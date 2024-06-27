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Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк, - Міненерго

Україна не продає електроенергію за кордон

У Міненерго заявили, що інформація про продаж електроенергії за кордон є фейком.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб", - зазначив Колісник.

За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов.

Також читайте: Унаслідок російських обстрілів знеструмлено споживачів у 6 областях, - Міненерго

Автор: 

електроенергія (6242) фейк (747) Міненерго (1410)


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Топ коментарі
+14
Значить продають
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27.06.2024 12:02
+13
tZE 24.06.24-"Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки." Кто-то таки брешет. Вопрос-кто?
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27.06.2024 12:02
+13
*****,вони довий@буються,що їх реально на вили піднімуть. Не чекав я 24.02.22. що так все буде. Думав..."Ну все.. війна ..панєслась..." Який наївний достатньо дорослий чолов'яга. Тьху.🤦
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27.06.2024 12:09
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tZE 24.06.24-"Режимом Зеленського встановлено черговий антирекорд - станом на 18-00 ‎24.‎06.‎2024 при повній відсутності дефіциту електрогенерації (генерації від середньостатистичних потреб потреб 101,6%) середній час відключення електроенергії становив 10 годин. Все пояснюється просто - вся можлива електрогенерація пущена на компенсацію дефіциту в країнах Балкан по попередньому замовленню на компенсаційні перетоки." Кто-то таки брешет. Вопрос-кто?
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27.06.2024 12:02 Відповісти
Ну формально ж не продає. 😁
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27.06.2024 12:05 Відповісти
кладет в свой карман или на оффшор
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27.06.2024 13:03 Відповісти
*****,вони довий@буються,що їх реально на вили піднімуть. Не чекав я 24.02.22. що так все буде. Думав..."Ну все.. війна ..панєслась..." Який наївний достатньо дорослий чолов'яга. Тьху.🤦
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27.06.2024 12:09 Відповісти
Як тільки відключать на тиждень то теперішні відключення будуть сприйматись як велика милість.Вони банкують,а в нас поки нема мужності стукнути банкувальника підсвічником по голові...
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27.06.2024 12:53 Відповісти
Для повноти картини, звідти ж.

Зеленський, який верещить на увесь світ про "КАБи і авіацію" чесно не розуміє про що говорить. Говорити, що літаки ВПС РФ скидають КАБи на Харків означає, що літак-носій повинен підійти до цілі на відстань 2-9 км (!). Такі ТТХ цієї зброї. Якщо це так то де ППО Харкова ? В районі Печерських пагорбів ?

ТТХ ФАБ з УМПК (які для короткості в просторіччі називають КАБами) https://mil.in.ua/uk/blogs/pro-aviabomby-z-umpk-u-tochnyh-tsyfrah/ ось тут .

Зеленський в фсбешному "Телеграмі" https://t.me/V_Zelenskiy_official/10854 повідомив про "... наслідки влучання ворожого КАБа в житловий будинок ". Ми розуміємо, що ветеран "двох повісток" і уклоніст зі стажем про все це ніякого уявлення немає. Інакше не показував відео, яке повність заперечує його теорію з КАБом. Де тут наслідки вибуху КАБа. ? Попадання гаубичного снаряду навіть не зруйнувало весь будинок, що неминуче сталось би при ударі КАБом. Ота ямка - це від КАБу?

Відео падіння "не КАБу" в Харкові 22 червня https://news.liga.net/ua/region_news/video/moment-padinnia-bomby-v-kharkovi-potrapylo-na-videoreiestrator ось тут .
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27.06.2024 12:21 Відповісти
КАБи летять до 70 км. Змініть методичку.
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27.06.2024 12:24 Відповісти
Ви не вірите ТаймЗє? Там же написано "Правда, тільки правда!". Не можуть брехати.
Сказано 2-9 км, значить, так воно і є. Твердо и четко.
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27.06.2024 12:26 Відповісти
А ви самі переходили за своїм посиланням https://mil.in.ua/uk/blogs/pro-aviabomby-z-umpk-u-tochnyh-tsyfrah/ ось тут ?
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27.06.2024 13:11 Відповісти
4. Дальність польоту бомби з висоти 10 км дорівнює 55 км. З висоти 12 км максимум 60 км.
ТаймЗє сказав 2-9 км, значить, так воно і є.
Русняві літаки залітають аж під самісіньке місто. Зрада!
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27.06.2024 13:21 Відповісти
Значить продають
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27.06.2024 12:02 Відповісти
Заголовок так і повідомляє:
Те, що Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк Міненерго
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27.06.2024 12:16 Відповісти
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27.06.2024 14:15 Відповісти
Значить правда. Пи₴дець. Зате ахмєтка там щось намагався українською "із'ясняться"🤦
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27.06.2024 12:03 Відповісти
Та Ви що! ахметку навіть кончена фаріонша хвалила - що він своєю практично бездоганною мовою у шок ввів))
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27.06.2024 12:20 Відповісти
До чого тут Ахмєтка? Ви впевнені, що приватні виробники ее мають змогу в обхід держави продавати її на експорт?
Ахмєтка звичайно не святий, але ж може треба вказувати на реальних винуватців даної фігні?
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27.06.2024 12:44 Відповісти
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27.06.2024 12:04 Відповісти
Так Шольц же говорив. Чи його неправильно переклали
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27.06.2024 12:05 Відповісти
Брехня,ночью ее все равно надо куда то сбрасывать так как реактор это на ТЕЦ и гидроэлектростанция и мощность там так быстро не сбросишь.
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27.06.2024 12:11 Відповісти
А ночером ми всі відключені..
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27.06.2024 12:21 Відповісти
Значит возвращают энергию полученную от ЕС днем,только зачем врать?
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27.06.2024 12:54 Відповісти
Так і вдень відключені! Продають ЕЕ..не жерут же...
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27.06.2024 13:07 Відповісти
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27.06.2024 12:11 Відповісти
то канцлер Німетчини Олаф Шольц поширює фейки та кацапське ІПСО ??? так зебіли ???

