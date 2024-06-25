УКР
Росія є стійкою глобальною загрозою через дії в Європі та Африці, - Держдепартамент США

сша,держдепартамент

Росія є стійкою глобальною загрозою, не лише через війну проти України, але й експорт нестабільності у регіоні ОБСЄ та країнах Африки.

Про це заявила заступниця помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ключовим моментом, на якому я хотіла б наголосити, є те, що Росія є стійкою глобальною загрозою, і не лише через свою діяльність в Україні, але й через свої активні зусилля з експорту нестабільності, сіяння плутанини і хаосу в усьому світі", - заявила представник Держдепу.

"Війна, що триває в Україні, безумовно, є найяскравішою і найсерйознішою ілюстрацією агресії Кремля. Але, як я вже зазначила, це не єдиний приклад дестабілізаційної діяльності, яку він здійснює по всьому регіону ОБСЄ, що включає в себе випадки підпалів та спроби саботажу. Безумовно, ця інформація залишається критичним вектором діяльності російського уряду. І ми дуже уважно спостерігаємо за їхніми зловмисними впливом та діяльністю в Африці, а також за спробами вплинути на динаміку в Західній півкулі", - заявила Коултер.

Читайте: Держдеп США вніс Росію та Білорусь до списку держав-спонсорів торгівлі людьми

Коментуючи питання про те, яким чином НАТО реагуватиме на зловмисні дії РФ на території країн-членів, Коултер заявила, що найважливішим лишаються консультації та обмін інформацією, в тому числі розвідувальною, "щоб бути в курсі того, що відбувається на наших територіях".

"Важко сказати, яких саме дій слід вжити, тому що конкретні дії залежать від того, який курс ви прокладаєте у відповідь на конкретну діяльність. Тому я вважаю, що, дивлячись на весь спектр діяльності, наші уряди повинні об'єднатися, ми повинні мати чітке розуміння того, які види діяльності здійснює російський уряд, і тоді ми зможемо найкращим чином організувати колективні відповіді як для зміцнення нашої власної безпеки, так і для того, щоб відповісти на дії Кремля", - відповіла представниця Держдепу.

Читайте: Саміт НАТО моє забезпечити чіткий міст щодо членства України в Альянсі, - Держдепартамент США

Держдепартамент США (1673) росія (67333) США (24127)
