Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
13 учителей из РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины

У школах окупованої Луганщини працюватимуть вчителі з РФ

В школах на временно оккупированной территории Луганщины будут работать 13 учителей из России.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"13 учителей из территории РФ будут работать в школах оккупированной Луганщины, начиная с 1 сентября. Это так называемые "земские учителя". Их собрали, в частности, из Баркоштостана, Астрахани, чеченской республики. Двое из них будут преподавать в начальных классах, еще один будет физруком. Дома им места не нашлось - устроили в "лнр", - говорится в сообщении.

Смотрите: В центре оккупированного Первомайска взорвался грузовик с боеприпасами: "Разорвало весь "КаМАЗ" нах#й! И дому - п#зда!". ВИДЕО

За знищення таких "вчителів" потрібно преміювати, як за знищення офіцерів!
24.06.2024 09:52 Ответить
Ну що тепер ДОТЯМИЛИ, українці, чого бандерівці виганяли, а у разі непокори нищили вчителів з Совєтів у своїх селах ! ? Хто думає про дітей, той думає про майбутнє країни ! Це - акчіома. І її більшовики засвоїли краще ніж наші чемні та наївні українці.
24.06.2024 09:57 Ответить
Нищили не тільки через те, що вони промивали мізки дітям, а, головним чином, через те, що користуючись дитячою довірливістю і підслуховуючи розмови дітей, і вичисляли активних учасників підпілля, доносили на неблагонадійних батьків, здаючи цілі сім'ї в руки нквдестів.
24.06.2024 10:05 Ответить
За знищення таких "вчителів" потрібно преміювати, як за знищення офіцерів!
24.06.2024 09:52 Ответить
Ну що тепер ДОТЯМИЛИ, українці, чого бандерівці виганяли, а у разі непокори нищили вчителів з Совєтів у своїх селах ! ? Хто думає про дітей, той думає про майбутнє країни ! Це - акчіома. І її більшовики засвоїли краще ніж наші чемні та наївні українці.
24.06.2024 09:57 Ответить
Нищили не тільки через те, що вони промивали мізки дітям, а, головним чином, через те, що користуючись дитячою довірливістю і підслуховуючи розмови дітей, і вичисляли активних учасників підпілля, доносили на неблагонадійних батьків, здаючи цілі сім'ї в руки нквдестів.
24.06.2024 10:05 Ответить
Треба їх знищувати...Але але... у катівнях рашки дуже багато наших полонених.
24.06.2024 10:02 Ответить
А ті полонені що в нас - не хочуть на обмін. Бо вони тут на курорті й власні **@ня їм нафіг непотрібні. Після війни ми замахпємось їх ще за пор**рік викидати.
24.06.2024 10:09 Ответить
Можливо, то таке завдання рашки - перед відправкою на фронт рашкованам кажуть, що, потрапивши в полон, варто там і залишатися до кінця війни. Щоб не було обмінів. Їм на своїх начхати, а наих тримають у заручниках.
24.06.2024 10:26 Ответить
Ви бачили умови проживання не в москві та ленінграді? Там капець жахи. Крім комунального звіздєца немає нормальної роботи, безгрошів'я й поголовна пиятика через це. Вони просто в ті жахи не хочуть їхати)) вони в нас на повному держутриманні, ще й гроші собі заробляють на надлегкій роботі. Багато хто стоматолога перший раз у житті побачив. Їм зуби не тільки пломбують, а й ще протезують. І все це за наш рахунок. Ціни знаєте? Чи підказати?)) А ще є ті, котрі навіть нормальної їжі не бачив, а м'ясо в крайньому випадку на великі свята.

Так що, то вони самі не хочуть в мухосранські свої повертатись.

Так що, то вони самі не хочуть в мухосранські свої повертатись.
24.06.2024 11:03 Ответить
Я в рашці давно не було, і ніколи туди не поїду. Але мені здається, що в них великі міста досить в пристойному стані. На жаль. Ну, судячи з картинок. Такі, як новосибірськ там чи набєрєжниє чєлни.
Непогано було б лупанути по тих чєлнах. Бо - задовбали вже, тупорилиє ванюшки.
Непогано було б лупанути по тих чєлнах. Бо - задовбали вже, тупорилиє ванюшки.
24.06.2024 11:57 Ответить
Ну так, спб, мацква - то нормально. Я написала НЕ в спб та сацкві. А Ви подивіться програми громадянська оборона та секретний фронт. Там всю "красотєнь" російського життя показують. В них й зараз, житловий фонд у повній ср@ці. Живуть у бараках початку прошлого століття. Без води й каналізації.
24.06.2024 13:23 Ответить
Пітер та Москва якраз нормально живуть, нічим не гірше Києва, а може й краще, пенсіонери в Москві від Собяніна, їхнього мера, доплати до пенсії отримують. А от глибинка живе в дупі і явно заздрить москалям, так вони називають жителів їхньої столиці. Тому й переважна більшість мобілізованих та добровольців - з глибинки, бо влаштуватися нема де, а тут, на їх думку, є можливість заробити швидкі гроші, плюс ***** намагається залучати до війни не жителів столиці, щоб не дратувати місцевих, все таки боїться заворушення (бо всім відомо, що революції робляться в столиці) а всяких там бурятів, чувашів, чеченців тощо+ найманців з Африки та Азії.
24.06.2024 12:38 Ответить
От і нинішні носії "знань та правильної ідеології", як в статті написано, набрані з Татарстану (Астрахань), Башкірії, Чечні.
24.06.2024 12:42 Ответить
Ви пост мій по діагоналі читали??? Де я писала що в спб й мацквабаді погано живуть? Чи через слово читаєте?
24.06.2024 13:18 Ответить
Вибачаюсь, дійсно пропустила частку "не"
24.06.2024 13:20 Ответить
"13 друзей дермашена" )) той свого підопічного теж чужому навчає.
24.06.2024 10:06 Ответить
Сто відсотків які-небудь педофіли чи маніяки. Нормальних вчителів псувати наших дітей би не відправили.

Цю худобу треба ліквідувати, як найшвидше.

Цю худобу треба ліквідувати, як найшвидше.
24.06.2024 10:10 Ответить
Ото для буданги робота - тих "вчителів" розвішати по стовпах.
24.06.2024 11:09 Ответить
ні, це робота СБУ. Розвідка тут не до чтого.
24.06.2024 11:35 Ответить
Зараз зелені й самі не в курсах, хто чим займається.

Та погодьтесь, головне - розвішати..а хто виконавець - другорядне питання..
24.06.2024 11:44 Ответить
Цих виродків вбивати у першу чергу.
24.06.2024 10:54 Ответить
Ось де повинен працювати Малюк замість Чорного моря.
24.06.2024 11:34 Ответить
13 негритят...
24.06.2024 12:13 Ответить
Вірно робило УПА, коли знищувало ціх потвор. Вони небезпечнійши за військових.
30.12.2024 12:24 Ответить
 
 