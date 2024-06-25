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Новости мобилизации
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Ежедневно повестки получают более 100 лесников. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году, - гендиректор "Лесов Украины"

Щодня повістки отримують понад 100 лісників. Це в 10 разів більше, ніж торік, - гендиректор

Темпы мобилизации работников леовой отрасли за год выросли в 10 раз. В среднем ежедневно получают повестки более 100 лесоводов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Болоховец, в один из дней на прошлой неделе повестки получили 119 работников за день. Несколько недель назад повестки поступили 220 работникам лесной отрасли.

Чиновник отметил, что это не означает, что всех мобилизуют, однако добавил, что темпы мобилизационных мероприятий заметно выросли.

"Леса Украины" критически важное для экономики страны предприятие, которое имеет право на бронирование части военнообязанных. Но лесоводы в подавляющем большинстве от повесток не прячутся и не бегают", - рассказал генеральный директор предприятия.

Однако, по словам Болоховца, бывают случаи, когда работники пишут заявление на увольнение, чтобы не обновлять свои данные в ТЦК.

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Он также добавил, что из-за мобилизационных мероприятий проблема с нехваткой специалистов "обостряется". Чтобы решить проблему с кадрами, предприятие пытается привлекать молодежь до 25 лет, а также просит остаться людей пенсионного возраста, которым здоровье позволяет продолжать работать. Кроме этого, предприятие нанимает на работу женщин и интегрирует демобилизованных сотрудников.

"Практически 100% (работников. - Ред.) после возвращения домой снова работают на нашем предприятии", - рассказал Болоховец.

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Автор: 

мобилизация (2794) повестка (155) Леса Украины (18)


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Топ комментарии
+9
Чим більше призвуть лісників-тим ціліші будуть наші ліси.
Чим більше призвуть рибінспекторів-тим більше риби.
Чим більше ментів -тим менш організована злочинність.
Чим більше депутатів-менше схематозників-корупціонерів.
І т.д.т.п. - така аксіома нашого життя...
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25.06.2024 22:25
+8
А де це ***** розвелося їх стільки!? Я думаю чому у нас лісів не має!
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25.06.2024 21:18
+6
Мама дорогая это же сколько лесников у нас, Шервудский лес и Робин Гуд нервно курят в стороне...
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25.06.2024 21:46
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А скільки ж їх взагалі в Україні?
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25.06.2024 21:02 Ответить
BBC

Верховний суд Ізраїлю у вівторок постановив, що учні єшив (шкіл для ультраортодоксальних євреїв) повинні бути призвані до збройних сил країни нарівні з усіма іншими, і наказав уряду розпочати розробку законопроекту.

Військова служба в Ізраїлі є обов'язковою для юнаків і дівчат, які досягли 18-річного віку, але ультраортодоксальні завжди були звільнені від військової служби.

Ці рішення вплинуть не тільки на спосіб життя ізраїльської ортодоксальної громади, а й поставлять питання про подальше існування нинішнього уряду Ізраїлю - найбільш релігійного в історії країни.

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25.06.2024 21:07 Ответить
Ізраїльські експерти вже давно говорять про те, що доля ультраортодоксального закону про призов завжди залежала від того, наскільки рішуче налаштована армія.

Просто досі Армія оборони Ізраїлю не мала необхіднocтi для того, щоб проштовхнути це питання.

Ультраортодоксальні складають приблизно 14% ізраїльського суспільства і є його найбільш швидкозростаючою частиною, забезпечуючи Ізраїлю демографічний баланс з його сусідами.
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25.06.2024 21:21 Ответить
Після початку війни лише кілька представників громади добровільно приєдналися до ЦАХАЛу. При цьому, за деякими оцінками, на даний момент в країні налічується близько 67 тисяч ортодоксальних чоловіків, які підлягають призову в армію.

«Зараз нам потрібні людські ресурси. Це не політика, це математика", - заявив у березні цього року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.
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25.06.2024 21:24 Ответить
Можно пашпорт НЕгражданина для ортопуксков и ортодоксов .
Соломоново решение!
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25.06.2024 23:20 Ответить
так вы вместо леса идите в футбол играйте!!!!!)
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25.06.2024 21:16 Ответить
А де це ***** розвелося їх стільки!? Я думаю чому у нас лісів не має!
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25.06.2024 21:18 Ответить
а млрд дерев?
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25.06.2024 21:48 Ответить
торік, це: 365х10=3650 лісників чоловіків.
а зараз: 176х100=17600 лісників чоловіків.
якесь лісове братство.
у нас є стільки лісів, з урахуванням млрд дерев, від простроченого зе!піздуна?
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25.06.2024 21:44 Ответить
Мама дорогая это же сколько лесников у нас, Шервудский лес и Робин Гуд нервно курят в стороне...
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25.06.2024 21:46 Ответить
Та ЛІСНИКІВ не чіпають а роботяг яких набирають на роботу..лісники лісом торгують-хто їх мобілізує
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25.06.2024 22:16 Ответить
Чим більше призвуть лісників-тим ціліші будуть наші ліси.
Чим більше призвуть рибінспекторів-тим більше риби.
Чим більше ментів -тим менш організована злочинність.
Чим більше депутатів-менше схематозників-корупціонерів.
І т.д.т.п. - така аксіома нашого життя...
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25.06.2024 22:25 Ответить
А комбайнерів забирають,напевно ,щоби був кращий урожай?)))
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26.06.2024 07:02 Ответить
100 %
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26.06.2024 09:06 Ответить
заслал и засветил директор сотрудников в тер-центр-коррупции? Значит они ему не надо, прикрыл свою жопу. ст.149 ч2 ККУ Торговля людьми
1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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25.06.2024 22:27 Ответить
"Ежедневно повестки получают более 100 лесников." а поваров сколько получают, а продавцов, посчитали?
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25.06.2024 22:46 Ответить
Спершу рахували у водіях, потім у лісниках, Філатов у двірниках... Циркачі вже під бронею, як і аспірантури забиті із перевиконнам плану, блін, хто ще не встиг пожалітися, газетна площа кінчається.
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26.06.2024 00:34 Ответить
Ліси повирубували то на...тоді там лісники???)))
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26.06.2024 07:00 Ответить
 
 