописувати в конституції совковій право республік на вихід і до речі совок розпався сам якби , до речі а як зявилися США - в колоніях жили англійці такі самі як в Англії і якшо перевести на сьогодніші реалії то США є таким собі ДНР ЛНР які не хотіли годувати Лондон , такшо Буш Старший лицемір 100 левелу - США не маючи окремого етносу право на незалежність мали а ми будучи окремим не тілько етносом а і нацією не мали ( хоча то може не Буш вже такий лицемір а ви - або вам бракує знань базових ). Ну крім того Бушу сказали в самій Америці за його "котлету по київськи".
Останні висловлювання Портникова дуже зелені.
До чого ти Портникова притянув ?
Давай , покажи нам докази своєї пітушатньої брехні про вислів Віталія - "Пам'ятається, свого часу дуже радів з "вибору каталонського народу"©
показать весь комментарий
Ввиду того, що аргументи відсутні, давайте зразу *********. Це ти хотів сказати, переходячи на особистості? Всього лиш незалежна інстанція тикнула носом, що з "руху за незалежність Каталонії" стирчать кацапські вуха і гроші. Тільки і всього, а Портнікова пам'ятаю по його програмах того часу, як він радів за "каталонський народ" аж зі штанів вистрибував.
Кожен народ, безумовно, має право на самовизначення, але якщо це все інспірується і фінансується ззовні, то це трішки по іншому називається. Охолоньте всі.
показать весь комментарий
Ти не нервуйся , просто дай ссилку , на відео В.Портникова тих часів , де він - ".. радів за "каталонський народ" аж зі штанів вистрибував"©
Ось і все , просто ссілку , цеж не важко , інторнети усе "помьятають"
Давай , не соромся
Куда сунется лапоть,там будет вонь Ху.. лостана. Сами жить как люди не хотят, да и не могут, но и другим не дадут. Ху... лостан это вселенское зло.
dovgo ždaļi.....ta atvažiļis GB , your move gentleman !
Тільки хотіла написати, що і Великобританії не завадило б тежрозслідувати, тим більше що тут рашистів як гівна понаїхало.
tak...šos Britanski ļev zaspalsa
В той час чомусь навіть всі п'яні їжаки всього світу знали ,шо москва віддерає Каталонію від Іспанії , а Іспанія наївна, тільки сьогодні роздуплилася
Знати всіх їжакам і довести в суді - це не одне й те саме, як вважаєте?
2017 рік
персонаж у центрі одягнутий у футболку з сімволікою терористичної ліворадикальної організації "Терра Ліуре".
Тема ще не закрита,тут вже з садіка дітям вбивають в голови сепаратизм, любої національності причому, всі вчителі ще ті сепарюги,
wow jak tak ? šo ņepodeļiļi ?
Не "šo", а що. Говорімо й пишімо правильно.

Не_поділили? А навіщо їм, власне, "ділити"? Сепаратисти не ділити хочуть, а, очевидно, жити у окремій державі, де ніхто не "притісняє вживання каталонської мови".
vybačajus - ščo "притісняє вживання каталонської мови" - a ce reaļna probļema iļi naduta mestnimi kacapmi ?
Не пишемо а друкуємо або набираємо текст - не кожен користується стилусами чи подібними гаджетами ( і має бути Шо а Що придумали шоб тролити наступні покоління українців ).
"Прєтіснєніє єзика"... десь я вже чув це. А потім починаються "вєжлівиє люді", "жовті жилєти"...
"притісняє вживання каталонської мови"
можна детальніше про ці "прітіснєнія"?
там в тюрму кидають за каталонську? забороняють друкувати книжки чи говорити на ТБ каталонською? в школі повністю відсутній предмет такої мови і іспанці забороняють такий предмет ввести для навчання?
Тому і взяв у лапки.

Просто маємо друзів у Барселоні, то вони тоді (2017-го) трохи передавали настрої "мєсних" пучдемонщиків.
у нас в этом уверен каждый.
А чиновники ЕС только взялись за дупля..
Нехорошо ай нехорошо так филонить
Свободу Каталонії! Каталонія це Україна Іспанської імперії!
Ага, perfect timing. Ось прямо зараз треба це. Моде найперш кацапстан хай розпадеться? Бо тільки йому на руку нестабильність в европі
Угу, кожній країні свої ЛНР і ДНР.
Після перевороту 17 вся Європа була оголошена ворогом РОСІЇ,СРСР і надавалась всяка допомога всяким сепаратистам. Був створений Комінтерн, кадри якого після 25 року перекочували в ГРУ. Надавалась всіляка допомога і грошима,і зброєю та ініціювались теракти. Потім перекинулись на Глобальний Схід. А уже Льня Бровастий шурнув на Глобальний Юг і Близький Схід. Але кругом отримували люлей. Останню п......ну русская партія в КПРС отримала в Польщі в 1980. В крємльовских це називалось просто - експорт революції.
Прозрівають потихеньку...
Пуч-Димон!
не пройшло і семи років....
а нє, чекайте - якраз пройшло!
І що та Іспанія зробить росіі? Повиганяє всіх кацапів і забере їхні вілли і бізнес? Смішно все це, а особливо зараз… с
