Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: Працює ППО рашистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, працює ППО рашистів в Маріуполі та районі.
Згодом він заявив про повторні вибухи у місті.
VideoRad Radiology
Nick Nemo
