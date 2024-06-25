Ежедневно повестки получают более 100 лесников. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году, - гендиректор "Лесов Украины"

Темпы мобилизации работников леовой отрасли за год выросли в 10 раз. В среднем ежедневно получают повестки более 100 лесоводов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказал генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Болоховец, в один из дней на прошлой неделе повестки получили 119 работников за день. Несколько недель назад повестки поступили 220 работникам лесной отрасли.

Чиновник отметил, что это не означает, что всех мобилизуют, однако добавил, что темпы мобилизационных мероприятий заметно выросли.

"Леса Украины" критически важное для экономики страны предприятие, которое имеет право на бронирование части военнообязанных. Но лесоводы в подавляющем большинстве от повесток не прячутся и не бегают", - рассказал генеральный директор предприятия.

Однако, по словам Болоховца, бывают случаи, когда работники пишут заявление на увольнение, чтобы не обновлять свои данные в ТЦК.

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Он также добавил, что из-за мобилизационных мероприятий проблема с нехваткой специалистов "обостряется". Чтобы решить проблему с кадрами, предприятие пытается привлекать молодежь до 25 лет, а также просит остаться людей пенсионного возраста, которым здоровье позволяет продолжать работать. Кроме этого, предприятие нанимает на работу женщин и интегрирует демобилизованных сотрудников.

"Практически 100% (работников. - Ред.) после возвращения домой снова работают на нашем предприятии", - рассказал Болоховец.

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