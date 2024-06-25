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Зеленский уволил Борзова с должности главы Винницкой ОВА

голова Вінницької ОДА Сергій Борзов

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить БОРЗОВА Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Борзов работал главой Винницкой ОВА с июня 2020 года. До этого с августа 2019 года возглавлял Государственное управление делами президента.

В соцсетях Борзов сообщил, что уходит с должности по состоянию здоровья.

Читайте также: Кабмин согласовал увольнение главы Винницкой ОВА Борзова

Автор: 

Винницкая область (1041) Зеленский Владимир (20734) ОГА (2393) Борзов Сергей (38)


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Топ комментарии
+6
Тут головне вчасно здриснути🤔🧐😁 Накрав курочку грошеняток, хапанув жменьку земельних діляночок в 10 кілометровій зоні навколо Вінниці, так про всяк випадок, аби було, а там хоч кінь не валяйся, можна десь і в Європі відсидітися, добре, що погранці та митники є свої, прикормлені, так що в Могилів-Подільському є не те що вікно, там ворота,- хоч фурою, хоч паровозом виїжджай🤗 Можливо незабаром десь це борзе чудо і випливе на неозорих полях ЄС, що буде й не дивно, не всім же на надувних матрасах через Дністер плисти😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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25.06.2024 23:47
+4
https://bukinfo.com.ua/skandaly/zvilnyly-kerivnyka-vinnyckoji-ova-borzova-yakyy-p-yanym-na-azs-nibyto-nackuvav-tck-na-kompaniyu-hlopciv Звільнили керівника Вінницької ОВА Борзова, який вчора п'яним на АЗС нацькував ТЦКашників на компанію хлопців . Напередодні у ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, п'яного Борзова, який нібито нацькував ТЦК на компанію хлопців на заправці, і їм роздали повістки.
-------------------
https://t.me/KrokooDil/18831 Бухой губернатор Винницкой области Борзов на заправке поссорился с компанией молодых людей . Он достает телефон и вызывает на место сотрудников ТЦК, которые по поручению пьяного чинуши вручают повестки именно этим парням.
Ну как? Потужно?
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26.06.2024 00:16
+4
В Україні дуже багато мерів
з колишніх злочинних угрупувань
здирники, спекулянти, аферисти, крадії
вони в кінці 90х біографіями всі кудись провалились
а потім стали мерами міст
А ми хочемо, щось змінити в Україні
Подивіться тільки на їхні морди та тотальну безграмотність
Вони керують містом, як Коза ностра
з відповідним кодексом.
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26.06.2024 06:28
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єрмаку такі люди потрібні....піде радником.
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25.06.2024 23:18 Ответить
Він хворий. Якщо не можна на фронт, то який з нього радник та і чого
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26.06.2024 04:29 Ответить
А громадянин зєлянскаво має право призначати або звільняти будь-кого ? Пану Борзову пропозиція - звернутись до Генпрокурора з заявою на порушення прав українця. Хто б не був Борзов, але він на посаді ! А цей недоумок Лідор-підор хто ?
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25.06.2024 23:22 Ответить
Дик, звільнили, а не посадили. Сьогодні однозначно свічку за здравіє поставить та коньячку на радощах сьорбне
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25.06.2024 23:34 Ответить
"Не посадили" - це ви цілком серйозно ? Своїх не саджають, своїх ховають. Бо можуть таке розказати, що картатих ковдр для Банкової не вистачить.
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26.06.2024 21:36 Ответить
Борзометр зашкалил.
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25.06.2024 23:38 Ответить
Тут головне вчасно здриснути🤔🧐😁 Накрав курочку грошеняток, хапанув жменьку земельних діляночок в 10 кілометровій зоні навколо Вінниці, так про всяк випадок, аби було, а там хоч кінь не валяйся, можна десь і в Європі відсидітися, добре, що погранці та митники є свої, прикормлені, так що в Могилів-Подільському є не те що вікно, там ворота,- хоч фурою, хоч паровозом виїжджай🤗 Можливо незабаром десь це борзе чудо і випливе на неозорих полях ЄС, що буде й не дивно, не всім же на надувних матрасах через Дністер плисти😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
25.06.2024 23:47 Ответить
https://bukinfo.com.ua/skandaly/zvilnyly-kerivnyka-vinnyckoji-ova-borzova-yakyy-p-yanym-na-azs-nibyto-nackuvav-tck-na-kompaniyu-hlopciv Звільнили керівника Вінницької ОВА Борзова, який вчора п'яним на АЗС нацькував ТЦКашників на компанію хлопців . Напередодні у ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, п'яного Борзова, який нібито нацькував ТЦК на компанію хлопців на заправці, і їм роздали повістки.
-------------------
https://t.me/KrokooDil/18831 Бухой губернатор Винницкой области Борзов на заправке поссорился с компанией молодых людей . Он достает телефон и вызывает на место сотрудников ТЦК, которые по поручению пьяного чинуши вручают повестки именно этим парням.
Ну как? Потужно?
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26.06.2024 00:16 Ответить
Обмежили «харчєвання» та гроші для гройсмана з кодлом??
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26.06.2024 00:19 Ответить
вчора розслідування"Наші гроші"про вінницьку ремонтно-дорожну мафію,що вкрала мільйони,схема як у Дніпрі на "великому будівництві",що провернув Голіков і Резніченко з фітнес-тренеркою
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26.06.2024 00:33 Ответить
Незрозуміло. Навіщо звільняти етнічного рузького крімінального авторітета на погоняло "Борзый".
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26.06.2024 01:27 Ответить
В Україні дуже багато мерів
з колишніх злочинних угрупувань
здирники, спекулянти, аферисти, крадії
вони в кінці 90х біографіями всі кудись провалились
а потім стали мерами міст
А ми хочемо, щось змінити в Україні
Подивіться тільки на їхні морди та тотальну безграмотність
Вони керують містом, як Коза ностра
з відповідним кодексом.
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26.06.2024 06:28 Ответить
Натомість посада переходить його коханці, сорі...заступниці. Це дуже патужне рішення протермінованого ***********.
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26.06.2024 07:21 Ответить
Та то таке. А от цікаво, українські призвіща серед цих вищих владних структур існують??...
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26.06.2024 07:44 Ответить
 
 