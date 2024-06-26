РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10901 посетитель онлайн
Новости мобилизации
16 649 86

"Слуга народа" Вениславский о мобилизации: Достигнута главная цель - проводится аудит всех военнообязанных

Веніславський про мобілізацію

На сегодня более 2,3 млн граждан Украины обновили свои военно-учетные данные.

Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"С момента вступления в силу закона темпы мобилизации позволяют оптимистично смотреть на механизмы реализации этого закона и соответствуют тем ожиданиям, которые мы, Минобороны, главнокомандующий ВСУ, Генштаб ожидали от этого закона", - сказал парламентарий.

По словам Вениславского, сейчас достигнута главная цель, которую заложили в закон о мобилизации.

"Провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где кто находится, кто пригоден кто нет, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Минобороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно положительная", - пояснил он.

Также читайте: Минобороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных для военнообязанных до 150 дней

Известно, что военно-учетные данные обновили 2 370 000 украинцев.

"Подавляющее большинство через приложение Резерв+, на втором месте ЦНАПы, на третьем ТЦК. Динамика хорошая, это обеспечивает проведение тех мобилизационных мер, которые осуществляет ТЦК. Я думаю, что в целом закон выполнил ту миссию, ради которого мы его принимали", - отметил Вениславский.

Нардеп добавил, что динамика, которая наблюдается в обновлении персональных данных достаточно положительная.

"Прошел месяц и 8 дней с момента вступления в силу этого закона. Я думаю, что при снятии страхов перед приложением Резерв+ динамика может быть значительно лучше. Пропускная способность этой системы позволяет значительно больше обрабатывать одномоментно информации, поэтому сейчас говорить о необходимости продления 60-дневного срока для обновления данных нет. Есть еще 20 с лишним дней, чтобы все желающие это сделали", - подытожил он.

Читайте также: Ежедневно повестки получают более 100 лесников. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году, - гендиректор "Лесов Украины"

Автор: 

мобилизация (2794) Вениславский Федор (268)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
Я так понимаю аудит проводится под заказ кремлевского режима? Чтобы после подпсания капитуляции ***** не тратил времени на поиск а сразу всех сгребли в концлагеря а потом под мобилизацию и сразу на войну против стран НАТО? Потому что больше никак нельзя обяснить то что творит власть как и назвать ето мобилизацией
показать весь комментарий
26.06.2024 12:08
+24
Если бы он видел качество вновь мобилизованных он бы так не радовался...нас три дня возили по частям никто не взял,команда 50+ с кучей хронических болезней...сказали будут возить пока куда нибудь не всунут(дословно)
показать весь комментарий
26.06.2024 12:22
+22
Якщо все було б так класно, то, кілька дивізій тцкашників не займалися в тилу поїданням хот-догів з кавою і виловом громадян, які втратили пильність

А якщо ж усе так класно, то нафуя вони тоді потрібні?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.06.2024 12:05 Ответить
До чого тут це?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:09 Ответить
До Вєніславского. Ясна справа.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:24 Ответить
Не вмієте українською??

До речі, що за смердючий діалект??
показать весь комментарий
26.06.2024 23:46 Ответить
Я так понимаю аудит проводится под заказ кремлевского режима? Чтобы после подпсания капитуляции ***** не тратил времени на поиск а сразу всех сгребли в концлагеря а потом под мобилизацию и сразу на войну против стран НАТО? Потому что больше никак нельзя обяснить то что творит власть как и назвать ето мобилизацией
показать весь комментарий
26.06.2024 12:08 Ответить
Ці Члєнославські вже назавжди, таке враження.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:08 Ответить
хочуть розрахувати скільки можна спалити без особливого ризику для себе... якщо втрати співрозмірні кацапським, то десь 200,000 на рік... отже мільйон спалять за 5 років... бажаних 6 мільйонів будуть палити 30 років... отже, за цей час підросте нове покоління і не одне
показать весь комментарий
26.06.2024 12:10 Ответить
А що хочеш ти і що пропонуєш?
показать весь комментарий
26.06.2024 13:25 Ответить
я хочу щоб кулєба відірвав свою сраку від дивану і почав би вирішувати питання дипломатичним шляхом... або якщо він не здатний це зробити - то у3,14здовав би з посади і лишив місце для справжніх дипломатів
показать весь комментарий
26.06.2024 13:27 Ответить
Якщо все було б так класно, то, кілька дивізій тцкашників не займалися в тилу поїданням хот-догів з кавою і виловом громадян, які втратили пильність

