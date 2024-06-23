На продажу выставили самый большой в Украине бронзовый памятник Ленину. Стартовая цена – 10,5 млн гривен, – и.о. городского головы Запорожья Харченко

Самый большой в Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину продадут в Запорожье. Стартовая цена - почти 10,5 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написала секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

"Громада! Стартовала продажа самой большой в Украине бронзовой скульптуры Ленина!", - отметила Харченко.

По ее словам, "вырученные средства пойдут на нужды ВСУ. Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим Защитникам и Защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима".

В объявлении на портале Prozorro отмечается, что на продажу выставлена бронзовая скульптура В.И.Ленина, бронзовые скульптуры сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя, большие и малые буквы.

"Демонтированная скульптура В.И. Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы. Вес скульптуры В.И. Ленина составляет 12310 кг, общий вес скульптур горельефа - 7510,0 кг, больших букв ("ЛЕНИН") 24,36 кг, малых ("Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны") - 34,74 кг", - говорится в справке на сайте.

Цена стартует от 10 477 214,36 гривен.

