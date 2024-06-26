Один из крупнейших российских НПЗ компании "Лукойл" возобновил работу после атаки дронов в марте, - Reuters

Нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области - второй по объемам переработки в России - перезапустил свою ключевую часть оборудования для переработки нефти после атаки беспилотников в марте этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщили, что установка переработки нефти CDU-6, остановленная 12 марта, возобновила переработку 22 июня.

Нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" в Нижегородской области, примерно в 450 километрах к востоку от Москвы, может перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год, или 340 000 баррелей в день. Обычно он производит 11% российского бензина.

До атаки CDU-6 могла перерабатывать около 25,7 тысячи тонн нефти в день, или около 9 млн тонн в год, что превышало совокупную мощность трех других основных агрегатов завода: CDU-1, CDU-2 и CDU-5.

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Напомним, в ночь на вторник, 12 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Нижегородской области - второй по объемам переработки в России.

В январе на "НОРСИ" произошла авария. Завод тогда остановил одну из двух установок каталитического крекинга из-за выхода из строя компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за санкций.