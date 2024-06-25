Кабмін погодив звільнення глави Вінницької ОВА Борзова

Кабінет Міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади глави Вінницької ОВА.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

"4 роки на посаді, 2.5 роки з яких - у стані війни. Вінничанни гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, Президенту.

Вимушено йду з посади через стан здоровʼя. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", - прокоментував звільнення Борзов

Сергій Борзов очолював Вінницьку ОДА із 2020 року. Він є чоловіком нардепи "Слуги народу" Ірини Борзової. До призначення в ОДА керував Державним управлінням справами.

