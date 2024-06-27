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Электроэнергию за границу Украина не продает, это фейк, - Минэнерго

Україна не продає електроенергію за кордон

В Минэнерго заявили, что информация о продаже электроэнергии за границу является фейком.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Подчеркиваю: нет, экспорта не происходит на коммерческой основе. Это на самом деле умышленные фейки, которые распространяются как ИПСО. Мы сегодня четко сориентированы на сбалансирование внутренних потребностей энергетической системы для того, чтобы обеспечить стабильное электропитание и электроснабжение для собственных нужд", - отметил Колесник.

По его словам, энергетики максимально принимают меры, чтобы уменьшить количество часов ограничений электроснабжения, но эти графики исходят из ситуации, которая есть по состоянию на конкретный момент, а влиять на работу системы могут обстрелы и кардинальное изменение погодных условий.

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Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2172) фейк (683) Минэнерго (365)


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Топ комментарии
+14
Значить продають
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27.06.2024 12:02
+13
tZE 24.06.24-"Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки." Кто-то таки брешет. Вопрос-кто?
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27.06.2024 12:02
+13
*****,вони довий@буються,що їх реально на вили піднімуть. Не чекав я 24.02.22. що так все буде. Думав..."Ну все.. війна ..панєслась..." Який наївний достатньо дорослий чолов'яга. Тьху.🤦
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27.06.2024 12:09
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tZE 24.06.24-"Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки." Кто-то таки брешет. Вопрос-кто?
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27.06.2024 12:02 Ответить
Ну формально ж не продає. 😁
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27.06.2024 12:05 Ответить
кладет в свой карман или на оффшор
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27.06.2024 13:03 Ответить
*****,вони довий@буються,що їх реально на вили піднімуть. Не чекав я 24.02.22. що так все буде. Думав..."Ну все.. війна ..панєслась..." Який наївний достатньо дорослий чолов'яга. Тьху.🤦
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27.06.2024 12:09 Ответить
Як тільки відключать на тиждень то теперішні відключення будуть сприйматись як велика милість.Вони банкують,а в нас поки нема мужності стукнути банкувальника підсвічником по голові...
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27.06.2024 12:53 Ответить
Для повноти картини, звідти ж.

Зеленський, який верещить на увесь світ про "КАБи і авіацію" чесно не розуміє про що говорить. Говорити, що літаки ВПС РФ скидають КАБи на Харків означає, що літак-носій повинен підійти до цілі на відстань 2-9 км (!). Такі ТТХ цієї зброї. Якщо це так то де ППО Харкова ? В районі Печерських пагорбів ?

ТТХ ФАБ з УМПК (які для короткості в просторіччі називають КАБами) https://mil.in.ua/uk/blogs/pro-aviabomby-z-umpk-u-tochnyh-tsyfrah/ ось тут .

Зеленський в фсбешному "Телеграмі" https://t.me/V_Zelenskiy_official/10854 повідомив про "... наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок ". Ми розуміємо, що ветеран "двох повісток" і уклоніст зі стажем про все це ніякого уявлення немає. Інакше не показував відео, яке повність заперечує його теорію з КАБом. Де тут наслідки вибуху КАБа. ? Попадання гаубичного снаряду навіть не зруйнувало весь будинок, що неминуче сталось би при ударі КАБом. Ота ямка - це від КАБу?

Відео падіння "не КАБу" в Харкові 22 червня https://news.liga.net/ua/region_news/video/moment-padinnia-bomby-v-kharkovi-potrapylo-na-videoreiestrator ось тут .
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27.06.2024 12:21 Ответить
КАБи летять до 70 км. Змініть методичку.
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27.06.2024 12:24 Ответить
Ви не вірите ТаймЗє? Там же написано "Правда, тільки правда!". Не можуть брехати.
Сказано 2-9 км, значить, так воно і є. Твердо и четко.
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27.06.2024 12:26 Ответить
А ви самі переходили за своїм посиланням https://mil.in.ua/uk/blogs/pro-aviabomby-z-umpk-u-tochnyh-tsyfrah/ ось тут ?
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27.06.2024 13:11 Ответить
4. Дальність польоту бомби з висоти 10 км дорівнює 55 км. З висоти 12 км максимум 60 км.
ТаймЗє сказав 2-9 км, значить, так воно і є.
Русняві літаки залітають аж під самісіньке місто. Зрада!
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27.06.2024 13:21 Ответить
Значить продають
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27.06.2024 12:02 Ответить
Заголовок так і повідомляє:
Те, що Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк Міненерго
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27.06.2024 12:16 Ответить
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27.06.2024 14:15 Ответить
Значить правда. Пи₴дець. Зате ахмєтка там щось намагався українською "із'ясняться"🤦
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27.06.2024 12:03 Ответить
Та Ви що! ахметку навіть кончена фаріонша хвалила - що він своєю практично бездоганною мовою у шок ввів))
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27.06.2024 12:20 Ответить
До чого тут Ахмєтка? Ви впевнені, що приватні виробники ее мають змогу в обхід держави продавати її на експорт?
Ахмєтка звичайно не святий, але ж може треба вказувати на реальних винуватців даної фігні?
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27.06.2024 12:44 Ответить
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27.06.2024 12:04 Ответить
Так Шольц же говорив. Чи його неправильно переклали
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27.06.2024 12:05 Ответить
Брехня,ночью ее все равно надо куда то сбрасывать так как реактор это на ТЕЦ и гидроэлектростанция и мощность там так быстро не сбросишь.
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27.06.2024 12:11 Ответить
А ночером ми всі відключені..
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27.06.2024 12:21 Ответить
Значит возвращают энергию полученную от ЕС днем,только зачем врать?
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27.06.2024 12:54 Ответить
Так і вдень відключені! Продають ЕЕ..не жерут же...
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27.06.2024 13:07 Ответить
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27.06.2024 12:11 Ответить
то канцлер Німетчини Олаф Шольц поширює фейки та кацапське ІПСО ??? так зебіли ???

