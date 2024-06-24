Саміт НАТО моє забезпечити чіткий міст щодо членства України в Альянсі, - Держдепартамент США

Саміт НАТО у Вашингтоні має продемонструвати можливості для повної інтеграції України в західні структури та створити прямий та ефективний шлях для її членства в Альянс.

Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс ОʼБраєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ми побачимо за підсумками саміту НАТО, а потім на зустрічі Європейської політичної спільноти (EPC) через тиждень у Великій Британії можливість відзначити, що Україна повністю інтегрується в західні структури, про прагнення до яких заявили її уряд та народ", - зауважив представник Держдепу.

У цьому контексті він також висловив очікування, що для України буде забезпечений "чіткий міст" щодо членства в НАТО. Це, за його словами, передбачатиме продовження Україною реалізації запланованих реформ, щоби забезпечити ефективний та незворотний рух до Альянсу. Він зауважив, що цей міст має бути "добре освітленим, коротким, прямим і без перешкод".

Крім того, ОʼБраєн зазначив, що паралельно очікує позитивного рішення від Європейського Союзу, яке розкриє Україні шлях до членства в ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО у Вашингтоні союзники зосередяться на довгостроковому успіху України, - Блінкен

Він також підкреслив, що США й інші країни Альянсу хочуть, щоби Україна мала успіх у бойових діях. І зараз, за його словами, час на боці України.

"Ми бачимо, як динаміка на полі бою суттєво змінюється впродовж останніх тижнів. І це буде ще однією темою обговорень на саміті НАТО",- додав представник Держдепартаменту США.