А якщо ж усе так класно, то нафуя вони тоді потрібні?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:11 Ответить
******** підхід! Наберуть старих та хворих,а потім не знають,як їх здихатись і куди спихнуть!
Країна дурнів!
Для ВЛК и ТЦК головне план і кількість,а для ВСУ якість!
показать весь комментарий
26.06.2024 12:29 Ответить
В темному бусі "мобілізований" кричить "Ау!"
показать весь комментарий
26.06.2024 12:12 Ответить
Пусть сначала аудит Конче-Заспы проведут и монакской самообороны.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:14 Ответить
А без цього закону не було аудиту?! Чи мобілізація не має в Конституції країни без слуг?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:14 Ответить
А що з "аудитом" Сирського? Здувся не почавшись?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:18 Ответить
потом будет аудит Безуглой и т. д.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:29 Ответить
Схоже що бажаючих залишити свої проплачені тилові посади виявилося не надто багато.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:51 Ответить
Як раз різні місцеві і мазані залишились, а фахівців на фронт кинули. Все по класиці.
показать весь комментарий
27.06.2024 06:48 Ответить
Сирський провів, і знищив весь суппорт армії. Дякую ухилянтам за знищення армії з середини. Тепер без нормальної логістики, розвідки і забезпечення.
показать весь комментарий
27.06.2024 06:46 Ответить
Що він там знищив? Як сиділи по теплим тилам ті, хто платить командиру, так і сидять. Не знаю про яких фахівців ви пишете вище, але я щоденно бачу молодих лоботрясів у формі, котрі просто сидять без роботи. А от цивільних фахівців дійсно гребуть, зупиняючи цілі підприємства. Багато там навоює в піхоті наприклад головний інженер 50+, без якого виробництво зупиняється і ще кілька десятків працівників залишається без роботи?
показать весь комментарий
27.06.2024 08:30 Ответить
Ну правильно, тилові криси так і сидять різні місцеві та мазані, а водіїв вантажівок і тралів на фронт відправили. Техніку нема кому возити елементарно. Всіх фахівців різних напрямків відправили в бойові з тилових полків/бригад забезпечення, а мазані та місцеві як сиділи так і сидять.
показать весь комментарий
28.06.2024 06:45 Ответить
Ну те що цивільних гребуть то і так зрозуміло, я скажу більше в армії схоже чхати на фах і досвід цивільний, головком не бачить різниці між інженером, програмістом, клоуном та стрільцем, всі однаково повинні копати окопи і воювати на нулі.
показать весь комментарий
28.06.2024 06:51 Ответить
не було. Новий закон ввів обов'язок "оновитися" кожному у віці від до.

А отже, у ТЦК з'явилась можливість просунути військовозобов'язоного з позиції "ігнорує повістки і сидить під спідницею дружини" на позицію "не оновився, отримай штраф і подання в Нац.Поліцію на примусову доставку в ТЦК".
показать весь комментарий
27.06.2024 00:29 Ответить
Ви що в Армії не служили? Для оновлення даних не потрібно 6 місяців якихось законів,канікул і причин. Німеччина оновила за тиждень.
показать весь комментарий
27.06.2024 08:06 Ответить
1. не служив.
2. то ж Німеччина, там громадяни знають, що закони треба виконувати. І країна не воює, а значить те оновлення в Німеччині - формальність і штрафу нікому не треба. А в нас країна підспідничних бусінок-страусів в умовах повномасштабної війни. Які вважають, що якщо вони голову з під спідниці дружини не витягатимуть, то ТЦК про них забуде.

