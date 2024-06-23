На продаж виставили найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Леніну. Стартова ціна - 10,5 млн гривень, - в.о. міського голови Запоріжжя Харченко
Найбільшй в Україні бронзовий пам’ятник Володимиру Леніну продадуть в Запоріжжі. Стартова ціна - майже 10,5 мільйонів гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написала секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко.
"Громадо! Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна!", - зазначила Харченко.
За її словами, "вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму".
В оголошенні на порталі Prozorro зазначається, що на продаж виставлена бронзова скульптура В.І.Леніна, бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери.
"Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер ("ЛЕНІН") 24, 36 кг, малих ("Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") - 34,74 кг", - йдеться в довідці на сайті.
Ціна стартує від 10 477 214,36 гривень.
Ніякої художньої та історичної цінності воно не має.
Ось це правильно. Не те, що раніше, пройдисвіти всякі пам'ятники розбили, метал чи гроші, собі по кишенях розтикали. І зі спокійною душею пішли святкувати перемогу.
