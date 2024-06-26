"Слуга народа" Вениславский о мобилизации: Достигнута главная цель - проводится аудит всех военнообязанных
На сегодня более 2,3 млн граждан Украины обновили свои военно-учетные данные.
Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"С момента вступления в силу закона темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и соответствуют тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", - сказал парламентарий.
По словам Вениславского, сейчас достигнута главная цель, которую заложили в закон о мобилизации.
"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная", - пояснил он.
Известно, что военно-учетные данные обновили 2 370 000 украинцев.
"Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мер, которые осуществляет ТЦК. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали", - отметил Вениславский.
Нардеп добавил, что динамика, которая наблюдается в обновлении персональных данных достаточно положительная.
"Прошел месяц и 8 дней с момента вступления в силу этого закона. Я думаю, что при снятии страхов перед приложением Резерв+ динамика может быть значительно лучше. Пропускная способность этой системы позволяет значительно больше обрабатывать одномоментно информации, поэтому сейчас говорить о необходимости продления 60-дневного срока для обновления данных нет. Есть еще 20 с лишним дней, чтобы все желающие это сделали", - подытожил он.
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До речі, що за смердючий діалект??
А якщо ж усе так класно, то нафуя вони тоді потрібні?
Країна дурнів!
Для ВЛК и ТЦК головне план і кількість,а для ВСУ якість!
А отже, у ТЦК з'явилась можливість просунути військовозобов'язоного з позиції "ігнорує повістки і сидить під спідницею дружини" на позицію "не оновився, отримай штраф і подання в Нац.Поліцію на примусову доставку в ТЦК".
2. то ж Німеччина, там громадяни знають, що закони треба виконувати. І країна не воює, а значить те оновлення в Німеччині - формальність і штрафу нікому не треба. А в нас країна підспідничних бусінок-страусів в умовах повномасштабної війни. Які вважають, що якщо вони голову з під спідниці дружини не витягатимуть, то ТЦК про них забуде.
Саме смішне у всьому цьому те, що особисто я "оновився" в ТЦК особисто. І мобілізаційного припису не отримав. Тому особисто я зараз зацікавлений, аби якомога більше цих страусів голову до 17.07.2024 не витягали. Бо тоді "вибір" у ТЦК буде ЗНАЧНО більший (а вони там, я так зрозумів, дуже "*******" саме порушників норм закону). Вони будуть значно завантаженіші розборками зі страусами. І моя черга на мобілізацію трішки відсунетья...
прийшли та порядок навели, під особистим керівництвом зе!лідора!
коля каклєта копійчину до копійчини збирав на допомогу зсу!
безугла, нарешті, всіх сов'єтських генералів придушила!
почало доходити, що величезна кількість не оновиться, а якщо їм не запропонувати альтернативу, то люди просто забьють болт
Тут цікаве інше. В країні є ще принаймні 3'000'000 військовозобов'язаних, які ще не оновили дані. І, як нескладно здогадатися, в них-то точно немає ні броні, ні права на відстрочку. Бо вони не інваліди, не вчителі/науковці і навіть не працевлаштовані офіційно.
Тож ТЦК зараз взагалі спокійно оновлюють дані навіть при особистій присутності в ТЦК без броні і відстрочки. Я 2 тижні тому пішов в ТЦК особисто і оновився. Пройшов ВЛК. Повністю придатний. Не мобілізували. Чекаю броні через роботодавця.
А от через 3 тижні ТЦК матиме в списках 2.5-3 мільйони осіб, яких практично поголів можна буде мобілізовувати. І підстава для "знайомства ближче" з ТЦК у таких осіб з'явиться 17.07.2024 повністю законна, аж до примусової доставки нац.поліції - не оновив дані!..
Не *****.
Такі вже оці "ігри анонімів". Тут важливіше інше: я зайняв позицію "в мене все законно, пройшов ТЦК особисто, знаю що там". І готовий доводити. А ти з своєї позиції "пісяюся в штанці, тому накидую гімно на всіх, хто це бачить" - ніяким чином вийти не зможеш.
А ти оцим, не знаю чим уже, просто рекламуєш погремушки режиму.
Але в базі "Оберіг" - є всі (на облік бо ставали ж в 14-16 років). І відмазка "повістку не бачив" - вже не буде канати...
1. Хворі,старі та бідні!
Цих на фронт!
2.Впливові,богаті та чиновники!
Для цих бронь!
Що кому не зрозуміло?
Если в января 2024 года средняя зарплата составляла 38,6 тысяч гривен, то уже в мае оно возросла до 50,9 тысяч гривен. Лидируют по уровню зарплат:
▪️Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен;
▪️Антимонопольный комитет - 88,3 тысяч гривен;
▪️Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета - 72,4 тысячи гривен.
Національна тристороння соціально-економічна рада - постійно діючий орган, що утворюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України для ведення соціального діалогу. Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня. До ради входять 60 членів - 20 членів профспілкової сторони, 20 членів сторони роботодавців та 20 членів сторони органів виконавчої влади.
Була створена на виконання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] . Діє відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указу Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 2 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2] .
Вот и вопрос.
Они патриоты или 5-я колона, косящая под дурачков?
Кто они мне было ясно как только Зеленский впервые открыл рот, что идет в политику.
Так что, не корчи из себя умника и не считай, других глупее себя.
Обычно у таких как ты проблемы с мозговым мышлением.
В итоге мы имеем то, что имеем.
Щоб потім на виборах проголосувати ними за ЗЄ
До этого момента я и не знал что такое и существует) Но вот что пишут в вики
Національна тристороння соціально-економічна рада - постійно діючий орган, що утворюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України для ведення соціального діалогу. Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня. До ради входять 60 членів - 20 членів профспілкової сторони, 20 членів сторони роботодавців та 20 членів сторони органів виконавчої влади.
Була створена на виконання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] . Діє відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указу Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 2 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2]
🤣🤣😆Да вас ***** Разводят як Лохов
чесно пилить баблоефективно працює в поті чола.
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
32) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
33) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