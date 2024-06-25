Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОВА

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.

Відповідний указ опубліковано на сайти президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити БОРЗОВА Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться у документі.

Борзов працював головою Вінницької ОДА з червня 2020 року. До цього із серпня 2019 року очолював Державне управління справами президента.

У соцмережах Борзов повідомив, що йде з посади через стан здоровʼя.

