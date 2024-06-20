УКР
Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: Працює ППО рашистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, працює ППО рашистів в Маріуполі та районі.

Згодом він заявив про повторні вибухи у місті.

Мешканці Маріуполя перебувають під тотальним тиском окупантів, фільтрацію пройшли майже 99% населення міста, - Андрющенко

Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі
Навіть у небі над Маріуполем тризуб! 🔱Маріупольці, тримайтеся, брати!⚓ Якнайшвидшого повернення!
20.06.2024 13:22
И костлявая с косой и надписью "**** русню"
20.06.2024 13:55
 
 