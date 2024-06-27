Електроенергію за кордон Україна не продає, це фейк, - Міненерго

У Міненерго заявили, що інформація про продаж електроенергії за кордон є фейком.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Підкреслюю: ні, експорту не відбувається на комерційній основі. Це є насправді навмисні фейки, які розповсюджується як ІПСО. Ми на сьогодні чітко зорієнтовані на збалансування внутрішніх потреб енергетичної системи для того, щоб забезпечити стабільне електроживлення і електропостачання для власних потреб", - зазначив Колісник.

За його словами, енергетики максимально вживають заходів, щоб зменшити кількість годин обмежень електропостачання, але ці графіки виходять із ситуації, яка є станом на конкретний момент, а впливати на роботу системи можуть обстріли і кардинальна зміна погодних умов.

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