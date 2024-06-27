Электроэнергию за границу Украина не продает, это фейк, - Минэнерго
В Минэнерго заявили, что информация о продаже электроэнергии за границу является фейком.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Подчеркиваю: нет, экспорта не происходит на коммерческой основе. Это на самом деле умышленные фейки, которые распространяются как ИПСО. Мы сегодня четко сориентированы на сбалансирование внутренних потребностей энергетической системы для того, чтобы обеспечить стабильное электропитание и электроснабжение для собственных нужд", - отметил Колесник.
По его словам, энергетики максимально принимают меры, чтобы уменьшить количество часов ограничений электроснабжения, но эти графики исходят из ситуации, которая есть по состоянию на конкретный момент, а влиять на работу системы могут обстрелы и кардинальное изменение погодных условий.
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Зеленський, який верещить на увесь світ про "КАБи і авіацію" чесно не розуміє про що говорить. Говорити, що літаки ВПС РФ скидають КАБи на Харків означає, що літак-носій повинен підійти до цілі на відстань 2-9 км (!). Такі ТТХ цієї зброї. Якщо це так то де ППО Харкова ? В районі Печерських пагорбів ?
ТТХ ФАБ з УМПК (які для короткості в просторіччі називають КАБами) https://mil.in.ua/uk/blogs/pro-aviabomby-z-umpk-u-tochnyh-tsyfrah/ ось тут .
Зеленський в фсбешному "Телеграмі" https://t.me/V_Zelenskiy_official/10854 повідомив про "... наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок ". Ми розуміємо, що ветеран "двох повісток" і уклоніст зі стажем про все це ніякого уявлення немає. Інакше не показував відео, яке повність заперечує його теорію з КАБом. Де тут наслідки вибуху КАБа. ? Попадання гаубичного снаряду навіть не зруйнувало весь будинок, що неминуче сталось би при ударі КАБом. Ота ямка - це від КАБу?
Відео падіння "не КАБу" в Харкові 22 червня https://news.liga.net/ua/region_news/video/moment-padinnia-bomby-v-kharkovi-potrapylo-na-videoreiestrator ось тут .
Сказано 2-9 км, значить, так воно і є. Твердо и четко.
ТаймЗє сказав 2-9 км, значить, так воно і є.
Русняві літаки залітають аж під самісіньке місто. Зрада!
Те, що Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк Міненерго
Ахмєтка звичайно не святий, але ж може треба вказувати на реальних винуватців даної фігні?
Во вторых, прежде чем постить такие картинки про "продажу", вы посмотрите данные за этот же период сколько Украина импортировала из ЕС. Я уверен, что там цифры будут в разы больше.
Ну и в третьи, почитайте как вообще вся эта система работает... Прекращайте заниматься манипуляциями.
а якщо серйозно, то яка різниця де взята картинка ??? я цій зебільній, апсолютно злодійській, прокацапській зе-владі не вірю з літа 2019 року - у них замість реальних справ, один піар, маячня, зрада та зебільна зе пропаганда !!!
Схематоз відбувається на некомерційній основі.