У середмісті окупованого Первомайська вибухнула вантажівка з боєприпасами: "Разорвало весь "КаМАЗ" нах#й! И дому - п#зда!". ВIДЕО

Вантажівка з боєприпасами вибухнула у тимчасово окупованому Первомайську на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, детонація БК сталася на міській дорозі. Вибухом пошкоджені навколишні будинки. Вантажівка, якою окупанти везли боєприпаси зникла повністю. Причина детонації невідома.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: Працює ППО рашистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

+42
Щоб вас там усіх засосало у воронку ...
20.06.2024 13:48 Відповісти
+21
20.06.2024 13:50 Відповісти
+20
Давайте вже продовження бенкету! Не зупиняйтесь!
20.06.2024 13:51 Відповісти
Щоб вас там усіх засосало у воронку ...
20.06.2024 13:48 Відповісти
aha ha ha ha hāāāāā !
20.06.2024 13:49 Відповісти
20.06.2024 13:50 Відповісти
Давайте вже продовження бенкету! Не зупиняйтесь!
20.06.2024 13:51 Відповісти
гыгыгы
20.06.2024 13:52 Відповісти
какая пєчальная новость .
20.06.2024 13:54 Відповісти
Отличный репортаж,бнврт н****й!👍
20.06.2024 13:54 Відповісти
😂
20.06.2024 13:56 Відповісти
20.06.2024 14:00 Відповісти
Шо тварицца, ШО тварицца. Схоже , не парєбрік , а якийсь ворошиловградський місцевий манкурт
20.06.2024 14:05 Відповісти
Tut mozhna i Pulicera podhvatit , takoi reportazh , takoi anturazh .......🤣🤣🤣
20.06.2024 14:07 Відповісти
..уй ...зда ..бать ...лядь ...ука ..баны

Примат висловлює своє щире захоплення якісною детонацією боєкомплекту.

Причина детонації невідома.

20.06.2024 14:07 Відповісти
20.06.2024 14:16 Відповісти
Напевно *корейські снаряди*-*толі еще будет....*
20.06.2024 18:26 Відповісти
Оргазмирующий кацап - это прелесть!
20.06.2024 14:08 Відповісти
Гадаєте кацап встиг отримати оргазЬм?
20.06.2024 14:12 Відповісти
ПрЄльЄсно, ррЄльЄсно...
20.06.2024 14:09 Відповісти
От би вся кацапія, як той камаз
20.06.2024 14:12 Відповісти
кацапи метро будують на окупованих територіях ?
20.06.2024 14:16 Відповісти
1 Якою мовою воно?
2 Північнокорейській б/к?
3 А де мальчікі в трусіках?
20.06.2024 14:17 Відповісти
ахахааааааа плачу ! " Вотета воронка , камаз туда ушел... его тут не видно ..."
20.06.2024 14:19 Відповісти
Хай би туда весь коцапостан ушьол..)))
20.06.2024 14:22 Відповісти
яка "сумна" новина !!!

20.06.2024 14:21 Відповісти
Водій увімкнув китайський автомобільний чайник у прикурювач --- дроти не витримали .
20.06.2024 14:21 Відповісти
То не ми! Може, "Зінка""?
20.06.2024 14:23 Відповісти
"Зінка" - модернізований дрон "*****"
20.06.2024 14:30 Відповісти
Красивый, как "Волга"
И сильный, как "МАЗ"
В воронку всосался
Военный "КамАЗ"...
20.06.2024 14:25 Відповісти
За мєхвода трєвожна!
20.06.2024 14:26 Відповісти
Якщо прибрати матюки, словесний пронос скоротився б десь на дві третини.
20.06.2024 14:30 Відповісти
Якщо прибрати всю брань то залишиться тільки слово Камаз ))
20.06.2024 15:19 Відповісти
дурачки
й самі себе добре підривають
поставили камаз зі снарядами
прогріватись на сонці
20.06.2024 14:35 Відповісти
Не можу зрозуміти, де це? Який район Первомайська, хто ще пам'ятає ці вулиці?
20.06.2024 14:42 Відповісти
Какой певучий русский езыг, слушал бы и слушал.
20.06.2024 14:45 Відповісти
а можна не трясти камеру? мешает кайфовать
20.06.2024 14:45 Відповісти
Главное, что у камаза ноги остались и он смог уйти 😁
20.06.2024 14:55 Відповісти
******* воділі... ні мальчіка, ні трусікааааффф
20.06.2024 15:15 Відповісти
20.06.2024 15:42 Відповісти
Ойойой! Яка біда! Як я за них переживаю! Ком в горлі, сльози душать, кюшать німагу З однієї сторони гарні кадри зняв якийсь вилупок, а з іншої нажаль воно не опинилося в зоні ураження...
20.06.2024 15:45 Відповісти
Его засосала опасная трясина... 😁
20.06.2024 15:51 Відповісти
Коррєспондєнт у вас какой-то костноязичний !!
20.06.2024 16:42 Відповісти
ono v vostorge
20.06.2024 22:30 Відповісти
Какой неподдельный восторг в голосе комментатора! Какие эмоции! Тут бы Станиславский не сказал свою знаменитую фразу.
20.06.2024 17:35 Відповісти
А кацапЮра не в печали, ему нравится , так бодро комменты дает с оргазмом , на одном дыхании , ему пох на камаз , сам вид, взрыв, шикарный эффект .. Украина рулит, повторим !!!!
20.06.2024 20:19 Відповісти
Так а где камаз ?
20.06.2024 22:07 Відповісти
" Камаз ушов" незабаром і кацапня уїде. Дайте час, це тільки початок.
21.06.2024 02:04 Відповісти
От обезяна тупорилая, ни слрва без мата🤮
21.06.2024 09:27 Відповісти
жаль что к своему штабу не доехали а потом говорят что украина домбила бумбас
25.06.2024 15:01 Відповісти
 
 