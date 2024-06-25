Щодня повістки отримують понад 100 лісників. Це в 10 разів більше, ніж торік, - гендиректор "Лісів України"

Темпи мобілізації працівників лісової галузі за рік зросли у 10 разів. У середньому щодня отримують повістки понад 100 лісівників.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Болоховець, в один із днів минулого тижня повістки отримали 119 працівників за день. Декілька тижнів тому повістки надійшли 220 працівникам лісової галузі.

Посадовець зазначив, що це не означає, що всіх мобілізують, проте додав, що темпи мобілізаційних заходів помітно зросли.

""Ліси України" критично важливе для економіки країни підприємство, яке має право на бронювання частини військовозобов'язаних. Але лісівники у переважній більшості від повісток не ховаються і не бігають", - розповів генеральний директор підприємства.

Однак, за словами Болоховця, трапляються випадки, коли працівники пишуть заяву на звільнення, щоб не оновлювати свої дані у ТЦК.

Він також додав, що через мобілізаційні заходи проблема з браком фахівців "загострюється". Щоб вирішити проблему з кадрами підприємство намагається залучати молодь до 25 років, а також просить залишитися людей пенсійного віку, яким здоровʼя дозволяє продовжувати працювати. Крім цього, підприємство наймає на роботу жінок та інтегрує демобілізованих працівників.

"Практично 100% (працівників, - ред.) після повернення додому знову працюють на нашому підприємстві", розповів Болоховець.

