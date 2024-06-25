Ежедневно повестки получают более 100 лесников. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году, - гендиректор "Лесов Украины"
Темпы мобилизации работников леовой отрасли за год выросли в 10 раз. В среднем ежедневно получают повестки более 100 лесоводов.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Болоховец, в один из дней на прошлой неделе повестки получили 119 работников за день. Несколько недель назад повестки поступили 220 работникам лесной отрасли.
Чиновник отметил, что это не означает, что всех мобилизуют, однако добавил, что темпы мобилизационных мероприятий заметно выросли.
"Леса Украины" критически важное для экономики страны предприятие, которое имеет право на бронирование части военнообязанных. Но лесоводы в подавляющем большинстве от повесток не прячутся и не бегают", - рассказал генеральный директор предприятия.
Однако, по словам Болоховца, бывают случаи, когда работники пишут заявление на увольнение, чтобы не обновлять свои данные в ТЦК.
Он также добавил, что из-за мобилизационных мероприятий проблема с нехваткой специалистов "обостряется". Чтобы решить проблему с кадрами, предприятие пытается привлекать молодежь до 25 лет, а также просит остаться людей пенсионного возраста, которым здоровье позволяет продолжать работать. Кроме этого, предприятие нанимает на работу женщин и интегрирует демобилизованных сотрудников.
"Практически 100% (работников. - Ред.) после возвращения домой снова работают на нашем предприятии", - рассказал Болоховец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верховний суд Ізраїлю у вівторок постановив, що учні єшив (шкіл для ультраортодоксальних євреїв) повинні бути призвані до збройних сил країни нарівні з усіма іншими, і наказав уряду розпочати розробку законопроекту.
Військова служба в Ізраїлі є обов'язковою для юнаків і дівчат, які досягли 18-річного віку, але ультраортодоксальні завжди були звільнені від військової служби.
Ці рішення вплинуть не тільки на спосіб життя ізраїльської ортодоксальної громади, а й поставлять питання про подальше існування нинішнього уряду Ізраїлю - найбільш релігійного в історії країни.
Просто досі Армія оборони Ізраїлю не мала необхіднocтi для того, щоб проштовхнути це питання.
Ультраортодоксальні складають приблизно 14% ізраїльського суспільства і є його найбільш швидкозростаючою частиною, забезпечуючи Ізраїлю демографічний баланс з його сусідами.
«Зараз нам потрібні людські ресурси. Це не політика, це математика", - заявив у березні цього року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.
Соломоново решение!
а зараз: 176х100=17600 лісників чоловіків.
якесь лісове братство.
у нас є стільки лісів, з урахуванням млрд дерев, від простроченого зе!піздуна?
Чим більше призвуть рибінспекторів-тим більше риби.
Чим більше ментів -тим менш організована злочинність.
Чим більше депутатів-менше схематозників-корупціонерів.
І т.д.т.п. - така аксіома нашого життя...
1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.