Электронных повесток пока не будет, соответствующие законы не обсуждаются, - "слуга народа" Вениславский

В данное время внесение изменений в законы, которые бы предусматривали отправку электронных повесток, не обсуждается.

Об этом сообщил член комитета Верховной рады по нацбезопасности обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

В данное время вопрос об оформлении электронных повесток не поднимали - это общая позиция Минобороны, главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, Офиса Президента и профильного комитета Рады.

По его словам, когда рассматривали законопроект о мобилизации, была дискуссия в течение нескольких месяцев над всеми сенситивными вопросами, один из которых - возможность или невозможность оформления повесток через электронные средства коммуникации.

"Было принято консенсуальное решение, что сейчас это преждевременно", - отметил нардеп.

По словам Вениславского, сейчас также не обсуждают внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток.

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