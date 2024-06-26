Электронных повесток пока не будет, соответствующие законы не обсуждаются, - "слуга народа" Вениславский
В данное время внесение изменений в законы, которые бы предусматривали отправку электронных повесток, не обсуждается.
Об этом сообщил член комитета Верховной рады по нацбезопасности обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
В данное время вопрос об оформлении электронных повесток не поднимали - это общая позиция Минобороны, главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, Офиса Президента и профильного комитета Рады.
По его словам, когда рассматривали законопроект о мобилизации, была дискуссия в течение нескольких месяцев над всеми сенситивными вопросами, один из которых - возможность или невозможность оформления повесток через электронные средства коммуникации.
"Было принято консенсуальное решение, что сейчас это преждевременно", - отметил нардеп.
По словам Вениславского, сейчас также не обсуждают внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток.
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Ну а той, хто ставить, той точно знає, що йому і так нічого не прийде. Ось цей контингент, до речі, регулярно і підраховують
Поэтому не вводяд эл.повестки - так как не хотят "спугнуть рыбок"...
Мол пусть сначала побольше "на крючок " подцепится - а уж потом подсекут - ПОСТАВЯ ПЕРЕД ФАКТОМ эл.повестки!