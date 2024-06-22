Іспанія почала розслідування щодо причетності Росії до спроби відділення Каталонії
Керівник слідчого суду №1 Барселони Хоакін Агірре в п'ятницю, 21 червня, розпочав розслідування справи, пов'язаної з можливим втручанням Росії в події навколо Каталонії, де в 2017 році було зроблено спробу проголошення незалежності від Іспанії.
Підставою для відкриття справи послужили факти, зібрані останніми роками спецслужбами Іспанії. Агірре вважає, що Москва надавала підтримку сепаратистам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків та чиновників, зокрема колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон та його найближчі соратники. У 56-сторінковій ухвалі про початок слідства, зазначається, що прихильники незалежності Каталонії "розраховували отримати від Росії допомогу для здійснення їхніх планів". Їх підозрюють у державній зраді та нецільовому використанні регіонального бюджету.
Дії Росії в Каталонії, на думку Хоакіна Агірре, пояснюються її "бажанням дестабілізувати політично та економічно країни Європейського Союзу". Він нагадує, що аналогічні спроби Москва робила і по відношенню до інших держав, особливо в ході виборів. Але в Каталонії, як вважає слідчий, наміри Росії були особливо небезпечними.
З точки зору міжнародного права Джордж Буш-старший мав цілковиту рацію: СРСР був сформованою державою, а ми, українські державники ‒ сепаратистами, які загрожували стабільності й усталеному світовлаштуванню. Ось тільки український народ вирішив інакше.
Каталонський народ боровся то за незалежність, то за автономію упродовж усієї своєї тисячолітньої історії
Не витримує критики й теза, що каталонське прагнення до незалежності не можна підтримувати, адже серед його прихильників чимало представників лівих і навіть лівацьких організацій і трапляються навіть шанувальники Путіна та «ДНР». Рух за незалежність ‒ загальнонародне явище
.....Каталонія відрізняється від всіх інших територій ******** Іспанії практичною відсутністю епохи мусульманського завоювання, вона існувала як самостійна країна ще тоді, коли всі інші частини цієї держави входили до складу різноманітних еміратів, що і стало причиною значної цивілізаційної відмінності. Каталонський народ боровся то за незалежність, то за автономію упродовж усієї своєї тисячолітньої історії.
.... Вихід з каталонського глухого кута ‒ в пошуку взаєморозуміння між Мадридом і Барселоною, Каталонією та рештою Іспанії. Це ‒ вибір вільних людей у демократичному суспільстві.
"Віталій Портников: Чому Каталонія ‒ не Крим. жовтень 2017 року"
https://ua.krymr.com/a/28773516.html
А влада ********** Портніковиа ненавидить за те. що виріс рівень йвпливу його думки й його аналізу , й головне -він виважено без хайпу вважає владу парочки бідою України на шляху до подорослішання
Й ТЕЖ КАЖЕ ТЕ САМЕ - це рішення народу , котрий тупо пішов за гнидами імперії!
Давай , покажи нам докази своєї пітушатньої брехні про вислів Віталія - "Пам'ятається, свого часу дуже радів з "вибору каталонського народу"©
Кожен народ, безумовно, має право на самовизначення, але якщо це все інспірується і фінансується ззовні, то це трішки по іншому називається. Охолоньте всі.
Ось і все , просто ссілку , цеж не важко , інторнети усе "помьятають"
Давай , не соромся
Не_поділили? А навіщо їм, власне, "ділити"? Сепаратисти не ділити хочуть, а, очевидно, жити у окремій державі, де ніхто не "притісняє вживання каталонської мови".
можна детальніше про ці "прітіснєнія"?
там в тюрму кидають за каталонську? забороняють друкувати книжки чи говорити на ТБ каталонською? в школі повністю відсутній предмет такої мови і іспанці забороняють такий предмет ввести для навчання?
Просто маємо друзів у Барселоні, то вони тоді (2017-го) трохи передавали настрої "мєсних" пучдемонщиків.
А чиновники ЕС только взялись за дупля..
Нехорошо ай нехорошо так филонить
Угу, кожній країні свої ЛНР і ДНР.
а нє, чекайте - якраз пройшло!