Саме смішне у всьому цьому те, що особисто я "оновився" в ТЦК особисто. І мобілізаційного припису не отримав. Тому особисто я зараз зацікавлений, аби якомога більше цих страусів голову до 17.07.2024 не витягали. Бо тоді "вибір" у ТЦК буде ЗНАЧНО більший (а вони там, я так зрозумів, дуже "*******" саме порушників норм закону). Вони будуть значно завантаженіші розборками зі страусами. І моя черга на мобілізацію трішки відсунетья...
показать весь комментарий
27.06.2024 10:00 Ответить
а, ви, невдячні, кажете усілякі мєрзості про зе!шоблу!
прийшли та порядок навели, під особистим керівництвом зе!лідора!
коля каклєта копійчину до копійчини збирав на допомогу зсу!
безугла, нарешті, всіх сов'єтських генералів придушила!
показать весь комментарий
26.06.2024 12:16 Ответить
А я еще больше люблю господина ПеЖе! (с) Кин-Дза-Дза
показать весь комментарий
26.06.2024 12:22 Ответить
А я его еще больше КУ!
показать весь комментарий
26.06.2024 12:29 Ответить
якщо врахувати що близько з цих 2,3 млн 1млн. мають бронь або відстрочку, то трохи більше 1 млн. потенційних мобілізованих за місяць - це небагато. 6- 7 млн. взагалі не будуть лнлвлювати дані.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:18 Ответить
чому ж у похапках і розробляють закон про економічне бронювання!
почало доходити, що величезна кількість не оновиться, а якщо їм не запропонувати альтернативу, то люди просто забьють болт
показать весь комментарий
26.06.2024 12:24 Ответить
Сумніваюсь. Кількість людей, за яких роботодавці готові платити 20к в місяць дуже невелика.
показать весь комментарий
26.06.2024 16:01 Ответить
Ось https://texty.org.ua/projects/111874/mobilizacijnyj-rezerv/ тут досліджували скільки приблизно мобрезерву є. Вийшло приблизно 4.8 млн. Але це число не враховує студентів, які пішли на другу вишку і тих кому 25-26. Якщо додати їх, вийде десь 5,2 млн. А недавно була новина, що серед тих хто оновив дані, трохи більше мільйона тих, у кого немає броні чи відсрочки. Тобто лише близько 20% потенційного мобрезерву оновило свої дані і навряд чи це число сильно збільшиться до 16 липня. Висновки робіть самі...
показать весь комментарий
26.06.2024 16:13 Ответить
Висновок простий: тих, хто не оновився, і будуть після 16.07.2024 мобілізовувати в першу чергу. Думаю, рівно 17.07.2024 в базі "Оберіг" у всіх неоновлених з'явиться відповідний статус, а через пару днів - і подання в Нац.Поліцію. І "вилов" приммусової доставки в ТЦК зросте на 2 порядки.
показать весь комментарий
27.06.2024 00:39 Ответить
А я впевнений, що з тих 2.3 мільйонів - 2.2+ мільйони мають бронь чи відстрочку.

Тут цікаве інше. В країні є ще принаймні 3'000'000 військовозобов'язаних, які ще не оновили дані. І, як нескладно здогадатися, в них-то точно немає ні броні, ні права на відстрочку. Бо вони не інваліди, не вчителі/науковці і навіть не працевлаштовані офіційно.

Тож ТЦК зараз взагалі спокійно оновлюють дані навіть при особистій присутності в ТЦК без броні і відстрочки. Я 2 тижні тому пішов в ТЦК особисто і оновився. Пройшов ВЛК. Повністю придатний. Не мобілізували. Чекаю броні через роботодавця.

А от через 3 тижні ТЦК матиме в списках 2.5-3 мільйони осіб, яких практично поголів можна буде мобілізовувати. І підстава для "знайомства ближче" з ТЦК у таких осіб з'явиться 17.07.2024 повністю законна, аж до примусової доставки нац.поліції - не оновив дані!..
показать весь комментарий
27.06.2024 00:36 Ответить
"Я 2 тижні тому пішов в ТЦК особисто і оновився. Пройшов ВЛК. Повністю придатний. Не мобілізували."

Не *****.
показать весь комментарий
27.06.2024 01:21 Ответить
Я б показав витяг по собі з "Оберігу", але навіть якщо я його скан повністю тут опублікую, ти ж все рівно будеш *******, що "то не ти, десь в інтернетах чужий взяв"...

Такі вже оці "ігри анонімів". Тут важливіше інше: я зайняв позицію "в мене все законно, пройшов ТЦК особисто, знаю що там". І готовий доводити. А ти з своєї позиції "пісяюся в штанці, тому накидую гімно на всіх, хто це бачить" - ніяким чином вийти не зможеш.
показать весь комментарий
27.06.2024 09:48 Ответить
Мені це неактуально, я займаюся москалями ще з 2014 року.

