У середмісті окупованого Первомайська вибухнула вантажівка з боєприпасами: "Разорвало весь "КаМАЗ" нах#й! И дому - п#зда!". ВIДЕО
Вантажівка з боєприпасами вибухнула у тимчасово окупованому Первомайську на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, детонація БК сталася на міській дорозі. Вибухом пошкоджені навколишні будинки. Вантажівка, якою окупанти везли боєприпаси зникла повністю. Причина детонації невідома.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+42 Юрист Правильный
показати весь коментар20.06.2024 13:48 Відповісти Посилання
+21 олег иванов #434516
показати весь коментар20.06.2024 13:50 Відповісти Посилання
+20 Erlich Bachman
показати весь коментар20.06.2024 13:51 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Примат висловлює своє щире захоплення якісною детонацією боєкомплекту.
Причина детонації невідома.
2 Північнокорейській б/к?
3 А де мальчікі в трусіках?
И сильный, как "МАЗ"
В воронку всосался
Военный "КамАЗ"...
й самі себе добре підривають
поставили камаз зі снарядами
прогріватись на сонці