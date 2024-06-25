Зеленский уволил Борзова с должности главы Винницкой ОВА
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности главы Винницкой ОВА.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить БОРЗОВА Сергея Сергеевича с должности главы Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Борзов работал главой Винницкой ОВА с июня 2020 года. До этого с августа 2019 года возглавлял Государственное управление делами президента.
В соцсетях Борзов сообщил, что уходит с должности по состоянию здоровья.
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+6 Pavlik Morozov #432325
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+4 Ан Мур
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+4 Marta #591493
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https://t.me/KrokooDil/18831 Бухой губернатор Винницкой области Борзов на заправке поссорился с компанией молодых людей . Он достает телефон и вызывает на место сотрудников ТЦК, которые по поручению пьяного чинуши вручают повестки именно этим парням.
Ну как? Потужно?
з колишніх злочинних угрупувань
здирники, спекулянти, аферисти, крадії
вони в кінці 90х біографіями всі кудись провалились
а потім стали мерами міст
А ми хочемо, щось змінити в Україні
Подивіться тільки на їхні морди та тотальну безграмотність
Вони керують містом, як Коза ностра
з відповідним кодексом.