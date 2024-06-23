На продаж виставили найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Леніну. Стартова ціна - 10,5 млн гривень, - в.о. міського голови Запоріжжя Харченко

Найбільшй в Україні бронзовий пам’ятник Володимиру Леніну продадуть в Запоріжжі. Стартова ціна - майже 10,5 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написала секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко.

"Громадо! Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна!", - зазначила Харченко.

За її словами, "вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму".

В оголошенні на порталі Prozorro зазначається, що на продаж виставлена бронзова скульптура В.І.Леніна, бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери.

"Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер ("ЛЕНІН") 24, 36 кг, малих ("Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") - 34,74 кг", - йдеться в довідці на сайті.

Ціна стартує від 10 477 214,36 гривень.

Читайте: Бронзового Леніна з Черкащини виставили на продаж. ФОТО