На продажу выставили самый большой в Украине бронзовый памятник Ленину. Стартовая цена – 10,5 млн гривен, – и.о. городского головы Запорожья Харченко

Пам’ятник Леніну який збираються продати в Запоріжжі

Самый большой в Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину продадут в Запорожье. Стартовая цена - почти 10,5 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написала секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.

"Громада! Стартовала продажа самой большой в Украине бронзовой скульптуры Ленина!", - отметила Харченко.

По ее словам, "вырученные средства пойдут на нужды ВСУ. Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим Защитникам и Защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима".

В объявлении на портале Prozorro отмечается, что на продажу выставлена бронзовая скульптура В.И.Ленина, бронзовые скульптуры сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя, большие и малые буквы.

"Демонтированная скульптура В.И. Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы. Вес скульптуры В.И. Ленина составляет 12310 кг, общий вес скульптур горельефа - 7510,0 кг, больших букв ("ЛЕНИН") 24,36 кг, малых ("Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны") - 34,74 кг", - говорится в справке на сайте.

Цена стартует от 10 477 214,36 гривен.

Ціна цієї херні - ціна бронзи за вагою.

Ніякої художньої та історичної цінності воно не має.
За її словами, "вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Джерело:
Ось це правильно. Не те, що раніше, пройдисвіти всякі пам'ятники розбили, метал чи гроші, собі по кишенях розтикали. І зі спокійною душею пішли святкувати перемогу.
Нормас, є хворі на всю голову за кордоном, які отаке купують! Нехай! Я давно говорила, що треба організувати електронну платформу - внести всіляке отаке совєцьке й нехай купують збоченці. Можна ще на демонтажі зекономити! Додаткова опція - демонтаж й перевезення за рахунок покупця.
В пригороде Сиэтла стоит такой истукан плешивого выродка. Правда там умные люди окрасили ему руки до локтя красной краской.
Ну то вірно - нагадування поколінням..
Какая *****. Надпись "Ленин" переделывается на "Зеленский" и количество желающих поместить клиента под надписью окупит госдолг Украины за 5лет.
Скільки зараз на скупці кіло бронзи?
Та ні,ці кошти підуть слугам урода в кишені 😁
Раніше йшли вам в кишені, тепер їм. Буває, ви ж пролетіли)
марксизм-ленинизм продан !
по цене "живого веса2 (бронзи)
"... Один стакан, другой сстакан...
Сестра глядит, как сыч
И вдруг, как вдарит мне щелбан!
И говорит: "Ильич! Он не революционер!
В подстреленном пальто!
Он анти-кор-руп-цио-нер!
Ннавальный! Вот он кто!...
А он хитрее. Глаз горит."
Уперся на своем. Про брата маме говорит:
"Нет! Мы другим путем!"
А после - по уши в говно
Политики залез
Сейчас бы он уже давно
Сидел за Киров лес..."
(с) Орлуша
руснявим треба запропонувати. Куплять втричі дорожче!
показать весь комментарий
створять мавзолей у секс-шопі і будуть дро..
показать весь комментарий
Цена стартует от 10 477 214,36 гривен. Источник:
Цена 1 кг бронзы - Макс 200 грн. Распилить это г#вно на металл - это тоже денег стоит. Так что 2 млн и дальше по голландскому аукциону. На 1 млн может кто и купит.
показать весь комментарий
на патрони переплавити, інакше не може бути
показать весь комментарий
Купи Леніна...

Купи ****** Генія...

Купи...

Бо завтра...

Не встане член...

На вірші...

Єсеніна...
Леніна свалілі.. (с)
Только продать с условием что его нахрен из Украины вывезут. Иначе только на переплавку, чтобы и не воняло. Потому что Зло притягивает зло.
То вже в головного комуняки ''симонєніна'' інфарк станеться.
показать весь комментарий
Я бы лучше предложил ***** его обменять на пленных. А если ***** откажется то показательно етот памятник на полигоне из пушек растрелять и показать ето рашистам. Чтобы знали что ***** предал и не захотел выкупить Членина.
показать весь комментарий
Может на обмен его?
И пусть только попробуют отказаться...
Чехам бы предложили купить. В Праге музей ссср есть. Это поделие там смотрелось бы
показать весь комментарий
"на потреби ЗСУ" це в нікуди
нема такої статті в бухобліку
показать весь комментарий
кому это говно ***** усралось?!
показать весь комментарий
За двумя зайцами : и баблосик закосить, и кацап-кубло накрыть.
показать весь комментарий
Камень- на камень... Кирпич - на кирпич. Сдохло, то падло, владимир ильич. ВЫ... Еще бы пиню рядом примастырить. АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
Микеланджело - "Колхозница" из Калабрии.
показать весь комментарий
90 рік бачив як памятник тому підорасу членіну знімали - було ціле театрілозоване дійство і шкода шо тоді смартфонів не було і труби ( а то відос би набрав багато переглядів ).
показать весь комментарий
Ну от хто при здоровому глузді купить памятник пасивному фашисту-********* ульянову-бланку? Художньої цінності ніякої. Історичної також (на антикаріат не тягне!). Навряд чи хтось з ЛГБТ мастурбує на ільїча...
показать весь комментарий
Це ж скільки патронів можна з цього памятнка підору для знищення підорів наробить?
показать весь комментарий
Надо порезать, а потом продавать кусками - так прикольнее.
Собери Ильича и получишь приз - бронзовый пенис Зиновьева,
которого Владимир Ульянов-Бланк впускал в свой внутренний мир.
показать весь комментарий
