Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОВА
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.
Відповідний указ опубліковано на сайти президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити БОРЗОВА Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться у документі.
Борзов працював головою Вінницької ОДА з червня 2020 року. До цього із серпня 2019 року очолював Державне управління справами президента.
У соцмережах Борзов повідомив, що йде з посади через стан здоровʼя.
Топ коментарі
+6 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар25.06.2024 23:47 Відповісти Посилання
+4 Ан Мур
показати весь коментар26.06.2024 00:16 Відповісти Посилання
+4 Marta #591493
показати весь коментар26.06.2024 06:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------
https://t.me/KrokooDil/18831 Бухой губернатор Винницкой области Борзов на заправке поссорился с компанией молодых людей . Он достает телефон и вызывает на место сотрудников ТЦК, которые по поручению пьяного чинуши вручают повестки именно этим парням.
Ну как? Потужно?
з колишніх злочинних угрупувань
здирники, спекулянти, аферисти, крадії
вони в кінці 90х біографіями всі кудись провалились
а потім стали мерами міст
А ми хочемо, щось змінити в Україні
Подивіться тільки на їхні морди та тотальну безграмотність
Вони керують містом, як Коза ностра
з відповідним кодексом.