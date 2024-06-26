"Слуга народа" Вениславский о мобилизации: Достигнута главная цель - проводится аудит всех военнообязанных

На сегодня более 2,3 млн граждан Украины обновили свои военно-учетные данные.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С момента вступления в силу закона темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и соответствуют тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", - сказал парламентарий.

По словам Вениславского, сейчас достигнута главная цель, которую заложили в закон о мобилизации.

"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная", - пояснил он.

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Известно, что военно-учетные данные обновили 2 370 000 украинцев.

"Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мер, которые осуществляет ТЦК. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали", - отметил Вениславский.

Нардеп добавил, что динамика, которая наблюдается в обновлении персональных данных достаточно положительная.

"Прошел месяц и 8 дней с момента вступления в силу этого закона. Я думаю, что при снятии страхов перед приложением Резерв+ динамика может быть значительно лучше. Пропускная способность этой системы позволяет значительно больше обрабатывать одномоментно информации, поэтому сейчас говорить о необходимости продления 60-дневного срока для обновления данных нет. Есть еще 20 с лишним дней, чтобы все желающие это сделали", - подытожил он.

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