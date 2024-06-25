УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9387 відвідувачів онлайн
Новини
3 742 15

Зеленський звільнив Борзова з посади голови Вінницької ОВА

голова Вінницької ОДА Сергій Борзов

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Борзова з посади голови Вінницької ОВА.

Відповідний указ опубліковано на сайти президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити БОРЗОВА Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - ідеться у документі.

Борзов працював головою Вінницької ОДА з червня 2020 року. До цього із серпня 2019 року очолював Державне управління справами президента.

У соцмережах Борзов повідомив, що йде з посади через стан здоровʼя.

Також читайте: Кабмін погодив звільнення глави Вінницької ОВА Борзова

Автор: 

Вінницька область (1067) Зеленський Володимир (25253) ОДА (1634) Борзов Сергій (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Тут головне вчасно здриснути🤔🧐😁 Накрав курочку грошеняток, хапанув жменьку земельних діляночок в 10 кілометровій зоні навколо Вінниці, так про всяк випадок, аби було, а там хоч кінь не валяйся, можна десь і в Європі відсидітися, добре, що погранці та митники є свої, прикормлені, так що в Могилів-Подільському є не те що вікно, там ворота,- хоч фурою, хоч паровозом виїжджай🤗 Можливо незабаром десь це борзе чудо і випливе на неозорих полях ЄС, що буде й не дивно, не всім же на надувних матрасах через Дністер плисти😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.06.2024 23:47 Відповісти
+4
https://bukinfo.com.ua/skandaly/zvilnyly-kerivnyka-vinnyckoji-ova-borzova-yakyy-p-yanym-na-azs-nibyto-nackuvav-tck-na-kompaniyu-hlopciv Звільнили керівника Вінницької ОВА Борзова, який вчора п'яним на АЗС нацькував ТЦКашників на компанію хлопців . Напередодні у ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, п'яного Борзова, який нібито нацькував ТЦК на компанію хлопців на заправці, і їм роздали повістки.
-------------------
https://t.me/KrokooDil/18831 Бухой губернатор Винницкой области Борзов на заправке поссорился с компанией молодых людей . Он достает телефон и вызывает на место сотрудников ТЦК, которые по поручению пьяного чинуши вручают повестки именно этим парням.
Ну как? Потужно?
показати весь коментар
26.06.2024 00:16 Відповісти
+4
В Україні дуже багато мерів
з колишніх злочинних угрупувань
здирники, спекулянти, аферисти, крадії
вони в кінці 90х біографіями всі кудись провалились
а потім стали мерами міст
А ми хочемо, щось змінити в Україні
Подивіться тільки на їхні морди та тотальну безграмотність
Вони керують містом, як Коза ностра
з відповідним кодексом.
показати весь коментар
26.06.2024 06:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
єрмаку такі люди потрібні....піде радником.
показати весь коментар
25.06.2024 23:18 Відповісти
Він хворий. Якщо не можна на фронт, то який з нього радник та і чого
показати весь коментар
26.06.2024 04:29 Відповісти
А громадянин зєлянскаво має право призначати або звільняти будь-кого ? Пану Борзову пропозиція - звернутись до Генпрокурора з заявою на порушення прав українця. Хто б не був Борзов, але він на посаді ! А цей недоумок Лідор-підор хто ?
показати весь коментар
25.06.2024 23:22 Відповісти
Дик, звільнили, а не посадили. Сьогодні однозначно свічку за здравіє поставить та коньячку на радощах сьорбне
показати весь коментар
25.06.2024 23:34 Відповісти
"Не посадили" - це ви цілком серйозно ? Своїх не саджають, своїх ховають. Бо можуть таке розказати, що картатих ковдр для Банкової не вистачить.
показати весь коментар
26.06.2024 21:36 Відповісти
Борзометр зашкалил.
показати весь коментар
25.06.2024 23:38 Відповісти
Тут головне вчасно здриснути🤔🧐😁 Накрав курочку грошеняток, хапанув жменьку земельних діляночок в 10 кілометровій зоні навколо Вінниці, так про всяк випадок, аби було, а там хоч кінь не валяйся, можна десь і в Європі відсидітися, добре, що погранці та митники є свої, прикормлені, так що в Могилів-Подільському є не те що вікно, там ворота,- хоч фурою, хоч паровозом виїжджай🤗 Можливо незабаром десь це борзе чудо і випливе на неозорих полях ЄС, що буде й не дивно, не всім же на надувних матрасах через Дністер плисти😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.06.2024 23:47 Відповісти
https://bukinfo.com.ua/skandaly/zvilnyly-kerivnyka-vinnyckoji-ova-borzova-yakyy-p-yanym-na-azs-nibyto-nackuvav-tck-na-kompaniyu-hlopciv Звільнили керівника Вінницької ОВА Борзова, який вчора п'яним на АЗС нацькував ТЦКашників на компанію хлопців . Напередодні у ЗМІ з'явилося відео, як стверджується, п'яного Борзова, який нібито нацькував ТЦК на компанію хлопців на заправці, і їм роздали повістки.
-------------------
https://t.me/KrokooDil/18831 Бухой губернатор Винницкой области Борзов на заправке поссорился с компанией молодых людей . Он достает телефон и вызывает на место сотрудников ТЦК, которые по поручению пьяного чинуши вручают повестки именно этим парням.
Ну как? Потужно?
показати весь коментар
26.06.2024 00:16 Відповісти
Обмежили «харчєвання» та гроші для гройсмана з кодлом??
показати весь коментар
26.06.2024 00:19 Відповісти
вчора розслідування"Наші гроші"про вінницьку ремонтно-дорожну мафію,що вкрала мільйони,схема як у Дніпрі на "великому будівництві",що провернув Голіков і Резніченко з фітнес-тренеркою
показати весь коментар
26.06.2024 00:33 Відповісти
Незрозуміло. Навіщо звільняти етнічного рузького крімінального авторітета на погоняло "Борзый".
показати весь коментар
26.06.2024 01:27 Відповісти
В Україні дуже багато мерів
з колишніх злочинних угрупувань
здирники, спекулянти, аферисти, крадії
вони в кінці 90х біографіями всі кудись провалились
а потім стали мерами міст
А ми хочемо, щось змінити в Україні
Подивіться тільки на їхні морди та тотальну безграмотність
Вони керують містом, як Коза ностра
з відповідним кодексом.
показати весь коментар
26.06.2024 06:28 Відповісти
Натомість посада переходить його коханці, сорі...заступниці. Це дуже патужне рішення протермінованого ***********.
показати весь коментар
26.06.2024 07:21 Відповісти
Та то таке. А от цікаво, українські призвіща серед цих вищих владних структур існують??...
показати весь коментар
26.06.2024 07:44 Відповісти
 
 