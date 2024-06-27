Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк, - Міненерго
У Міненерго заявили, що інформація про продаж електроенергії за кордон є фейком.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб", - зазначив Колісник.
За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов.
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Зеленський, який верещить на увесь світ про "КАБи і авіацію" чесно не розуміє про що говорить. Говорити, що літаки ВПС РФ скидають КАБи на Харків означає, що літак-носій повинен підійти до цілі на відстань 2-9 км (!). Такі ТТХ цієї зброї. Якщо це так то де ППО Харкова ? В районі Печерських пагорбів ?
ТТХ ФАБ з УМПК (які для короткості в просторіччі називають КАБами) https://mil.in.ua/uk/blogs/pro-aviabomby-z-umpk-u-tochnyh-tsyfrah/ ось тут .
Зеленський в фсбешному "Телеграмі" https://t.me/V_Zelenskiy_official/10854 повідомив про "... наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок ". Ми розуміємо, що ветеран "двох повісток" і уклоніст зі стажем про все це ніякого уявлення немає. Інакше не показував відео, яке повність заперечує його теорію з КАБом. Де тут наслідки вибуху КАБа. ? Попадання гаубичного снаряду навіть не зруйнувало весь будинок, що неминуче сталось би при ударі КАБом. Ота ямка - це від КАБу?
Відео падіння "не КАБу" в Харкові 22 червня https://news.liga.net/ua/region_news/video/moment-padinnia-bomby-v-kharkovi-potrapylo-na-videoreiestrator ось тут .
Сказано 2-9 км, значить, так воно і є. Твердо и четко.
ТаймЗє сказав 2-9 км, значить, так воно і є.
Русняві літаки залітають аж під самісіньке місто. Зрада!
Те, що Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк Міненерго
Ахмєтка звичайно не святий, але ж може треба вказувати на реальних винуватців даної фігні?
Во вторых, прежде чем постить такие картинки про "продажу", вы посмотрите данные за этот же период сколько Украина импортировала из ЕС. Я уверен, что там цифры будут в разы больше.
Ну и в третьи, почитайте как вообще вся эта система работает... Прекращайте заниматься манипуляциями.
а якщо серйозно, то яка різниця де взята картинка ??? я цій зебільній, апсолютно злодійській, прокацапській зе-владі не вірю з літа 2019 року - у них замість реальних справ, один піар, маячня, зрада та зебільна зе пропаганда !!!
Схематоз відбувається на некомерційній основі.