Россия является устойчивой глобальной угрозой из-за действий в Европе и Африке, - Госдепартамент США
Россия является устойчивой глобальной угрозой, не только из-за войны против Украины, но и из-за экспорта нестабильности в регионе ОБСЕ и странах Африки.
Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ключевым моментом, который я хотела бы подчеркнуть, является то, что Россия является устойчивой глобальной угрозой, и не только из-за своей деятельности в Украине, но и из-за своих активных усилий по экспорту нестабильности, сеяния путаницы и хаоса во всем мире", - заявила представитель Госдепа.
"Война, продолжающаяся в Украине, безусловно, является самой яркой и серьезной иллюстрацией агрессии Кремля. Но, как я уже отметила, это не единственный пример дестабилизирующей деятельности, которую он осуществляет по всему региону ОБСЕ, что включает в себя случаи поджогов и попытки саботажа. Безусловно, эта информация остается критическим вектором деятельности российского правительства. И мы очень внимательно наблюдаем за их злонамеренным влиянием и деятельностью в Африке, а также за попытками повлиять на динамику в Западном полушарии", - заявила Коултер.
Комментируя вопрос о том, каким образом НАТО будет реагировать на злонамеренные действия РФ на территории стран-членов, Коултер заявила, что важнейшим остаются консультации и обмен информацией, в том числе разведывательной, "чтобы быть в курсе того, что происходит на наших территориях".
"Трудно сказать, какие именно действия следует предпринять, потому что конкретные действия зависят от того, какой курс вы прокладываете в ответ на конкретную деятельность. Поэтому я считаю, что, глядя на весь спектр деятельности, наши правительства должны объединиться, мы должны иметь четкое понимание того, какие виды деятельности осуществляет российское правительство, и тогда мы сможем наилучшим образом организовать коллективные ответы как для укрепления нашей собственной безопасности, так и для того, чтобы ответить на действия Кремля", - ответила представитель Госдепа.
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