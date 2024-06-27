Электроэнергию за границу Украина не продает, это фейк, - Минэнерго

В Минэнерго заявили, что информация о продаже электроэнергии за границу является фейком.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Подчеркиваю: нет, экспорта не происходит на коммерческой основе. Это на самом деле умышленные фейки, которые распространяются как ИПСО. Мы сегодня четко сориентированы на сбалансирование внутренних потребностей энергетической системы для того, чтобы обеспечить стабильное электропитание и электроснабжение для собственных нужд", - отметил Колесник.

По его словам, энергетики максимально принимают меры, чтобы уменьшить количество часов ограничений электроснабжения, но эти графики исходят из ситуации, которая есть по состоянию на конкретный момент, а влиять на работу системы могут обстрелы и кардинальное изменение погодных условий.

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