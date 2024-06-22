УКР
Іспанія почала розслідування щодо причетності Росії до спроби відділення Каталонії

Карлес Пучдемон

Керівник слідчого суду №1 Барселони Хоакін Агірре в п'ятницю, 21 червня, розпочав розслідування справи, пов'язаної з можливим втручанням Росії в події навколо Каталонії, де в 2017 році було зроблено спробу проголошення незалежності від Іспанії.

Підставою для відкриття справи послужили факти, зібрані останніми роками спецслужбами Іспанії. Агірре вважає, що Москва надавала підтримку сепаратистам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків та чиновників, зокрема колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон та його найближчі соратники. У 56-сторінковій ухвалі про початок слідства, зазначається, що прихильники незалежності Каталонії "розраховували отримати від Росії допомогу для здійснення їхніх планів". Їх підозрюють у державній зраді та нецільовому використанні регіонального бюджету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери атакували сайт компанії, яка здійснює ремонт танків Leopard для України, – Reuters

Дії Росії в Каталонії, на думку Хоакіна Агірре, пояснюються її "бажанням дестабілізувати політично та економічно країни Європейського Союзу". Він нагадує, що аналогічні спроби Москва робила і по відношенню до інших держав, особливо в ході виборів. Але в Каталонії, як вважає слідчий, наміри Росії були особливо небезпечними.

Автор: 

Іспанія (940) росія (67271) Каталонія (121) Пучдемон Карлес (10)
+18
В той час чомусь навіть всі п'яні їжаки всього світу знали ,шо москва віддерає Каталонію від Іспанії , а Іспанія наївна, тільки сьогодні роздуплилася
22.06.2024 00:08 Відповісти
+17
Куда сунется лапоть,там будет вонь Ху.. лостана. Сами жить как люди не хотят, да и не могут, но и другим не дадут. Ху... лостан это вселенское зло.
22.06.2024 00:07 Відповісти
+13
2017 рік
22.06.2024 00:10 Відповісти
Що там Портніков? Пам'ятається, свого часу дуже радів з "вибору каталонського народу".
22.06.2024 00:06 Відповісти
Тогда он ещё коммунятскими воспоминаниями жил
22.06.2024 00:08 Відповісти
схоже Подлякопетушарні Портніков стоїть поперек горла
22.06.2024 00:21 Відповісти
Очевидно, що українська держава через повагу до міжнародного права має підтримувати територіальну цілісність Іспанії до того самого дня, поки сама Іспанія не визнає незалежності Каталонської Республіки. Саме такої позиції Україна дотримується відносно будь-яких інших самопроголошених держав ‒ включаючи і Республіку Косово, суверенітет якої визнаний більшістю країн Європейського Союзу та Сполученими Штатами.
....

З точки зору міжнародного права Джордж Буш-старший мав цілковиту рацію: СРСР був сформованою державою, а ми, українські державники ‒ сепаратистами, які загрожували стабільності й усталеному світовлаштуванню. Ось тільки український народ вирішив інакше.

Каталонський народ боровся то за незалежність, то за автономію упродовж усієї своєї тисячолітньої історії

Не витримує критики й теза, що каталонське прагнення до незалежності не можна підтримувати, адже серед його прихильників чимало представників лівих і навіть лівацьких організацій і трапляються навіть шанувальники Путіна та «ДНР». Рух за незалежність ‒ загальнонародне явище
.....Каталонія відрізняється від всіх інших територій ******** Іспанії практичною відсутністю епохи мусульманського завоювання, вона існувала як самостійна країна ще тоді, коли всі інші частини цієї держави входили до складу різноманітних еміратів, що і стало причиною значної цивілізаційної відмінності. Каталонський народ боровся то за незалежність, то за автономію упродовж усієї своєї тисячолітньої історії.
.... Вихід з каталонського глухого кута ‒ в пошуку взаєморозуміння між Мадридом і Барселоною, Каталонією та рештою Іспанії. Це ‒ вибір вільних людей у демократичному суспільстві.
22.06.2024 00:29 Відповісти
ВСЕ ВИЩЕ ЦИТАТИ- З ВИСТУПУ ПОРТНІКОВА НА РС. . ПОРІВНЯННЯ З СИТУАЦІЄЮ ПРИЄДНАННЯ КРИМУ РАШИСТАМИ..