А ти оцим, не знаю чим уже, просто рекламуєш погремушки режиму.
показать весь комментарий
27.06.2024 09:51 Ответить
Що, запропонована роль не сподобалась, тому одразу почав вигадувати собі "позицію" кращу? Ну-ну. Бач, не написав прямо "так я служу прямо зараз, що ти мені втираєш, хлопу з окопа". Тож "займаюся москалями" - це мабуть поставив собі монітор та клавіатуру під спідницею дружини і "служиш" в "кібер-армії України" - мишкою ДДОС-иш сайтікі в засрашці.
показать весь комментарий
27.06.2024 10:14 Ответить
Если бы он видел качество вновь мобилизованных он бы так не радовался...нас три дня возили по частям никто не взял,команда 50+ с кучей хронических болезней...сказали будут возить пока куда нибудь не всунут(дословно)
показать весь комментарий
26.06.2024 12:22 Ответить
Слава ВЛК!
показать весь комментарий
26.06.2024 12:32 Ответить
і чим закінчилось ?
показать весь комментарий
26.06.2024 13:02 Ответить
Ходит байка что одного чувака 25 раз возили по всей Украине на отправку - никто не взял
показать весь комментарий
26.06.2024 13:20 Ответить
В мене чувака з роботи вже рік кудись періодично возять. І кожен раз повертається. Не 25 разів звісно, але в районі десяти точно.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:28 Ответить
У нас одного 8 раз возили...и решили списать,а вообще 6-7 раз норма для них.Сначала возят подряд несколько раз,потом с перерывами...
показать весь комментарий
26.06.2024 13:31 Ответить
після 16.07.2024 якість наловлених в них значно підвищиться. Бо в країні принаймні 5'000'000 не інвалідів, не заброньованих, не студентів/вчителів. Просто більшість вдає з себе страуса.

Але в базі "Оберіг" - є всі (на облік бо ставали ж в 14-16 років). І відмазка "повістку не бачив" - вже не буде канати...
показать весь комментарий
27.06.2024 00:42 Ответить
а в экономике, "команда 50+" еще вполне бы пригодилась...
показать весь комментарий
26.06.2024 15:39 Ответить
Веніславський = п...дар. Як тільки бачите статтю де фігурує це прізвище, можете не читати, там виключно п...здабольство.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:22 Ответить
Он чмошник последний. Помню как это существо нападало на Пороха, когда тот потребовал от власти увеличения финансирование армии и начала строительства укреплений.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:29 Ответить
Аудит розділять на дві категорії!
1. Хворі,старі та бідні!
Цих на фронт!
2.Впливові,богаті та чиновники!
Для цих бронь!
Що кому не зрозуміло?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:22 Ответить
Средняя зарплата чиновников за последние 4 месяца выросла на 32% и превысила 50 тысяч гривен, - https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_publikuie_informatsiiu_shchodo_zarobitnikh_plat_v_derzhavnikh_organakh_u_sichni-travni_2024-4669 Минфин

Если в января 2024 года средняя зарплата составляла 38,6 тысяч гривен, то уже в мае оно возросла до 50,9 тысяч гривен. Лидируют по уровню зарплат:
▪️Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем ее работники получают 89,7 тысячи гривен;
▪️Антимонопольный комитет - 88,3 тысяч гривен;
▪️Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета - 72,4 тысячи гривен.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:28 Ответить
Оце третє, что єто?
показать весь комментарий
26.06.2024 14:57 Ответить
До этого момента я и не знал что такое и существует) Но вот что пишут в вики

Національна тристороння соціально-економічна рада - постійно діючий орган, що утворюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України для ведення соціального діалогу. Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня. До ради входять 60 членів - 20 членів профспілкової сторони, 20 членів сторони роботодавців та 20 членів сторони органів виконавчої влади.

Була створена на виконання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] . Діє відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указу Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 2 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2] .
показать весь комментарий
26.06.2024 20:06 Ответить
У нас, як і в усіх інших країнах, владу захопила каста чиновників.
показать весь комментарий
26.06.2024 22:24 Ответить
На це ми ще й кредит взяли щоб такі зарплати оплачувати...
показать весь комментарий
26.06.2024 15:54 Ответить
Лисому аудіт провели вже?чи колє каклеті
показать весь комментарий
26.06.2024 12:30 Ответить
А для цього потрібно було пять років при владі ,щоб все порахувати і 2.5 років війни??? Базіки,брехуни, ішахраї --це вам оцінка вашого керування.
показать весь комментарий
26.06.2024 12:31 Ответить
Идет 3-й год войны, а зеленые только начали аудит!
Вот и вопрос.
Они патриоты или 5-я колона, косящая под дурачков?
показать весь комментарий
26.06.2024 12:33 Ответить
А кто тебе сказал, что я не знаю , кто они? Приснилось тебе с бодуна?
Кто они мне было ясно как только Зеленский впервые открыл рот, что идет в политику.
Так что, не корчи из себя умника и не считай, других глупее себя.
Обычно у таких как ты проблемы с мозговым мышлением.
показать весь комментарий
26.06.2024 17:34 Ответить
Гадаєте, їм треба косити під дурнів?
показать весь комментарий
27.06.2024 02:43 Ответить
"Фокус" в том, что часто дурак косит под дурака.
В итоге мы имеем то, что имеем.
показать весь комментарий
27.06.2024 03:58 Ответить
.
показать весь комментарий
27.06.2024 04:09 Ответить
показать весь комментарий
26.06.2024 12:44 Ответить
федрило фон веніславський, дітей до дому! Тоді матимеш моральне право проводити якісь аудити.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:00 Ответить
І це на третьому році війни.
показать весь комментарий
26.06.2024 13:05 Ответить
Оце дійсно... щось дуже "продуктивний" рік.. де були досі?.. вочевидь в підвалах ОП запаси "вінчуса" почали закінчуватись...
показать весь комментарий
26.06.2024 23:48 Ответить
Досягнуто головної мети - проводиться аудит всіх військовозобов'язаних