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27.06.2024 12:13 Ответить
Ну если быть точным, то Шольц заявил что с 2022 года, когда Украина присоединилась к энергосистеме ЕС, мы продаем излишки электроэнергии. Он не говорил что прям сейчас, в этом году или месяце это делаем... Это вообще, с 22 года.
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27.06.2024 12:21 Ответить
ну так, ну так, далі захиайте брешливих зебілів, запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб і сидіть по 8-10 годин без електрики !!!

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27.06.2024 12:31 Ответить
Во первых я никого не защищаю. Я и сам критиковал и буду критиковать эту "зе-манду", но по делу.

Во вторых, прежде чем постить такие картинки про "продажу", вы посмотрите данные за этот же период сколько Украина импортировала из ЕС. Я уверен, что там цифры будут в разы больше.

Ну и в третьи, почитайте как вообще вся эта система работает... Прекращайте заниматься манипуляциями.
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27.06.2024 12:42 Ответить
вот именно "с 2022 года продаем" (время настоящее, т.е. сейчас) - время настоящее, а не продавали (до какого-то времени в прошлом)
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27.06.2024 13:11 Ответить
а ось сайт евроенергосистем каже що з України світло йде не виключаючись
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27.06.2024 14:17 Ответить
Де Ви взяли цю картинку? Шольц прислав? Чи у всесвітньому мусорнику все-таки?
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27.06.2024 12:32 Ответить
де взяв - там більше немає !!!
а якщо серйозно, то яка різниця де взята картинка ??? я цій зебільній, апсолютно злодійській, прокацапській зе-владі не вірю з літа 2019 року - у них замість реальних справ, один піар, маячня, зрада та зебільна зе пропаганда !!!



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27.06.2024 12:42 Ответить
Тільки третій? Я 30 не вірю.
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29.06.2024 07:00 Ответить
Якщо наша опозиція мовчить і навіть ТСК не створює, це фейк. І це це на руку або кацапам або провокаторам.
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27.06.2024 12:21 Ответить
Опозиція на фронті .
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27.06.2024 12:29 Ответить
Вірю!
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27.06.2024 12:48 Ответить
оппозиція???ви на реалі серйозно???назвіть мені хоч одного реального оппозиціонера **********😂🤣🤣🤣🤣
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27.06.2024 14:21 Ответить
Воно тобі треба? У тебе всі зелені!
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27.06.2024 16:54 Ответить
Назву міста тільки напишіть.
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27.06.2024 12:30 Ответить
ІПСО
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27.06.2024 12:25 Ответить
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=27.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) А це шо?
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27.06.2024 13:07 Ответить
Ну сьогодні не показник тому що йде імпорт із Словакії до нас та Молдови... це може бути балансування потужностей... якщо ми в одній енергосистемі
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27.06.2024 13:37 Ответить
Подивився. Мабуть ви маєте рацію. Вибачте, шо зраду знайшов де її нема
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27.06.2024 18:57 Ответить
В ЄС є відкрита база даних, де можна перевірити любий імпорт в яких обсягах... якщо Іпсо то відкрили базу і показали навіщо ці перетоки в ЄС постійно в одну сторону
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27.06.2024 13:32 Ответить
верим как себе и коляну тищенко, не говоря о зе и ермаке
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27.06.2024 13:32 Ответить
експорту не відбувається на комерційній основі.
Схематоз відбувається на некомерційній основі.
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27.06.2024 14:10 Ответить
А в Угорщину, за скільки продаєте, чи на халяву???
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27.06.2024 16:52 Ответить
 
 