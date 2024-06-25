Зеленский уволил Борзова с должности главы Винницкой ОВА

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить БОРЗОВА Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Борзов работал главой Винницкой ОВА с июня 2020 года. До этого с августа 2019 года возглавлял Государственное управление делами президента.

В соцсетях Борзов сообщил, что уходит с должности по состоянию здоровья.

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