"Віталій Портников: Чому Каталонія ‒ не Крим. жовтень 2017 року"
https://ua.krymr.com/a/28773516.html
А влада ********** Портніковиа ненавидить за те. що виріс рівень йвпливу його думки й його аналізу , й головне -він виважено без хайпу вважає владу парочки бідою України на шляху до подорослішання
Й ТЕЖ КАЖЕ ТЕ САМЕ - це рішення народу , котрий тупо пішов за гнидами імперії!
22.06.2024 00:36 Відповісти
"З точки зору міжнародного права Джордж Буш-старший мав цілковиту рацію: СРСР був сформованою державою, а ми, українські державники ‒ сепаратистами, які загрожували стабільності й усталеному світовлаштуванню. Ось тільки український народ вирішив інакше." - УНР І ЗУНР які обєдналися в одну державу і ніхто не змушував комуняк прописувати в конституції совковій право республік на вихід і до речі совок розпався сам якби , до речі а як зявилися США - в колоніях жили англійці такі самі як в Англії і якшо перевести на сьогодніші реалії то США є таким собі ДНР ЛНР які не хотіли годувати Лондон , такшо Буш Старший лицемір 100 левелу - США не маючи окремого етносу право на незалежність мали а ми будучи окремим не тілько етносом а і нацією не мали ( хоча то може не Буш вже такий лицемір а ви - або вам бракує знань базових ). Ну крім того Бушу сказали в самій Америці за його "котлету по київськи".
22.06.2024 00:43 Відповісти
Останні висловлювання Портникова дуже зелені.
22.06.2024 06:46 Відповісти
До чого ти Портникова притянув ?
Давай , покажи нам докази своєї пітушатньої брехні про вислів Віталія - "Пам'ятається, свого часу дуже радів з "вибору каталонського народу"©
показати весь коментар
Ввиду того, що аргументи відсутні, давайте зразу *********. Це ти хотів сказати, переходячи на особистості? Всього лиш незалежна інстанція тикнула носом, що з "руху за незалежність Каталонії" стирчать кацапські вуха і гроші. Тільки і всього, а Портнікова пам'ятаю по його програмах того часу, як він радів за "каталонський народ" аж зі штанів вистрибував.
Кожен народ, безумовно, має право на самовизначення, але якщо це все інспірується і фінансується ззовні, то це трішки по іншому називається. Охолоньте всі.
22.06.2024 20:34 Відповісти
Ти не нервуйся , просто дай ссилку , на відео В.Портникова тих часів , де він - ".. радів за "каталонський народ" аж зі штанів вистрибував"©
Ось і все , просто ссілку , цеж не важко , інторнети усе "помьятають"
Давай , не соромся
23.06.2024 00:43 Відповісти
Куда сунется лапоть,там будет вонь Ху.. лостана. Сами жить как люди не хотят, да и не могут, но и другим не дадут. Ху... лостан это вселенское зло.
22.06.2024 00:07 Відповісти
dovgo ždaļi.....ta atvažiļis GB , your move gentleman !
показати весь коментар
Тільки хотіла написати, що і Великобританії не завадило б тежрозслідувати, тим більше що тут рашистів як гівна понаїхало.
показати весь коментар
tak...šos Britanski ļev zaspalsa
показати весь коментар
В той час чомусь навіть всі п'яні їжаки всього світу знали ,шо москва віддерає Каталонію від Іспанії , а Іспанія наївна, тільки сьогодні роздуплилася
22.06.2024 00:08 Відповісти
Знати всіх їжакам і довести в суді - це не одне й те саме, як вважаєте?
показати весь коментар
2017 рік
22.06.2024 00:10 Відповісти
22.06.2024 00:11 Відповісти
персонаж у центрі одягнутий у футболку з сімволікою терористичної ліворадикальної організації "Терра Ліуре".
показати весь коментар
Тема ще не закрита,тут вже з садіка дітям вбивають в голови сепаратизм, любої національності причому, всі вчителі ще ті сепарюги,
22.06.2024 00:20 Відповісти
wow jak tak ? šo ņepodeļiļi ?
показати весь коментар
Не "šo", а що. Говорімо й пишімо правильно.

Не_поділили? А навіщо їм, власне, "ділити"? Сепаратисти не ділити хочуть, а, очевидно, жити у окремій державі, де ніхто не "притісняє вживання каталонської мови".
показати весь коментар
vybačajus - ščo "притісняє вживання каталонської мови" - a ce reaļna probļema iļi naduta mestnimi kacapmi ?
показати весь коментар
Не пишемо а друкуємо або набираємо текст - не кожен користується стилусами чи подібними гаджетами ( і має бути Шо а Що придумали шоб тролити наступні покоління українців ).
показати весь коментар
"Прєтіснєніє єзика"... десь я вже чув це. А потім починаються "вєжлівиє люді", "жовті жилєти"...
показати весь коментар
"притісняє вживання каталонської мови"
можна детальніше про ці "прітіснєнія"?
там в тюрму кидають за каталонську? забороняють друкувати книжки чи говорити на ТБ каталонською? в школі повністю відсутній предмет такої мови і іспанці забороняють такий предмет ввести для навчання?
показати весь коментар
Тому і взяв у лапки.

Просто маємо друзів у Барселоні, то вони тоді (2017-го) трохи передавали настрої "мєсних" пучдемонщиків.
показати весь коментар
у нас в этом уверен каждый.
А чиновники ЕС только взялись за дупля..
Нехорошо ай нехорошо так филонить
показати весь коментар
Свободу Каталонії! Каталонія це Україна Іспанської імперії!
показати весь коментар
Ага, perfect timing. Ось прямо зараз треба це. Моде найперш кацапстан хай розпадеться? Бо тільки йому на руку нестабильність в европі
показати весь коментар
Угу, кожній країні свої ЛНР і ДНР.
показати весь коментар
Після перевороту 17 вся Європа була оголошена ворогом РОСІЇ,СРСР і надавалась всяка допомога всяким сепаратистам. Був створений Комінтерн, кадри якого після 25 року перекочували в ГРУ. Надавалась всіляка допомога і грошима,і зброєю та ініціювались теракти. Потім перекинулись на Глобальний Схід. А уже Льня Бровастий шурнув на Глобальний Юг і Близький Схід. Але кругом отримували люлей. Останню п......ну русская партія в КПРС отримала в Польщі в 1980. В крємльовских це називалось просто - експорт революції.
показати весь коментар
Прозрівають потихеньку...
показати весь коментар
Пуч-Димон!
показати весь коментар
не пройшло і семи років....
а нє, чекайте - якраз пройшло!
показати весь коментар
І що та Іспанія зробить росіі? Повиганяє всіх кацапів і забере їхні вілли і бізнес? Смішно все це, а особливо зараз… с
показати весь коментар
