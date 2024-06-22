Іспанія почала розслідування щодо причетності Росії до спроби відділення Каталонії

Керівник слідчого суду №1 Барселони Хоакін Агірре в п'ятницю, 21 червня, розпочав розслідування справи, пов'язаної з можливим втручанням Росії в події навколо Каталонії, де в 2017 році було зроблено спробу проголошення незалежності від Іспанії.

Підставою для відкриття справи послужили факти, зібрані останніми роками спецслужбами Іспанії. Агірре вважає, що Москва надавала підтримку сепаратистам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків та чиновників, зокрема колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон та його найближчі соратники. У 56-сторінковій ухвалі про початок слідства, зазначається, що прихильники незалежності Каталонії "розраховували отримати від Росії допомогу для здійснення їхніх планів". Їх підозрюють у державній зраді та нецільовому використанні регіонального бюджету.

Дії Росії в Каталонії, на думку Хоакіна Агірре, пояснюються її "бажанням дестабілізувати політично та економічно країни Європейського Союзу". Він нагадує, що аналогічні спроби Москва робила і по відношенню до інших держав, особливо в ході виборів. Але в Каталонії, як вважає слідчий, наміри Росії були особливо небезпечними.