Вибухи пролунали в окупованому Маріуполі: Працює ППО рашистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, працює ППО рашистів в Маріуполі та районі.

Згодом він заявив про повторні вибухи у місті.

