Один из крупнейших российских НПЗ компании "Лукойл" возобновил работу после атаки дронов в марте, - Reuters
Нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области - второй по объемам переработки в России - перезапустил свою ключевую часть оборудования для переработки нефти после атаки беспилотников в марте этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Источники агентства сообщили, что установка переработки нефти CDU-6, остановленная 12 марта, возобновила переработку 22 июня.
Нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы, может перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год, или 340 000 баррелей в день. Обычно он производит 11% российского бензина.
До атаки CDU-6 могла перерабатывать около 25,7 тысячи тонн нефти в день, или около 9 млн тонн в год, что превышало совокупную мощность трех других основных агрегатов завода: CDU-1, CDU-2 и CDU-5.
Напомним, в ночь на вторник, 12 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области - второй по объемам переработки в России.
В январе на "НОРСИ" произошла авария. Завод тогда остановил одну из двух установок каталитического крекинга из-за выхода из строя компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций.
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а наша зе-влада, з "неосяжною допомогою заходу" збирається щось відновлювати 5-8 РОКІВ!
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