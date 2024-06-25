Щодня повістки отримують понад 100 лісників. Це в 10 разів більше, ніж торік, - гендиректор "Лісів України"

УКР
Новини
Темпи мобілізації працівників лісової галузі за рік зросли у 10 разів. У середньому щодня отримують повістки понад 100 лісівників.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook розповів генеральний директор ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Болоховець, в один із днів минулого тижня повістки отримали 119 працівників за день. Декілька тижнів тому повістки надійшли 220 працівникам лісової галузі.

Посадовець зазначив, що це не означає, що всіх мобілізують, проте додав, що темпи мобілізаційних заходів помітно зросли.

""Ліси України" критично важливе для економіки країни підприємство, яке має право на бронювання частини військовозобов'язаних. Але лісівники у переважній більшості від повісток не ховаються і не бігають", - розповів генеральний директор підприємства.

Однак, за словами Болоховця, трапляються випадки, коли працівники пишуть заяву на звільнення, щоб не оновлювати свої дані у ТЦК.

Читайте також: Кабмін може змінити один з критеріїв для бронювання працівників від мобілізації

Він також додав, що через мобілізаційні заходи проблема з браком фахівців "загострюється". Щоб вирішити проблему з кадрами підприємство намагається залучати молодь до 25 років, а також просить залишитися людей пенсійного віку, яким здоровʼя дозволяє продовжувати працювати. Крім цього, підприємство наймає на роботу жінок та інтегрує демобілізованих працівників.

"Практично 100% (працівників, - ред.) після повернення додому знову працюють на нашому підприємстві",  розповів Болоховець.

Читайте також: Міноборони не підтримує збільшення термінів оновлення даних для військовозобов’язаних до 150 днів

мобілізація (3204) повістка (187) Ліси України (56)
Топ коментарі
+9
Чим більше призвуть лісників-тим ціліші будуть наші ліси.
Чим більше призвуть рибінспекторів-тим більше риби.
Чим більше ментів -тим менш організована злочинність.
Чим більше депутатів-менше схематозників-корупціонерів.
І т.д.т.п. - така аксіома нашого життя...
25.06.2024 22:25 Відповісти
+8
А де це ***** розвелося їх стільки!? Я думаю чому у нас лісів не має!
25.06.2024 21:18 Відповісти
+6
Мама дорогая это же сколько лесников у нас, Шервудский лес и Робин Гуд нервно курят в стороне...
25.06.2024 21:46 Відповісти
А скільки ж їх взагалі в Україні?
25.06.2024 21:02 Відповісти
BBC

Верховний суд Ізраїлю у вівторок постановив, що учні єшив (шкіл для ультраортодоксальних євреїв) повинні бути призвані до збройних сил країни нарівні з усіма іншими, і наказав уряду розпочати розробку законопроекту.

Військова служба в Ізраїлі є обов'язковою для юнаків і дівчат, які досягли 18-річного віку, але ультраортодоксальні завжди були звільнені від військової служби.

Ці рішення вплинуть не тільки на спосіб життя ізраїльської ортодоксальної громади, а й поставлять питання про подальше існування нинішнього уряду Ізраїлю - найбільш релігійного в історії країни.

25.06.2024 21:07 Відповісти
Ізраїльські експерти вже давно говорять про те, що доля ультраортодоксального закону про призов завжди залежала від того, наскільки рішуче налаштована армія.

Просто досі Армія оборони Ізраїлю не мала необхіднocтi для того, щоб проштовхнути це питання.

Ультраортодоксальні складають приблизно 14% ізраїльського суспільства і є його найбільш швидкозростаючою частиною, забезпечуючи Ізраїлю демографічний баланс з його сусідами.
25.06.2024 21:21 Відповісти
Після початку війни лише кілька представників громади добровільно приєдналися до ЦАХАЛу. При цьому, за деякими оцінками, на даний момент в країні налічується близько 67 тисяч ортодоксальних чоловіків, які підлягають призову в армію.

«Зараз нам потрібні людські ресурси. Це не політика, це математика", - заявив у березні цього року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.
25.06.2024 21:24 Відповісти
Можно пашпорт НЕгражданина для ортопуксков и ортодоксов .
Соломоново решение!
25.06.2024 23:20 Відповісти
так вы вместо леса идите в футбол играйте!!!!!)
25.06.2024 21:16 Відповісти
А де це ***** розвелося їх стільки!? Я думаю чому у нас лісів не має!
25.06.2024 21:18 Відповісти
а млрд дерев?
25.06.2024 21:48 Відповісти
торік, це: 365х10=3650 лісників чоловіків.
а зараз: 176х100=17600 лісників чоловіків.
якесь лісове братство.
у нас є стільки лісів, з урахуванням млрд дерев, від простроченого зе!піздуна?
25.06.2024 21:44 Відповісти
Мама дорогая это же сколько лесников у нас, Шервудский лес и Робин Гуд нервно курят в стороне...
25.06.2024 21:46 Відповісти
Та ЛІСНИКІВ не чіпають а роботяг яких набирають на роботу..лісники лісом торгують-хто їх мобілізує
25.06.2024 22:16 Відповісти
Чим більше призвуть лісників-тим ціліші будуть наші ліси.
Чим більше призвуть рибінспекторів-тим більше риби.
Чим більше ментів -тим менш організована злочинність.
Чим більше депутатів-менше схематозників-корупціонерів.
І т.д.т.п. - така аксіома нашого життя...
25.06.2024 22:25 Відповісти
А комбайнерів забирають,напевно ,щоби був кращий урожай?)))
26.06.2024 07:02 Відповісти
100 %
26.06.2024 09:06 Відповісти
заслал и засветил директор сотрудников в тер-центр-коррупции? Значит они ему не надо, прикрыл свою жопу. ст.149 ч2 ККУ Торговля людьми
1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
25.06.2024 22:27 Відповісти
"Ежедневно повестки получают более 100 лесников." а поваров сколько получают, а продавцов, посчитали?
25.06.2024 22:46 Відповісти
Спершу рахували у водіях, потім у лісниках, Філатов у двірниках... Циркачі вже під бронею, як і аспірантури забиті із перевиконнам плану, блін, хто ще не встиг пожалітися, газетна площа кінчається.
26.06.2024 00:34 Відповісти
Ліси повирубували то на...тоді там лісники???)))
26.06.2024 07:00 Відповісти
 
 