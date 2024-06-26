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Новости мобилизации
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Электронных повесток пока не будет, соответствующие законы не обсуждаются, - "слуга народа" Вениславский

Електронних повісток поки не буде

В данное время внесение изменений в законы, которые бы предусматривали отправку электронных повесток, не обсуждается.

Об этом сообщил член комитета Верховной рады по нацбезопасности обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

В данное время вопрос об оформлении электронных повесток не поднимали - это общая позиция Минобороны, главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, Офиса Президента и профильного комитета Рады.

По его словам, когда рассматривали законопроект о мобилизации, была дискуссия в течение нескольких месяцев над всеми сенситивными вопросами, один из которых - возможность или невозможность оформления повесток через электронные средства коммуникации.

"Было принято консенсуальное решение, что сейчас это преждевременно", - отметил нардеп.

По словам Вениславского, сейчас также не обсуждают внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток.

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Автор: 

мобилизация (2794) Вениславский Федор (268) повестка (155)


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Топ комментарии
+11
Значить обговорюють і скоро будуть.
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26.06.2024 12:42
+8
Ключове слово : поки (!)
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26.06.2024 12:44
+6
поки до 18 липня не буде повісток. а потім раптом з'являться за вимогою генштабу
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26.06.2024 12:52
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Значить обговорюють і скоро будуть.
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26.06.2024 12:42 Ответить
Ключове слово : поки (!)
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26.06.2024 12:44 Ответить
Логічно, той хто не збирався за паперовою повісткою приходити, той її електронну версію теж навряд чи собі на девайс ставити буде

Ну а той, хто ставить, той точно знає, що йому і так нічого не прийде. Ось цей контингент, до речі, регулярно і підраховують
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26.06.2024 12:47 Ответить
Мне тоже кажется, что тот кто хочет и так сходит, а кто не хочет и по электронной не придет. Но все же один плюс у приложухи есть. Я в ней смог указать, что я не в Украине, чтоб моей бабуле повестки не присылали, если я вдруг стану очень нужным ТЦК. Но будь я в Украине, я бы вряд-ли это приложение установил.
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26.06.2024 12:58 Ответить
Бабуля должна оценить
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26.06.2024 13:09 Ответить
поки до 18 липня не буде повісток. а потім раптом з'являться за вимогою генштабу
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26.06.2024 12:52 Ответить
При Сирському не обговорюють, а за Залужного обговорювали. Тож мотайте на вус, ті хто Залужного хотів у президенти висувати.
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26.06.2024 12:56 Ответить
Не потрібно бути "Вангою" що би сказати, що слова "поки не" дуже швидко ЗНИКНУТЬ!
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26.06.2024 12:56 Ответить
федрило ібн веніславськийЙ Поверни дітей додому, тоді матимеш моральне право думати про повістки.
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26.06.2024 12:57 Ответить
Так це й так зрозуміло, поки не буде, поки всі не будуть в тому реєстрі, шоб два рази не вставати
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26.06.2024 12:59 Ответить
Повісток не буде. Будуть "направлення". Закон з кацапів здерли, здеруть і новояз.
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26.06.2024 13:09 Ответить
Та давайте вже перейменовуйте Україну у малорашку . Різниці нема. Пдри ерьмацькі
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26.06.2024 14:45 Ответить
По всей видимости из-за того, что мало подсадили на крючке "обновления данных"... Так как, уверен, объявляемая статистика "обновивших данные" не соответствует действительности...

Поэтому не вводяд эл.повестки - так как не хотят "спугнуть рыбок"...
Мол пусть сначала побольше "на крючок " подцепится - а уж потом подсекут - ПОСТАВЯ ПЕРЕД ФАКТОМ эл.повестки!
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26.06.2024 20:10 Ответить
 
 