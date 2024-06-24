УКР
919 22

13 вчителів із РФ працюватимуть в школах окупованої Луганщини

У школах на тимчасово окупованій території Луганщини працюватимуть 13 вчителів із Росії.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"13 вчителів з території рф працюватимуть в школах окупованої Луганщини, починаючи з 1 вересня. Це так звані "земські вчителі". Їх зібрали, зокрема, з баркоштостану, астрахані, чеченської республіки. Двоє з них викладатимуть у початкових класах, ще один буде фізруком. Вдома їм місця не знайшлося – влаштували в "лнр", - йдеться в повідомленні.

окупація (6828) Луганська область (4927)
За знищення таких "вчителів" потрібно преміювати, як за знищення офіцерів!
24.06.2024 09:52 Відповісти
+10
Ну що тепер ДОТЯМИЛИ, українці, чого бандерівці виганяли, а у разі непокори нищили вчителів з Совєтів у своїх селах ! ? Хто думає про дітей, той думає про майбутнє країни ! Це - акчіома. І її більшовики засвоїли краще ніж наші чемні та наївні українці.
24.06.2024 09:57 Відповісти
+6
Нищили не тільки через те, що вони промивали мізки дітям, а, головним чином, через те, що користуючись дитячою довірливістю і підслуховуючи розмови дітей, і вичисляли активних учасників підпілля, доносили на неблагонадійних батьків, здаючи цілі сім'ї в руки нквдестів.
24.06.2024 10:05 Відповісти
24.06.2024 09:52 Відповісти
24.06.2024 09:57 Відповісти
24.06.2024 10:05 Відповісти
Треба їх знищувати...Але але... у катівнях рашки дуже багато наших полонених.
24.06.2024 10:02 Відповісти
А ті полонені що в нас - не хочуть на обмін. Бо вони тут на курорті й власні **@ня їм нафіг непотрібні. Після війни ми замахпємось їх ще за пор**рік викидати.
24.06.2024 10:09 Відповісти
Можливо, то таке завдання рашки - перед відправкою на фронт рашкованам кажуть, що, потрапивши в полон, варто там і залишатися до кінця війни. Щоб не було обмінів. Їм на своїх начхати, а наих тримають у заручниках.
24.06.2024 10:26 Відповісти
Ви бачили умови проживання не в москві та ленінграді? Там капець жахи. Крім комунального звіздєца немає нормальної роботи, безгрошів'я й поголовна пиятика через це. Вони просто в ті жахи не хочуть їхати)) вони в нас на повному держутриманні, ще й гроші собі заробляють на надлегкій роботі. Багато хто стоматолога перший раз у житті побачив. Їм зуби не тільки пломбують, а й ще протезують. І все це за наш рахунок. Ціни знаєте? Чи підказати?)) А ще є ті, котрі навіть нормальної їжі не бачив, а м'ясо в крайньому випадку на великі свята.

Так що, то вони самі не хочуть в мухосранські свої повертатись.
24.06.2024 11:03 Відповісти
Я в рашці давно не було, і ніколи туди не поїду. Але мені здається, що в них великі міста досить в пристойному стані. На жаль. Ну, судячи з картинок. Такі, як новосибірськ там чи набєрєжниє чєлни.
Непогано було б лупанути по тих чєлнах. Бо - задовбали вже, тупорилиє ванюшки.
24.06.2024 11:57 Відповісти
Ну так, спб, мацква - то нормально. Я написала НЕ в спб та сацкві. А Ви подивіться програми громадянська оборона та секретний фронт. Там всю "красотєнь" російського життя показують. В них й зараз, житловий фонд у повній ср@ці. Живуть у бараках початку прошлого століття. Без води й каналізації.
24.06.2024 13:23 Відповісти
Пітер та Москва якраз нормально живуть, нічим не гірше Києва, а може й краще, пенсіонери в Москві від Собяніна, їхнього мера, доплати до пенсії отримують. А от глибинка живе в дупі і явно заздрить москалям, так вони називають жителів їхньої столиці. Тому й переважна більшість мобілізованих та добровольців - з глибинки, бо влаштуватися нема де, а тут, на їх думку, є можливість заробити швидкі гроші, плюс ***** намагається залучати до війни не жителів столиці, щоб не дратувати місцевих, все таки боїться заворушення (бо всім відомо, що революції робляться в столиці) а всяких там бурятів, чувашів, чеченців тощо+ найманців з Африки та Азії.
24.06.2024 12:38 Відповісти
От і нинішні носії "знань та правильної ідеології", як в статті написано, набрані з Татарстану (Астрахань), Башкірії, Чечні.
24.06.2024 12:42 Відповісти
Ви пост мій по діагоналі читали??? Де я писала що в спб й мацквабаді погано живуть? Чи через слово читаєте?
24.06.2024 13:18 Відповісти
Вибачаюсь, дійсно пропустила частку "не"
24.06.2024 13:20 Відповісти
"13 друзей дермашена" )) той свого підопічного теж чужому навчає.
24.06.2024 10:06 Відповісти
Сто відсотків які-небудь педофіли чи маніяки. Нормальних вчителів псувати наших дітей би не відправили.

Цю худобу треба ліквідувати, як найшвидше.
24.06.2024 10:10 Відповісти
Ото для буданги робота - тих "вчителів" розвішати по стовпах.
24.06.2024 11:09 Відповісти
ні, це робота СБУ. Розвідка тут не до чтого.
24.06.2024 11:35 Відповісти
Зараз зелені й самі не в курсах, хто чим займається.

Та погодьтесь, головне - розвішати..а хто виконавець - другорядне питання..
24.06.2024 11:44 Відповісти
Цих виродків вбивати у першу чергу.
24.06.2024 10:54 Відповісти
Ось де повинен працювати Малюк замість Чорного моря.
24.06.2024 11:34 Відповісти
13 негритят...
24.06.2024 12:13 Відповісти
Вірно робило УПА, коли знищувало ціх потвор. Вони небезпечнійши за військових.
30.12.2024 12:24 Відповісти
 
 