На продажу выставили самый большой в Украине бронзовый памятник Ленину. Стартовая цена – 10,5 млн гривен, – и.о. городского головы Запорожья Харченко
Самый большой в Украине бронзовый памятник Владимиру Ленину продадут в Запорожье. Стартовая цена - почти 10,5 миллионов гривен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграмм-канале написала секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко.
"Громада! Стартовала продажа самой большой в Украине бронзовой скульптуры Ленина!", - отметила Харченко.
По ее словам, "вырученные средства пойдут на нужды ВСУ. Конвертируем миссию бывшего "теоретика марксизма" в ресурсы для помощи нашим Защитникам и Защитницам, которые прямо сейчас защищают нас от последователей советского режима".
В объявлении на портале Prozorro отмечается, что на продажу выставлена бронзовая скульптура В.И.Ленина, бронзовые скульптуры сталевара, колхозницы, электрика, инженера-строителя, большие и малые буквы.
"Демонтированная скульптура В.И. Ленина, скульптуры горельефа и буквы согласно данным химического анализа изготовлены из бронзы. Вес скульптуры В.И. Ленина составляет 12310 кг, общий вес скульптур горельефа - 7510,0 кг, больших букв ("ЛЕНИН") 24,36 кг, малых ("Коммунизм - это советская власть плюс электрификация всей страны") - 34,74 кг", - говорится в справке на сайте.
Цена стартует от 10 477 214,36 гривен.
Ніякої художньої та історичної цінності воно не має.
Ось це правильно. Не те, що раніше, пройдисвіти всякі пам'ятники розбили, метал чи гроші, собі по кишенях розтикали. І зі спокійною душею пішли святкувати перемогу.
по цене "живого веса2 (бронзи)
Сестра глядит, как сыч
И вдруг, как вдарит мне щелбан!
И говорит: "Ильич! Он не революционер!
В подстреленном пальто!
Он анти-кор-руп-цио-нер!
Ннавальный! Вот он кто!...
А он хитрее. Глаз горит."
Уперся на своем. Про брата маме говорит:
"Нет! Мы другим путем!"
А после - по уши в говно
Политики залез
Сейчас бы он уже давно
Сидел за Киров лес..."
(с) Орлуша
Цена 1 кг бронзы - Макс 200 грн. Распилить это г#вно на металл - это тоже денег стоит. Так что 2 млн и дальше по голландскому аукциону. На 1 млн может кто и купит.
Купи ****** Генія...
Купи...
Бо завтра...
Не встане член...
На вірші...
Єсеніна...
И пусть только попробуют отказаться...
нема такої статті в бухобліку
Собери Ильича и получишь приз - бронзовый пенис Зиновьева,
которого Владимир Ульянов-Бланк впускал в свой внутренний мир.