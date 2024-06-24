13 учителей из РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины
В школах на временно оккупированной территории Луганщины будут работать 13 учителей из России.
Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.
"13 учителей из территории РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины, начиная с 1 сентября. Это так называемые "земские учителя". Их собрали, в частности, из Баркоштостана, Астрахани, чеченской республики. Двое из них будут преподавать в начальных классах, еще один будет физруком. Дома им места не нашлось - устроили в "лнр", - говорится в сообщении.
Так що, то вони самі не хочуть в мухосранські свої повертатись.
Непогано було б лупанути по тих чєлнах. Бо - задовбали вже, тупорилиє ванюшки.
Цю худобу треба ліквідувати, як найшвидше.
Та погодьтесь, головне - розвішати..а хто виконавець - другорядне питання..