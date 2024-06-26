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Один из крупнейших российских НПЗ компании "Лукойл" возобновил работу после атаки дронов в марте, - Reuters

Лукойл відновив роботу НПЗ у Нижньогородській області

Нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области - второй по объемам переработки в России - перезапустил свою ключевую часть оборудования для переработки нефти после атаки беспилотников в марте этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что установка переработки нефти CDU-6, остановленная 12 марта, возобновила переработку 22 июня.

Нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы, может перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год, или 340 000 баррелей в день. Обычно он производит 11% российского бензина.

До атаки CDU-6 могла перерабатывать около 25,7 тысячи тонн нефти в день, или около 9 млн тонн в год, что превышало совокупную мощность трех других основных агрегатов завода: CDU-1, CDU-2 и CDU-5.

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Напомним, в ночь на вторник, 12 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области - второй по объемам переработки в России.

В январе на "НОРСИ" произошла авария. Завод тогда остановил одну из двух установок каталитического крекинга из-за выхода из строя компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций.

Автор: 

НПЗ (242) россия (96018) Лукойл (21)


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26.06.2024 12:25 Ответить
відновило... під "потужними санкціями"!...
а наша зе-влада, з "неосяжною допомогою заходу" збирається щось відновлювати 5-8 РОКІВ!
а зима настане "по плану" менше, чим через пів року.
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26.06.2024 12:27 Ответить
Ще раз на біс
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26.06.2024 12:31 Ответить
Зато как у нас расказывали что рашисты годами будут ремонтировать и востанавливаться. Вот так и будет после так называемого *перемирия* которое нам всучивают. Рашисты за пол года-год востановят и модернизируют армию, а у нас только разбегутся кто еще не убежал. И что будет можете себе представить.
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26.06.2024 13:01 Ответить
Так, отакі у нас іксперди.
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26.06.2024 13:16 Ответить
Китайці відремонтували
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26.06.2024 13:21 Ответить
Не беда.максимум через недельку вторую опять будут восстанавливать)
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26.06.2024 14:13 Ответить
 
 