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27.06.2024 12:13 Відповісти
Ну если быть точным, то Шольц заявил что с 2022 года, когда Украина присоединилась к энергосистеме ЕС, мы продаем излишки электроэнергии. Он не говорил что прям сейчас, в этом году или месяце это делаем... Это вообще, с 22 года.
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27.06.2024 12:21 Відповісти
ну так, ну так, далі захиайте брешливих зебілів, запроданців, колоборантів і тупо агентів фсб і сидіть по 8-10 годин без електрики !!!

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27.06.2024 12:31 Відповісти
Во первых я никого не защищаю. Я и сам критиковал и буду критиковать эту "зе-манду", но по делу.

Во вторых, прежде чем постить такие картинки про "продажу", вы посмотрите данные за этот же период сколько Украина импортировала из ЕС. Я уверен, что там цифры будут в разы больше.

Ну и в третьи, почитайте как вообще вся эта система работает... Прекращайте заниматься манипуляциями.
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27.06.2024 12:42 Відповісти
вот именно "с 2022 года продаем" (время настоящее, т.е. сейчас) - время настоящее, а не продавали (до какого-то времени в прошлом)
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27.06.2024 13:11 Відповісти
а ось сайт евроенергосистем каже що з України світло йде не виключаючись
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27.06.2024 14:17 Відповісти
Де Ви взяли цю картинку? Шольц прислав? Чи у всесвітньому мусорнику все-таки?
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27.06.2024 12:32 Відповісти
де взяв - там більше немає !!!
а якщо серйозно, то яка різниця де взята картинка ??? я цій зебільній, апсолютно злодійській, прокацапській зе-владі не вірю з літа 2019 року - у них замість реальних справ, один піар, маячня, зрада та зебільна зе пропаганда !!!



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27.06.2024 12:42 Відповісти
Тільки третій? Я 30 не вірю.
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29.06.2024 07:00 Відповісти
Якщо наша опозиція мовчить і навіть ТСК не створює, це фейк. І це це на руку або кацапам або провокаторам.
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27.06.2024 12:21 Відповісти
Опозиція на фронті .
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27.06.2024 12:29 Відповісти
Вірю!
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27.06.2024 12:48 Відповісти
оппозиція???ви на реалі серйозно???назвіть мені хоч одного реального оппозиціонера **********😂🤣🤣🤣🤣
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27.06.2024 14:21 Відповісти
Воно тобі треба? У тебе всі зелені!
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27.06.2024 16:54 Відповісти
Назву міста тільки напишіть.
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27.06.2024 12:30 Відповісти
ІПСО
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27.06.2024 12:25 Відповісти
https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_CTY&atch=false&dateTime.dateTime=27.06.2024+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!CTY_CTY|10Y1001C--00003F_CTY_CTY|10YRO-TEL------P&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2) А це шо?
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27.06.2024 13:07 Відповісти
Ну сьогодні не показник тому що йде імпорт із Словакії до нас та Молдови... це може бути балансування потужностей... якщо ми в одній енергосистемі
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27.06.2024 13:37 Відповісти
Подивився. Мабуть ви маєте рацію. Вибачте, шо зраду знайшов де її нема
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27.06.2024 18:57 Відповісти
В ЄС є відкрита база даних, де можна перевірити любий імпорт в яких обсягах... якщо Іпсо то відкрили базу і показали навіщо ці перетоки в ЄС постійно в одну сторону
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27.06.2024 13:32 Відповісти
верим как себе и коляну тищенко, не говоря о зе и ермаке
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27.06.2024 13:32 Відповісти
експорту не відбувається на комерційній основі.
Схематоз відбувається на некомерційній основі.
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27.06.2024 14:10 Відповісти
А в Угорщину, за скільки продаєте, чи на халяву???
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27.06.2024 16:52 Відповісти
 
 