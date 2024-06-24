13 учителей из РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины

В школах на временно оккупированной территории Луганщины будут работать 13 учителей из России.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"13 учителей из территории РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины, начиная с 1 сентября. Это так называемые "земские учителя". Их собрали, в частности, из Баркоштостана, Астрахани, чеченской республики. Двое из них будут преподавать в начальных классах, еще один будет физруком. Дома им места не нашлось - устроили в "лнр", - говорится в сообщении.

Смотрите: В центре оккупированного Первомайска взорвался грузовик с боеприпасами: "Разорвало весь "КаМАЗ" нах#й! И дому - п#зда!". ВИДЕО