Щоб потім на виборах проголосувати ними за ЗЄ
показать весь комментарий
26.06.2024 13:43 Ответить
Пустили дураков страной управлять..
показать весь комментарий
26.06.2024 13:59 Ответить
За цими КЛОПОТАМИ у тилу ВРУ, веніславському самому б не забути з родиною пройти в ТЦК усі оновлення! Він же не інвалід 1 групи, вроді ще ходить до ЗМІ ?
показать весь комментарий
26.06.2024 14:46 Ответить
Задовбали, сумніваюсь, що поновили дані так звані ухилянти- це ті які отримують зарплату в конвертах, не платять податкиі і так далі.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:00 Ответить
Бєняславський - Лідор на П
показать весь комментарий
26.06.2024 17:21 Ответить
всё у них так плохо выходит - им бы уйти по тихому и затеряться... нет, держутся за власть, да еще и антитрейтинг себе наращивают! Или уверены, что бессмертные и во власти навсегда?
показать весь комментарий
26.06.2024 17:41 Ответить
Клоуны
показать весь комментарий
26.06.2024 17:48 Ответить
Ті, хто оновив дані- зробили це, бо воювати не підуть з різних причин : вік 55+, хронічні хвороби, броня тощо і ще , наприклад, студенти з 14 років вже отримують приписне - теж в цій кількості? Гра цифрами продовжується! секретар Зеленського запевнив його, що все у нас норм! Кількість оновлених його вражає. П@ць
показать весь комментарий
26.06.2024 18:32 Ответить
Ще одна під..рюга проклята рот відкрила, їх с.к треба міну..ти
показать весь комментарий
26.06.2024 19:10 Ответить
Веніславський є під@р і ухилянт
показать весь комментарий
26.06.2024 20:55 Ответить


До этого момента я и не знал что такое и существует) Но вот что пишут в вики

Національна тристороння соціально-економічна рада - постійно діючий орган, що утворюється https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президентом України для ведення соціального діалогу. Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня. До ради входять 60 членів - 20 членів профспілкової сторони, 20 членів сторони роботодавців та 20 членів сторони органів виконавчої влади.

Була створена на виконання вимог Закону України «Про соціальний діалог в Україні»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-1 [1] . Діє відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указу Президента України від https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 2 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року № 347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0#cite_note-2 [2]

🤣🤣😆Да вас ***** Разводят як Лохов
показать весь комментарий
26.06.2024 21:27 Ответить
ПЗДЦ! Я й не знав, що вже 13 років існує така чудо-рада і весь цей час чесно пилить бабло ефективно працює в поті чола.
показать весь комментарий
27.06.2024 02:22 Ответить
Піздобол як і всі Зе...їм аби казочку розказати та світлини зробити, підари...оновив дані в ЦНАП. Добре що не пішов в ТЦК, а то "забрили" б на раз). Я змінив реєстрацію в тцк ще в 2014 році, відмітка у військовому є, до того ж є броня від Мінекономіки, яка надсилалася в ТЦК...а по факту я числюся за старим ТЦК і ніякої броні не має...хз чим вони там в ТЦК займаються...тепер починаю розуміти анекдоти про військових...
показать весь комментарий
26.06.2024 21:32 Ответить
що там дорослий син Веніславського де воює
показать весь комментарий
26.06.2024 21:51 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
32) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
33) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Все це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показать весь комментарий
26.06.2024 23:20 Ответить
Да пiшов ти нах#уй п#doras.
показать весь комментарий
27.06.2024 00:03 Ответить
 
 