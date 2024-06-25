УКР
Новини
Кабмін погодив звільнення глави Вінницької ОВА Борзова

Кабмін погодив звільнення Сергія Борзова з посади глави Вінницької ОВА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Сергія Борзова з посади глави Вінницької ОВА.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Погоджено звільнення Борзова Сергія Сергійовича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

"4 роки на посаді, 2.5 роки з яких - у стані війни. Вінничанни гідно пройшли цей шлях. Дякую кожному мешканцю області за це. Дякую команді, Президенту.

Вимушено йду з посади через стан здоровʼя. Прошу не гаяти час на жодні маніпуляції. На посаді зроблено багато і результат є. З повагою до кожного, хто допомагав і був поруч", - прокоментував звільнення Борзов

Сергій Борзов очолював Вінницьку ОДА із 2020 року. Він є чоловіком нардепи "Слуги народу" Ірини Борзової. До призначення в ОДА керував Державним управлінням справами.

Вінницька область (1067) Кабмін (14322) звільнення (2719) Борзов Сергій (50)
Топ коментарі
+5
Невгамовна боротьба корупціонерів з корупцією триває!!))
показати весь коментар
25.06.2024 16:53 Відповісти
+5
Що ж ви не пишете, що це той місцевий феодал, що викликав ТЦК, щоб виписували повістки тим, хто не сподобався? «По стану здоровʼя, *****. Ще й за кордон дадуть спокійно виїхати.
показати весь коментар
25.06.2024 18:12 Відповісти
+2
Читаю наразі блог Бутусова про недостатність засобів для евакуації поранених і фото грошей на столі таких ось від слуг не того народу. Навіть якщо він тільки чоловік слуги
показати весь коментар
25.06.2024 17:01 Відповісти
