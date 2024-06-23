УКР
На продаж виставили найбільший в Україні бронзовий пам’ятник Леніну. Стартова ціна - 10,5 млн гривень, - в.о. міського голови Запоріжжя Харченко

Пам’ятник Леніну який збираються продати в Запоріжжі

Найбільшй в Україні бронзовий пам’ятник Володимиру Леніну продадуть в Запоріжжі. Стартова ціна - майже 10,5 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написала секретар Запорізької міської ради та виконуюча обов’язки міського голови Регіна Харченко.

"Громадо! Стартував продаж найбільшої в Україні бронзової скульптури Леніна!", - зазначила Харченко.

За її словами, "вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Конвертуємо місію колишнього "теоретика марксизму" в ресурси для допомоги нашим Захисникам і Захисницям, які прямо зараз боронять нас від послідовників радянського режиму".

В оголошенні на порталі Prozorro зазначається, що на продаж виставлена бронзова скульптура В.І.Леніна, бронзові скульптури сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, великі та малі літери.

"Демонтована скульптура В.І. Леніна, скульптури горельєфа та літери згідно з даними хімічного аналізу виготовлені з бронзи. Вага скульптури В.І. Леніна становить 12310 кг, загальна вага скульптур горельєфа - 7510,0 кг, великих літер ("ЛЕНІН") 24, 36 кг, малих ("Комунізм - це є радянська влада плюс електрифікація всієї країни") - 34,74 кг", - йдеться в довідці на сайті.

Ціна стартує від 10 477 214,36 гривень.

Читайте: Бронзового Леніна з Черкащини виставили на продаж. ФОТО

23.06.2024 19:25 Відповісти
23.06.2024 19:30 Відповісти
Ціна цієї херні - ціна бронзи за вагою.

Ніякої художньої та історичної цінності воно не має.
23.06.2024 19:25 Відповісти
Нормас, є хворі на всю голову за кордоном, які отаке купують! Нехай! Я давно говорила, що треба організувати електронну платформу - внести всіляке отаке совєцьке й нехай купують збоченці. Можна ще на демонтажі зекономити! Додаткова опція - демонтаж й перевезення за рахунок покупця.
23.06.2024 19:46 Відповісти
В пригороде Сиэтла стоит такой истукан плешивого выродка. Правда там умные люди окрасили ему руки до локтя красной краской.
23.06.2024 20:02 Відповісти
Ну то вірно - нагадування поколінням..
23.06.2024 20:07 Відповісти
Какая *****. Надпись "Ленин" переделывается на "Зеленский" и количество желающих поместить клиента под надписью окупит госдолг Украины за 5лет.
23.06.2024 21:15 Відповісти
Скільки зараз на скупці кіло бронзи?
23.06.2024 19:26 Відповісти
За її словами, "вторговані кошти підуть на потреби ЗСУ. Джерело:
Ось це правильно. Не те, що раніше, пройдисвіти всякі пам'ятники розбили, метал чи гроші, собі по кишенях розтикали. І зі спокійною душею пішли святкувати перемогу.
23.06.2024 19:30 Відповісти
Та ні,ці кошти підуть слугам урода в кишені 😁
23.06.2024 19:56 Відповісти
Раніше йшли вам в кишені, тепер їм. Буває, ви ж пролетіли)
23.06.2024 20:14 Відповісти
марксизм-ленинизм продан !
по цене "живого веса2 (бронзи)
23.06.2024 19:33 Відповісти
"... Один стакан, другой сстакан...
Сестра глядит, как сыч
И вдруг, как вдарит мне щелбан!
И говорит: "Ильич! Он не революционер!
В подстреленном пальто!
Он анти-кор-руп-цио-нер!
Ннавальный! Вот он кто!...
А он хитрее. Глаз горит."
Уперся на своем. Про брата маме говорит:
"Нет! Мы другим путем!"
А после - по уши в говно
Политики залез
Сейчас бы он уже давно
Сидел за Киров лес..."
(с) Орлуша
23.06.2024 22:40 Відповісти
руснявим треба запропонувати. Куплять втричі дорожче!
23.06.2024 19:34 Відповісти
створять мавзолей у секс-шопі і будуть дро..
23.06.2024 19:49 Відповісти
Цена стартует от 10 477 214,36 гривен. Источник:
Цена 1 кг бронзы - Макс 200 грн. Распилить это г#вно на металл - это тоже денег стоит. Так что 2 млн и дальше по голландскому аукциону. На 1 млн может кто и купит.
23.06.2024 19:35 Відповісти
на патрони переплавити, інакше не може бути
показати весь коментар
Купи Леніна...

Купи ****** Генія...

Купи...

Бо завтра...

Не встане член...

На вірші...

Єсеніна...
23.06.2024 19:47 Відповісти
Леніна свалілі.. (с)
23.06.2024 19:56 Відповісти
Только продать с условием что его нахрен из Украины вывезут. Иначе только на переплавку, чтобы и не воняло. Потому что Зло притягивает зло.
23.06.2024 20:08 Відповісти
То вже в головного комуняки ''симонєніна'' інфарк станеться.
23.06.2024 20:09 Відповісти
Я бы лучше предложил ***** его обменять на пленных. А если ***** откажется то показательно етот памятник на полигоне из пушек растрелять и показать ето рашистам. Чтобы знали что ***** предал и не захотел выкупить Членина.
23.06.2024 20:15 Відповісти
Может на обмен его?
И пусть только попробуют отказаться...
23.06.2024 20:28 Відповісти
Чехам бы предложили купить. В Праге музей ссср есть. Это поделие там смотрелось бы
23.06.2024 20:31 Відповісти
"на потреби ЗСУ" це в нікуди
нема такої статті в бухобліку
23.06.2024 20:34 Відповісти
кому это говно ***** усралось?!
23.06.2024 21:09 Відповісти
За двумя зайцами : и баблосик закосить, и кацап-кубло накрыть.
23.06.2024 21:26 Відповісти
Камень- на камень... Кирпич - на кирпич. Сдохло, то падло, владимир ильич. ВЫ... Еще бы пиню рядом примастырить. АМИНЬ !!!
23.06.2024 21:36 Відповісти
Микеланджело - "Колхозница" из Калабрии.
23.06.2024 21:52 Відповісти
90 рік бачив як памятник тому підорасу членіну знімали - було ціле театрілозоване дійство і шкода шо тоді смартфонів не було і труби ( а то відос би набрав багато переглядів ).
23.06.2024 23:25 Відповісти
Ну от хто при здоровому глузді купить памятник пасивному фашисту-********* ульянову-бланку? Художньої цінності ніякої. Історичної також (на антикаріат не тягне!). Навряд чи хтось з ЛГБТ мастурбує на ільїча...
23.06.2024 23:41 Відповісти
Це ж скільки патронів можна з цього памятнка підору для знищення підорів наробить?
23.06.2024 23:44 Відповісти
Надо порезать, а потом продавать кусками - так прикольнее.
Собери Ильича и получишь приз - бронзовый пенис Зиновьева,
которого Владимир Ульянов-Бланк впускал в свой внутренний мир.
23.06.2024 23:59 Відповісти
 
 