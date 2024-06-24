13 вчителів із РФ працюватимуть в школах окупованої Луганщини

У школах на тимчасово окупованій території Луганщини працюватимуть 13 вчителів із Росії.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"13 вчителів з території рф працюватимуть в школах окупованої Луганщини, починаючи з 1 вересня. Це так звані "земські вчителі". Їх зібрали, зокрема, з баркоштостану, астрахані, чеченської республіки. Двоє з них викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізруком. Вдома їм місця не знайшлося – влаштували в "лнр", - йдеться в повідомленні.

