Саміт НАТО моє забезпечити чіткий міст щодо членства України в Альянсі, - Держдепартамент США
Саміт НАТО у Вашингтоні має продемонструвати можливості для повної інтеграції України в західні структури та створити прямий та ефективний шлях для її членства в Альянс.
Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс ОʼБраєн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, ми побачимо за підсумками саміту НАТО, а потім на зустрічі Європейської політичної спільноти (EPC) через тиждень у Великій Британії можливість відзначити, що Україна повністю інтегрується в західні структури, про прагнення до яких заявили її уряд та народ", - зауважив представник Держдепу.
У цьому контексті він також висловив очікування, що для України буде забезпечений "чіткий міст" щодо членства в НАТО. Це, за його словами, передбачатиме продовження Україною реалізації запланованих реформ, щоби забезпечити ефективний та незворотний рух до Альянсу. Він зауважив, що цей міст має бути "добре освітленим, коротким, прямим і без перешкод".
Крім того, ОʼБраєн зазначив, що паралельно очікує позитивного рішення від Європейського Союзу, яке розкриє Україні шлях до членства в ЄС.
Він також підкреслив, що США й інші країни Альянсу хочуть, щоби Україна мала успіх у бойових діях. І зараз, за його словами, час на боці України.
"Ми бачимо, як динаміка на полі бою суттєво змінюється впродовж останніх тижнів. І це буде ще однією темою обговорень на саміті НАТО",- додав представник Держдепартаменту США.
Американський президент не вірить, що Україна зараз готова до членства в НАТО, але не сумнівається у тому, що майбутнє України в НАТО.
У місії США при НАТО пояснили слова президента Джо Байдена про те, що він не готовий підтримати "НАТОїзацію" України. Коментар представництва американської місії у середу, 5 червня, публікує https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-ukrajina-biden-zajava-misiji-ssha/32980629.html Радіо Свобода .